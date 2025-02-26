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В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко
В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко - 26.02.2025 Украина.ру
В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко
Подразделения ВСУ, которые сейчас воюют в Курской область, в скором времени могут оказаться в котле. Такое заявление сделал 26 февраля сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием aif.ru
2025-02-26T16:08
2025-02-26T16:08
2025-02-26T16:08
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Он напомнил, что на минувшей неделе российские подразделения зашли на территорию Сумской области Украины, где сейчас перерезают пути снабжения напавших на Курскую область частей ВСУ.Также в среду, 26 февраля, Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. А между тем количество ликвидированных солдат ВСУ под Курском растет в геометрической прогрессии. И сегодня стало известно, каким образом украинская армия просит родственников опознавать тела солдат. Подробности в публикации Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собой
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ
В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко
Подразделения ВСУ, которые сейчас воюют в Курской область, в скором времени могут оказаться в котле. Такое заявление сделал 26 февраля сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием aif.ru
Он напомнил, что на минувшей неделе российские подразделения зашли на территорию Сумской области Украины, где сейчас перерезают пути снабжения напавших на Курскую область частей ВСУ.
"Те продвижения, которые сейчас происходят в Курской области, говорят о том, что украинская группировка может оказаться в самом большом котле, который когда-либо делала армия России на протяжении специальной военной операции. <...> Без снабжения украинские боевики не смогут вести активные боевые действия", — заявил Марочко.
Также в среду, 26 февраля, Минобороны РФ сообщило
, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. А между тем количество ликвидированных солдат ВСУ под Курском растет в геометрической прогрессии. И сегодня стало известно, каким образом украинская армия просит родственников опознавать тела солдат. Подробности в публикации Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собой