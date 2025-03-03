Каллас расстроило, что Трамп не хочет верить антироссийской клевете ЕС на слово
© KIUR KAASIKКая Каллас
© KIUR KAASIK
Комментируя недавнее голосование Генеральной ассамблеи ООН по резолюции о поддержке Украины, глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила недовольство тем, что после встречи американских властей с российскими чиновниками позиция США изменилась. Ее слова опубликовал американский телеканал CBS
Каллас выразила недоумение по поводу "неожиданного" изменения позиции США, отметив, что ранее они совместно с новой администрацией Дональда Трампа работали над поддержкой Украины. Однако встреча с российской стороной в корне изменила ситуацию. Глава дипломатии ЕС добавила, что становится все сложнее достигать консенсуса среди стран ЕС по вопросам санкций против России.
24 февраля, 11:47Одетая в цвета украинского флага глава дипломатии ЕС поддержала отказ Зеленского проводить выборы Евросоюз поддерживает отказ Владимира Зеленского проводить выборы на Украине, якобы из-за введенного военного положения в стране, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС. Об этом 24 февраля сообщило украинское издание "Страна.ua"
В этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В соответствующем документе, который подготовили Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие представители западного мира, говорится, что от Москвы требуют "немедленно" и "безоговорочно" вывести войска с Украины.
Эту резолюцию Вашингтон не подписал, а представил свой документ, что именно в нем содержалось, можно узнать в материале Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь.
В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.
Чуть больше недели назад сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. В документе уточнялось, что Вашингтону нужно прекратить финансировать организацию и ее агентства, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях ООН и запретить повторное вступление США в организацию без одобрения сената.
Сколько США тратили на ООН и почему новая администрация считает это необоснованным - в материале Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН.