https://ukraina.ru/20261014/zubami-derzhatsya-za-ukrainu-lukyanov-raskryl-glubinu-paralicha-i-khaosa-nemetskikh-elit-1083803888.html

"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит

"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит - 14.10.2026 Украина.ру

"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит

В Германии нарастает внутренний хаос — средств на Украину уходит всё больше, а правящие элиты держатся за украинскую тему зубами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-14T18:30

2026-10-14T18:30

2026-10-14T18:30

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Отвечая на вопрос о том, означает ли паралич немецких элит их большую управляемость из Вашингтона и затягивание украинского кризиса, эксперт перенёс акцент на внутреннюю природу этого паралича — кризис там носит глубокий и системный характер.Лукьянов отметил, что в Германии растут внутренние проблемы — отчасти из-за того, что много средств уходит на Украину. "Несмотря на это, правящие элиты зубами держатся за украинскую тему, пытаясь убедить граждан, что она важнее всего остального", — пояснил эксперт.По его оценке, кризис элит в Германии носит глубокий характер. Лукьянов привёл показательный пример: недавно по подозрению в шпионаже арестовали бывшего главу разведывательной службы БНД, а другой экс-руководитель службы внутренней безопасности находится под надзором как неблагонадежный — из-за поддержки "Альтернативы для Германии" (АдГ) и критики курса Берлина.Эксперт подчеркнул: то, что два высших чиновника из сферы безопасности оказались в таком положении, свидетельствует о глубоком кризисе правящей группы. "Опросы показывают ту же тенденцию. АдГ держится на уровне 30 процентов и является самой популярной партией в стране, а ХДС теряет позиции", — отметил политолог.В длительной перспективе это скажется на украинской теме, но это произойдет не завтра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.

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