В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться - 27.02.2025 Украина.ру
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В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться
В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться - 27.02.2025 Украина.ру
В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться
Вопрос расширения БРИКС сейчас не стоит на повестке бразильского председательства, страна займется адаптацией новых участников и установит права стран-партнеров. Такую информацию обнародовал МИД латиноамериканской страны в четверг, 27 февраля
2025-02-27T11:08
2025-02-27T11:08
россия
бразилия
юар
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
брикс
мид
расширение
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В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.По итогам саммита БРИКС в Казани в 2024 году было объявлено о новой категории в объединении. С января 2025-го Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнера.Во время декабрьской "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не является инструментом, направленным против Запада. Однако новый американский лидер Дональд Трамп оценил деятельность этой организации как угрозу для экономики своей страны, пригрозив странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара". В ответ на это пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС.
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россия, бразилия, юар, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, мид, расширение
Россия, Бразилия, ЮАР, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, МИД, расширение

В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться

11:08 27.02.2025
 
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное
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Вопрос расширения БРИКС сейчас не стоит на повестке бразильского председательства, страна займется адаптацией новых участников и установит права стран-партнеров. Такую информацию обнародовал МИД латиноамериканской страны в четверг, 27 февраля

"Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнеров. На данный момент согласились девять стран, еще три не дали окончательного ответа", - отметил официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо.

В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.
По итогам саммита БРИКС в Казани в 2024 году было объявлено о новой категории в объединении. С января 2025-го Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнера.
Во время декабрьской "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не является инструментом, направленным против Запада. Однако новый американский лидер Дональд Трамп оценил деятельность этой организации как угрозу для экономики своей страны, пригрозив странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара". В ответ на это пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС.
 
РоссияБразилияЮАРДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКСМИДрасширение
 
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