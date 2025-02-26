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В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко

В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко - 26.02.2025 Украина.ру

В Курской области для ВСУ уже готовится большой котел — Марочко

Подразделения ВСУ, которые сейчас воюют в Курской область, в скором времени могут оказаться в котле. Такое заявление сделал 26 февраля сделал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием aif.ru

2025-02-26T16:08

2025-02-26T16:08

2025-02-26T16:08

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Он напомнил, что на минувшей неделе российские подразделения зашли на территорию Сумской области Украины, где сейчас перерезают пути снабжения напавших на Курскую область частей ВСУ.Также в среду, 26 февраля, Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. А между тем количество ликвидированных солдат ВСУ под Курском растет в геометрической прогрессии. И сегодня стало известно, каким образом украинская армия просит родственников опознавать тела солдат. Подробности в публикации Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают биоматериал сослуживцев с собой

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф