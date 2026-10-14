https://ukraina.ru/20261014/vse-glavnoe--vperedi-rossiya-razvorachivaetsya-k-mechte-1083789114.html

Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте

Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте - 14.10.2026 Украина.ру

Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте

Вспомнил вдруг, в который раз, уже почти подзабытую историю. Поехали как-то с женой в высокогорный дагестанский аул на встречу с известным целителем Шамилем. Захотела супруга проконсультироваться по проблемам здоровья.

2026-10-14T07:02

2026-10-14T07:02

2026-10-14T07:02

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россия

сибирь

украина

сергей караганов

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Он предложил ей лечь на удобную кушетку. Пошаманил какими-то пассами рук над спиной — и выдал полный вердикт о проблемах позвоночника и приемах его лечения. Потом перехватил мой скептический взгляд, предложил самому прилечь. Не прикасаясь к телу, мгновенно определил давнюю травму плеча. Прописал процедуры восстановления.Сказать, что я был удивлен — ничего не сказать. На следующий день нашел в местном магазинчике большую карту России. Расстелил ее на кушетке — и предложил магу протестировать тело державы.Тот долго отнекивался: мол, это за пределами его дара. Все же удалось убедить аргументом, что социальные и биологические организмы подчиняются общему божественному закону.Опять сложные пассы — теперь уже над картой. И вердикт: "Неправильно лежит!"Расшифровал с ссылкой на главную аксиому здоровья: держи ноги в тепле, а голову в холоде. А тут наоборот: голова — у вечно полыхающей европейской жаровни, а ноги — в вечной мерзлоте Сибири и стылых приполярных водах. Логично! Отсюда и вывод о неизбежном развороте, внутренней миграции, даже переносе многих функций столицы на сибирские просторы…И вот Якутск. Обсуждается стратагема "Поворот на Восток 2.0, или Сибиризация России". Практически весь контент разговора помещается в совет целителя. Но, как всегда, есть нюансы.Ясно, зачем держава — для кого-то медленно, для кого-то величаво — разворачивается к бескрайним сибирским богатствам, к необъятным просторам. Но только ли материальным, осязаемым? Только ли к "тяжелым сущностям"? Только ли к "квадратным километрам"?Говорили в основном об этом. Но все же удалось добавить пресловутые нюансы. Благо единомышленником был известный аналитик Сергей Караганов. Всех нюансов не перечислить в одной статье, но главные попробую упомянуть.Нюанс ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ. Затянувшийся конфликт на Украине во многом связан как раз с многолетней, даже многовековой ориентацией державы исключительно на Запад. Евроцентризм, переходящий порой в западофилию и даже в заподобесие, приводил к крайней драматизации любого конфликта на этом фасе.Обострение отношений здесь воспринималось как "все пропало". Абсолютно всё: от куршевельских тусовок до миланского шопинга, от недвижимости в Испании до отпрысков в Лондоне…Возможно, поэтому целое столетие замалчивали труды гениального Николая Яковлевича Данилевского о бесперспективности российско-европейских отношений. Ничего личного — просто эти ойкумены находятся, по его мнению, в различных фазах пассионарности. В отличие, кстати, от Америки. Поэтому он и предрекал сплошные конфликты на собственно европейском треке: войны, столкновения интересов, зависть, подозрение, ненависть. Поэтому предостерегал от иллюзий сближения, партнерства, сотрудничества. Поэтому даже на перспективы коммерческих отношений смотрел скептически… Проживи гений дольше — может, и наша нефтегазовая архитектура имела совсем бы другой облик.Но сейчас не об этом. Проевропейские страсти имели такую силу, что любой камешек на этом пути воспринимался как глыба, как сокрушительная драма, как вселенская трагедия.Геополитический разворот сам по себе маргинализирует, овторостепенивает этот вектор — вместе с Украиной, намертво слипшейся с Европой. Ну, как рыба-прилипала слипается с акулой, разделяя ее судьбу.Другое дело, что подобный разворот превращает фронт в тыл. Точнее, фронтовой пафос и эмоциональная эпичность превращаются в тыловую чистку и дежурную профилактику. Это, конечно, не касается высочайшей персональной воинской доблести бойцов, но предостерегает от чрезмерной державной вовлеченности — до исступленности.Конечно, может быть и трудно, и больно, но ранение в ногу — все же не ранение в голову. СВО "в ногах" — не СВО "у виска". Поэтому и уверен: будет разворот, победа станет на порядок ближе…Нюанс ГЕОИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ. По личным ощущениям, идеология, которой у нас вроде нет, тем сильнее проявляется, чем сильнее в Сибирь углубляешься. Для меня то, что называют "идеологией" — на самом деле "твикс" из закона и канона.Каждая страна имеет свой свод законов. Как и свод канонов: пытается соблюдать какие-то устоявшиеся правила общежития, традиции бытия, постулаты доминирующих религий.Соответственно, и соблюдение, и гармония первого и второго начала — суть ее идеологии.Почему нас, скажем, так раздражают столичные мажоры? Пасынки высоких родителей, считающих, что для них закон не писан, а канон — только для лохов.Сибирь — как ядро кедрового ореха. Здесь, чтобы созреть и выжить, надо отбросить шелуху жульничества. Здесь может бытовать ненормативная лексика, но не приживаются ненормативное поведение. Здесь царство выживания в особых, значит, обычных для россиянина, условиях. Здесь — Закон и Канон!Нюанс ГЕОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ. Геопсихология страны, как правило, центростремительна. Когда цивилизация капсулируется до уровня державы — "все дороги ведут в Рим". Когда держава вырастает в цивилизацию — "все дороги ведут за горизонт". Империя, цивилизация, как их не обзывай, — всегда центробежны. Как галактика, как Млечный путь.Россия пытала свое счастье в Европе — не сложилось. Тесно там. Великий крымский интеллектуал, последователь упомянутого Данилевского, Исмаил Гаспринский вернулся из Сорбонны, где ему сулили блестящую карьеру, в родной Бахчисарай. Считал, что там больше пространства для творчества и роста души.Россия врастает в сибирские просторы. Россия становится там цивилизацией. Через испытания, преодоление мелких соблазнов или больших искушений…В общем, мысль ясна. Но приведу еще парочку конкретных историй.Незадолго до "майдана", то есть киевского госпереворота, довелось открывать в Донецке философский "Клуб Зиновьева". Вместе с его замечательной супругой и единомышленником Ольгой.Так, сложилось, что в это же время в городе был тогдашний президент Янукович. Пригласили и его. Президент не явился — открывал футбольный стадион.Потом его окружение спрашивало — удержится ли у власти их лидер? Ответил отрицательно. Футбол, конечно, — важное дело. Только это про тактику. А философ Зиновьев, самый великий мыслитель прошлого столетия по версии лучших университетов, — это про стратегию. Политик, имеющий вкус только к тактике, никогда не сможет состояться в мире стратегических подвижек.Кстати, на упомянутую конференцию пришел глава Якутии Айсен Николаев, хотя должен был открывать большой чемпионат по снайпингу на большие дистанции. Знаю, как интересно любому мужчине подержать в руках элитное оружие. Как важны навыки практической стрельбы для нынешнего поколения России. Но это — тактика. А настоящего лидера тянет к стратегии…И еще: посчастливилось некогда быть гостем тогдашнего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Как бывший БАМовец, не удержался от вопроса: "Зачем вы, южный человек, столько сил, души, энергии отдали строительству БАМа?"Великий хитрец и мудрец ответил, что Байкало-Амурская магистраль строилась не ради выгоды, а ради величия страны. Масштаб державы, мол, определяется масштабом ее мечты. И он ушел из проекта, когда понял, что Союз разучился мечтать, а потому обречен…Сибирь учит нас мечтать. А потому — все главное впереди.

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https://ukraina.ru/20260921/my-ne-tyrim-meloch-iz-tserkovnoy-kruzhki-osobennosti-natsionalnogo-patriotizma-1083310740.html

https://ukraina.ru/20260918/u-odnikh--vysshie-tsennosti-u-drugikh--steb-nad-pobedobesiem-1083267286.html

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Дмитрий Выдрин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

мнения, россия, сибирь, украина, сергей караганов