Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева - 27.02.2025 Украина.ру
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Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева
Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева - 27.02.2025 Украина.ру
Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, а заодно и в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом 27 февраля глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, передает агентство РИА Новости
2025-02-27T11:34
2025-02-27T12:04
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Параллельно американское издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что недавняя поездка президента Франции Эммануэля Макрона к своему американскому коллеге Дональду Трампу оказалась “пустой тратой времени”.Авторы материала констатировали, что Макрон не смог добиться от США гарантий безопасности для европейских войск на Украине, а также вовлечения Европы в переговоры.В четверг, 27 февраля, Трампа должен посетить и британский премьер Кир Стармер. Его цель, пишут СМИ, та же самая: отговорить Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, взамен на гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем.Интересно, что после того, как Трамп заявил свои права на редкоземельные металлы Киева в обмен на уже оказанную ВСУ военную помощь, ряд европейских стран - Германия, Франция и Словакия - также потребовали от Украины вернуть долги. Подробности этой истории здесь: Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна.В то же время американский лидер выразил заинтересованность и в покупке редкоземельных металлов у России в обмен на снятие санкций, на что его российский коллега Владимир Путин отреагировал вполне благосклонно: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.Однако новый американский лидер продолжает торговаться и в четверг, 27 февраля, заявил, что попытается помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий, ведь тогда те самые редкоземельные металлы не нужно будет покупать, а можно будет просто взять в счет погашения долга Киева.
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новости, киев, франция, сша, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, минобороны, politico, вооруженные силы украины, редкоземельные металлы
Новости, Киев, Франция, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Минобороны, Politico, Вооруженные силы Украины, редкоземельные металлы

Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева

11:34 27.02.2025 (обновлено: 12:04 27.02.2025)
 
© David Becker
© David Becker
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Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, а заодно и в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом 27 февраля глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, передает агентство РИА Новости
Параллельно американское издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что недавняя поездка президента Франции Эммануэля Макрона к своему американскому коллеге Дональду Трампу оказалась “пустой тратой времени”.
Авторы материала констатировали, что Макрон не смог добиться от США гарантий безопасности для европейских войск на Украине, а также вовлечения Европы в переговоры.
"Стратегическая двусмысленность по этому вопросу остается", - привело издание слова одного из европейских дипломатов.
В четверг, 27 февраля, Трампа должен посетить и британский премьер Кир Стармер. Его цель, пишут СМИ, та же самая: отговорить Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, взамен на гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем.
24 февраля, 19:04
Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему МакронаПрезидент США Дональд Трамп не встретил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл в Белый дом на переговоры. Соответствующее видео опубликовало издание SPAN. На кадрах видно, что президент Франции выходит из машины, машет рукой на камеру и заходит в здание один
Интересно, что после того, как Трамп заявил свои права на редкоземельные металлы Киева в обмен на уже оказанную ВСУ военную помощь, ряд европейских стран - Германия, Франция и Словакия - также потребовали от Украины вернуть долги. Подробности этой истории здесь: Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна.
В то же время американский лидер выразил заинтересованность и в покупке редкоземельных металлов у России в обмен на снятие санкций, на что его российский коллега Владимир Путин отреагировал вполне благосклонно: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.
Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.
Однако новый американский лидер продолжает торговаться и в четверг, 27 февраля, заявил, что попытается помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий, ведь тогда те самые редкоземельные металлы не нужно будет покупать, а можно будет просто взять в счет погашения долга Киева.
 
НовостиКиевФранцияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЭммануэль МакронМинобороныPoliticoВооруженные силы Украиныредкоземельные металлы
 
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