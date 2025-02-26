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Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев

Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев - 26.02.2025 Украина.ру

Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев

Так как ВСУ не успевают эвакуировать тела солдат с поля боя, командиры бригад приказывают военнослужащим самостоятельно ампутировать им пальцы и другие конечности для будущего опознания ликвидированных в Курской области. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказали бойцы российской группировки войск "Север"

2025-02-26T10:07

2025-02-26T10:07

2025-02-26T10:07

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Как отмечается в публикации, украинской армии не хватает ресурсов и времени для транспортировки тел военных, но, так как зафиксировать потери нужно, командиры бригад придумали новый способ: они решили отбирать биоматериал, который после смогут отправить родным для идентификации с помощью анализа ДНК.Также, по их словам, факт такой спешки в эвакуации тел ликвидированных солдат свидетельствует о том, что противник торопится с оперативной перегруппировкой все дальше — в глубину Сумской области. А, например, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% от всех потерь украинской армии."Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – прокомментировал Анпилогов. Между тем дело о нападении на консульство России в Марселе продвигается полным ходом. Сегодня, 26 февраля, всплыли новые подробности касательно обвиняемых. Подробности в публикации Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе

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