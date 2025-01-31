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Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС
Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС - 31.01.2025 Украина.ру
Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС
Между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы американского государства Дональда Трампа, который пообещал ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они будут создавать новую валюту
2025-01-31T13:49
2025-01-31T13:49
2025-01-31T13:49
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Помимо этого, пресс-секретарь отметил, что заявления президента США не новы. По словам Пескова, Трамп говорил примерно о том же еще до своего избрания и сейчас просто повторяет свои тезисы.Ранее, также 31 января, Трамп написал у себя в соцсетях:"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке".Подробности в публикации Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"
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Новости, США, Америка, Вашингтон, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС
Между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы американского государства Дональда Трампа, который пообещал ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они будут создавать новую валюту
"В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции. Вот о чем идет речь", — заявил Песков, уточнив, что экспертам США нужно более подробно разъяснить повестку БРИКС для "господина Трампа".
Помимо этого, пресс-секретарь отметил, что заявления президента США не новы. По словам Пескова, Трамп говорил примерно о том же еще до своего избрания и сейчас просто повторяет свои тезисы.
Ранее, также 31 января, Трамп написал у себя в соцсетях:
"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке".