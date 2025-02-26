Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Так как ВСУ не успевают эвакуировать тела солдат с поля боя, командиры бригад приказывают военнослужащим самостоятельно ампутировать им пальцы и другие конечности для будущего опознания ликвидированных в Курской области. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказали бойцы российской группировки войск "Север"
Как отмечается в публикации, украинской армии не хватает ресурсов и времени для транспортировки тел военных, но, так как зафиксировать потери нужно, командиры бригад придумали новый способ: они решили отбирать биоматериал, который после смогут отправить родным для идентификации с помощью анализа ДНК.
"Из радиоперехватов стало известно, что командиры 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ ставят задачу своим подчиненным собирать биоматериал, то есть отрезать пальцы и другие конечности у убитых украинских военнослужащих", — уточнили российские бойцы.
Также, по их словам, факт такой спешки в эвакуации тел ликвидированных солдат свидетельствует о том, что противник торопится с оперативной перегруппировкой все дальше — в глубину Сумской области.
А, например, военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру заявил, что сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% от всех потерь украинской армии.
"Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – прокомментировал Анпилогов.
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