Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны - 26.02.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны
Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны - 26.02.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны
Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-02-26T13:27
2025-02-26T13:29
новости
курская область
россия
курск
александр коц
минобороны
вооруженные силы украины
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.За сутки подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 270 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационную станцию разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.Накануне вечером военный блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщал, что несколько сел в Курской области перешли под контроль российских военных.А до этого во вторник российский военкор Александр Коц писал в телеграм-канале, что единственным шансом для ВСУ безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой.О других успехах россиян - в материале "В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, курск, александр коц, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Курск, Александр Коц, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Российские военные освободили Орловку и Погребки в Курской области — Минобороны

13:27 26.02.2025 (обновлено: 13:29 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", - говорится в сводке российского ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
За сутки подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 270 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, радиолокационную станцию разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Накануне вечером военный блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале сообщал, что несколько сел в Курской области перешли под контроль российских военных.
А до этого во вторник российский военкор Александр Коц писал в телеграм-канале, что единственным шансом для ВСУ безболезненно выйти из-под Курска — жест доброй воли, который будет гарантирован какой-либо политической силой.
О других успехах россиян - в материале "В Курской области идет мясорубка": эксперт раскрыл, когда ВС РФ загонят ВСУ в локальные котлы на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияКурскАлександр КоцМинобороныВооруженные силы Украины
 
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