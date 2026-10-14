"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит - 14.10.2026 Украина.ру
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"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит
"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит - 14.10.2026 Украина.ру
"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит
В Германии нарастает внутренний хаос — средств на Украину уходит всё больше, а правящие элиты держатся за украинскую тему зубами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
2026-10-14T18:30
2026-10-14T18:30
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Отвечая на вопрос о том, означает ли паралич немецких элит их большую управляемость из Вашингтона и затягивание украинского кризиса, эксперт перенёс акцент на внутреннюю природу этого паралича — кризис там носит глубокий и системный характер.Лукьянов отметил, что в Германии растут внутренние проблемы — отчасти из-за того, что много средств уходит на Украину. "Несмотря на это, правящие элиты зубами держатся за украинскую тему, пытаясь убедить граждан, что она важнее всего остального", — пояснил эксперт.По его оценке, кризис элит в Германии носит глубокий характер. Лукьянов привёл показательный пример: недавно по подозрению в шпионаже арестовали бывшего главу разведывательной службы БНД, а другой экс-руководитель службы внутренней безопасности находится под надзором как неблагонадежный — из-за поддержки "Альтернативы для Германии" (АдГ) и критики курса Берлина.Эксперт подчеркнул: то, что два высших чиновника из сферы безопасности оказались в таком положении, свидетельствует о глубоком кризисе правящей группы. "Опросы показывают ту же тенденцию. АдГ держится на уровне 30 процентов и является самой популярной партией в стране, а ХДС теряет позиции", — отметил политолог.В длительной перспективе это скажется на украинской теме, но это произойдет не завтра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.
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"Зубами держатся за Украину": Лукьянов раскрыл глубину "паралича и хаоса" немецких элит

18:30 14.10.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В Германии нарастает внутренний хаос — средств на Украину уходит всё больше, а правящие элиты держатся за украинскую тему зубами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
Отвечая на вопрос о том, означает ли паралич немецких элит их большую управляемость из Вашингтона и затягивание украинского кризиса, эксперт перенёс акцент на внутреннюю природу этого паралича — кризис там носит глубокий и системный характер.
Лукьянов отметил, что в Германии растут внутренние проблемы — отчасти из-за того, что много средств уходит на Украину.
"Несмотря на это, правящие элиты зубами держатся за украинскую тему, пытаясь убедить граждан, что она важнее всего остального", — пояснил эксперт.
По его оценке, кризис элит в Германии носит глубокий характер. Лукьянов привёл показательный пример: недавно по подозрению в шпионаже арестовали бывшего главу разведывательной службы БНД, а другой экс-руководитель службы внутренней безопасности находится под надзором как неблагонадежный — из-за поддержки "Альтернативы для Германии" (АдГ) и критики курса Берлина.
Эксперт подчеркнул: то, что два высших чиновника из сферы безопасности оказались в таком положении, свидетельствует о глубоком кризисе правящей группы.
"Опросы показывают ту же тенденцию. АдГ держится на уровне 30 процентов и является самой популярной партией в стране, а ХДС теряет позиции", — отметил политолог.
В длительной перспективе это скажется на украинской теме, но это произойдет не завтра, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Александр Фролов: Украина не сможет сорвать дизельную сделку, даже если продолжит бить по НПЗ в России" в дзен-канале Украина.ру.
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