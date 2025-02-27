https://ukraina.ru/20250227/1061395233.html

Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева

Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева - 27.02.2025 Украина.ру

Париж заявил свои права на кусок "редкоземельного пирога" Киева

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, а заодно и в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом 27 февраля глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, передает агентство РИА Новости

2025-02-27T11:34

2025-02-27T11:34

2025-02-27T12:04

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Параллельно американское издание Politico со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщило, что недавняя поездка президента Франции Эммануэля Макрона к своему американскому коллеге Дональду Трампу оказалась “пустой тратой времени”.Авторы материала констатировали, что Макрон не смог добиться от США гарантий безопасности для европейских войск на Украине, а также вовлечения Европы в переговоры.В четверг, 27 февраля, Трампа должен посетить и британский премьер Кир Стармер. Его цель, пишут СМИ, та же самая: отговорить Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, взамен на гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем.Интересно, что после того, как Трамп заявил свои права на редкоземельные металлы Киева в обмен на уже оказанную ВСУ военную помощь, ряд европейских стран - Германия, Франция и Словакия - также потребовали от Украины вернуть долги. Подробности этой истории здесь: Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна.В то же время американский лидер выразил заинтересованность и в покупке редкоземельных металлов у России в обмен на снятие санкций, на что его российский коллега Владимир Путин отреагировал вполне благосклонно: Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы.Автор издания Украина.ру Павел Котов отметил, что озвученное Путиным намерение о готовности к совместной работе с американцами по ресурсам в новых регионах - это не только приглашение США к снятию санкций, но и признанию Вашингтоном новых российских территорий: Путин продемонстрировал Трампу, чем США выгодно признание новых регионов.Однако новый американский лидер продолжает торговаться и в четверг, 27 февраля, заявил, что попытается помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий, ведь тогда те самые редкоземельные металлы не нужно будет покупать, а можно будет просто взять в счет погашения долга Киева.

https://ukraina.ru/20250224/1061330434.html

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новости, киев, франция, сша, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, минобороны, politico, вооруженные силы украины, редкоземельные металлы