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Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны

Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны - 26.02.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны

Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-02-26T13:27

2025-02-26T13:27

2025-02-26T13:29

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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.За сутки подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 270 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационную станцию разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.Накануне вечером военный блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщал, что несколько сел в Курской области перешли под контроль российских военных.А до этого во вторник российский военкор Александр Коц писал в телеграм-канале, что единственным шансом для ВСУ безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой.О других успехах россиян - в материале "В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, курск, александр коц, минобороны, вооруженные силы украины