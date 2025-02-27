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В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться

В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться - 27.02.2025 Украина.ру

В МИД Бразилии ответили, будет ли БРИКС и дальше расширяться

Вопрос расширения БРИКС сейчас не стоит на повестке бразильского председательства, страна займется адаптацией новых участников и установит права стран-партнеров. Такую информацию обнародовал МИД латиноамериканской страны в четверг, 27 февраля

2025-02-27T11:08

2025-02-27T11:08

2025-02-27T11:08

россия

бразилия

юар

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

брикс

мид

расширение

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В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году.По итогам саммита БРИКС в Казани в 2024 году было объявлено о новой категории в объединении. С января 2025-го Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан получили статус партнера.Во время декабрьской "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС не является инструментом, направленным против Запада. Однако новый американский лидер Дональд Трамп оценил деятельность этой организации как угрозу для экономики своей страны, пригрозив странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара". В ответ на это пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС.

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россия, бразилия, юар, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, мид, расширение