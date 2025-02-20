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И чтобы доплатили титаном: SHOT сообщил о намерении Boeing вернуться в Россию

И чтобы доплатили титаном: SHOT сообщил о намерении Boeing вернуться в Россию - 20.02.2025 Украина.ру

И чтобы доплатили титаном: SHOT сообщил о намерении Boeing вернуться в Россию

Американская компания Boeing планирует вернуться на российский рынок. В корпорации считают, что в обмен на снятие вето на покупку самолетов и запчастей для россиян, они получат российский титан. Об этом 20 февраля сообщил телеграм-канал SHOT

2025-02-20T14:24

2025-02-20T14:24

2025-02-20T14:24

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В материале издания уточняется, что в компании Boeing рассчитывают на двухэтапное снятие санкций с российских коллег: сначала компания разрешит третьим лицам поставки по переуступке своих старых самолетов, затем Москве разрешат оформлять заказы напрямую у производителя.Сообщается также, что лизингодатели уже начали закулисные переговоры с российскими компаниями на предмет того, какие именно машины готовы приобрести перевозчики. В приоритете - Boeing 737 и широкофюзеляжный Boeing 777, способный летать на дальние расстояния.Взамен корпорация ждет восстановления доступа к российскому титану, от которого компания сама отказалась в 2022 году.На днях стало известно, что порядка 300 зарубежных компаний, демонстративно покинувших РФ после начала СВО планируют вернуться на российский рынок в текущем 2025 году.Эксперты российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group посчитали, что в общей сложности "самоустранились" из России порядка 560 фирм. Из них 235 уже вернулись в четвертом квартале 2024-го.Однако для многих из беглецов возращение не будет простым. Кроме того, ряд представителей власти предложили проявлять лояльность избирательно. В частности, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в комментарии "Газете.ru" отметил, что более благосклонно можно отнестись к тем компаниям, которые в России пока заменить не смогли. Например, видеохостинг YouTube и систему проектирования и черчения AutoCAD.Однако, оговорился Делягин, обратный билет в Россию для иностранного бизнеса все равно должен быть дорогим. Депутат предложил обязать приезжих предпринимателей заплатить компенсацию российским гражданам за неудобство. При игнорировании этого требования пускать их на российский рынок не нужно, резюмировал Делягин.Какие именно компании планируют вернуться на российский рынок, какие преграды их ждут на этом пути, и значит ли это, что импортозамещению придет конец, выяснила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале Настоящие возвращенцы. Зарубежные компании уже хотят обратно в Россию, но вряд ли это будет легко.

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новости, россия, москва, михаил делягин, ес, госдума, youtube, самолет, компания