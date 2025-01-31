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Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС

Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС - 31.01.2025 Украина.ру

Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС

Между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы американского государства Дональда Трампа, который пообещал ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они будут создавать новую валюту

2025-01-31T13:49

2025-01-31T13:49

2025-01-31T13:49

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Помимо этого, пресс-секретарь отметил, что заявления президента США не новы. По словам Пескова, Трамп говорил примерно о том же еще до своего избрания и сейчас просто повторяет свои тезисы.Ранее, также 31 января, Трамп написал у себя в соцсетях:"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке".Подробности в публикации Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"

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новости, сша, америка, вашингтон, россия, москва, дональд трамп, дмитрий песков, брикс