Стармер: Россия не должна диктовать условия мира на Украине
© gov.uk
© gov.uk
Россия не должна диктовать условия мира на Украине. Такое заявление в понедельник сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Его слова опубликовало издание Yahoo News
"В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса", - заявил Стармер.
Ранее он подчеркнул, что Владимир Зеленский не совершил чего-то неправильного в Белом доме во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
В воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр пока не раскрыл конкретных деталей, однако отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США.
Кроме того, Стармер пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов: Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа не может ничего требовать от РФ.
"Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они (страны Европы. - Ред.) требуют от кого-нибудь другого. Они тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой",- сказал Путин.
К чему пришла "коалиция желающих" поддержать Киев рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности.