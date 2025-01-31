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Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"
Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара" - 31.01.2025 Украина.ру
Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"
Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, иначе их ждет "введение стопроцентных пошлин". Об этом 31 января президент США Дональд Трамп написал у себя в соцсетях
2025-01-31T10:03
2025-01-31T10:03
2025-01-31T10:03
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По его словам, США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами."Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" — написал глава США. В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние шесть присоединились к союзу в 2024 году. В ноябре статус официального партнера БРИСК получила Белоруссия. Таиланд также принял приглашение на вступление в БРИКС в декабре. А за последние месяцы сразу несколько стран подали запросы о присоединении. В частности, это сделали Куба, Сирия, Азербайджан, Шри-Ланка, Индонезия и Боливия.Еще во время "Прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин заявил, что БРИКС не работает против кого-либо и не является инструментом, направленным против Запада. Другие новости: Рубио объяснил, зачем США контролировать Гренландию
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новости, сша, америка, россия, брикс, валюта, доллар, дональд трамп
Новости, США, Америка, Россия, БРИКС, валюта, доллар, Дональд Трамп
Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"
Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, иначе их ждет "введение стопроцентных пошлин". Об этом 31 января президент США Дональд Трамп написал у себя в соцсетях