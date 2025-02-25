Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь - 25.02.2025 Украина.ру
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Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь
Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь - 25.02.2025 Украина.ру
Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь
Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не высказалась ни одна страна. Об этом 25 января сообщило агентство РИА Новости
2025-02-25T10:08
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В тексте резолюции говорится, что члены ООН "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной", а также заявляют, что главная цель организации "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров", "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".Примечательно, что документ был принят в исходном виде, Совбез ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Однако отклонены были и российские поправки, где в частности говорилось, что Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.Интересно, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Соответствующий документ, который подготовили Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие представители западного мира с требованием к Москве "немедленно" и "безоговорочно" вывести войска с Украины, Вашингтон не подписал.В конце прошлой недели сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. В документе также говорилось, что стране нужно прекратить финансировать организацию и ее агентства, отказаться от участия в миротворческих миссиях ООН и запретить повторное вступление США в организацию без одобрения сената.В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.Также на прошлой неделе стало известно, что Вашингтон выступил против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". А ранее президент США выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле ответили, что Москва в этом мало заинтересована. Подробнее об этом - в материале Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором".
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, оон, резолюция
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, ООН, резолюция

Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речь

10:08 25.02.2025 (обновлено: 10:22 25.02.2025)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
© МИД РФ
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Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не высказалась ни одна страна. Об этом 25 января сообщило агентство РИА Новости
В тексте резолюции говорится, что члены ООН "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной", а также заявляют, что главная цель организации "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров", "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".
Примечательно, что документ был принят в исходном виде, Совбез ООН отклонил поправки европейских стран с антироссийской риторикой. Однако отклонены были и российские поправки, где в частности говорилось, что Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.
Интересно, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Соответствующий документ, который подготовили Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие представители западного мира с требованием к Москве "немедленно" и "безоговорочно" вывести войска с Украины, Вашингтон не подписал.
В конце прошлой недели сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. В документе также говорилось, что стране нужно прекратить финансировать организацию и ее агентства, отказаться от участия в миротворческих миссиях ООН и запретить повторное вступление США в организацию без одобрения сената.
В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.
Также на прошлой неделе стало известно, что Вашингтон выступил против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". А ранее президент США выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле ответили, что Москва в этом мало заинтересована. Подробнее об этом - в материале Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором".
 
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