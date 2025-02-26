Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев - 26.02.2025 Украина.ру
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Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев
Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев - 26.02.2025 Украина.ру
Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев
Так как ВСУ не успевают эвакуировать тела солдат с поля боя, командиры бригад приказывают военнослужащим самостоятельно ампутировать им пальцы и другие конечности для будущего опознания ликвидированных в Курской области. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказали бойцы российской группировки войск "Север"
2025-02-26T10:07
2025-02-26T10:07
новости
курская область
россия
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украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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Как отмечается в публикации, украинской армии не хватает ресурсов и времени для транспортировки тел военных, но, так как зафиксировать потери нужно, командиры бригад придумали новый способ: они решили отбирать биоматериал, который после смогут отправить родным для идентификации с помощью анализа ДНК.Также, по их словам, факт такой спешки в эвакуации тел ликвидированных солдат свидетельствует о том, что противник торопится с оперативной перегруппировкой все дальше — в глубину Сумской области. А, например, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% от всех потерь украинской армии."Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – прокомментировал Анпилогов. Между тем дело о нападении на консульство России в Марселе продвигается полным ходом. Сегодня, 26 февраля, всплыли новые подробности касательно обвиняемых. Подробности в публикации Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе
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новости, курская область, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу
Новости, Курская область, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ

Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев

10:07 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Так как ВСУ не успевают эвакуировать тела солдат с поля боя, командиры бригад приказывают военнослужащим самостоятельно ампутировать им пальцы и другие конечности для будущего опознания ликвидированных в Курской области. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказали бойцы российской группировки войск "Север"
Как отмечается в публикации, украинской армии не хватает ресурсов и времени для транспортировки тел военных, но, так как зафиксировать потери нужно, командиры бригад придумали новый способ: они решили отбирать биоматериал, который после смогут отправить родным для идентификации с помощью анализа ДНК.

"Из радиоперехватов стало известно, что командиры 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ ставят задачу своим подчиненным собирать биоматериал, то есть отрезать пальцы и другие конечности у убитых украинских военнослужащих", — уточнили российские бойцы.

Также, по их словам, факт такой спешки в эвакуации тел ликвидированных солдат свидетельствует о том, что противник торопится с оперативной перегруппировкой все дальше — в глубину Сумской области.
А, например, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% от всех потерь украинской армии.
"Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – прокомментировал Анпилогов.
Между тем дело о нападении на консульство России в Марселе продвигается полным ходом. Сегодня, 26 февраля, всплыли новые подробности касательно обвиняемых. Подробности в публикации Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе
 
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