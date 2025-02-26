Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине - 26.02.2025 Украина.ру
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Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине
Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине - 26.02.2025 Украина.ру
Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине
Россия не блокирует переговорный процесс по Украине и воинствующим представителям стран Европы пора прекратить распространять ложь об этом. С таким заявлением на пресс-конференции 26 февраля по итогам переговоров в Дохе выступил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
2025-02-26T14:11
2025-02-26T16:17
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После переговоров в Катаре глава МИД РФ сообщил прессе о провале планов Запада победить Россию на украинском поле боя. По словам Лаврова, официальные лица западных стран продолжают демонстрировать воинственность вместо того, чтобы признать своё поражение и реально помочь установлению мира на Украине.Глава МИД РФ констатировал бесперспективность ставки Запада на военное решение украинской проблемы. По его мнению, осознания этой реалии у европейских правительств нет.Лавров также указал на путь мирного процесса на Украине, по которому уже идёт президент США. В этом же направлении могут следовать и другие западные политики, уверен глава российской дипломатии.Он также указал на заведомо бесперспективные идеи политиков Евросоюза применительно к урегулированию украинской проблемы. В частности, глава МИД России упомянул давнюю идею французского президента отправить на Украину военнослужащих стран ЕС, которую Эммануэль Макрон накануне снова обсудил в Белом доме во время визита в США.Россия даже не рассматривает возможность присутствия западных военнослужащих на Украине – как миротворческий контингент или в ином статусе, сообщил Лавров журналистам. По его мнению, франко-британская задумка отправки военнослужащих на Украину, навязываемая другим государствам, не будет реализована.Он также выразил уверенность в том, что все новые регионы России будут освобождены в ходе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оставшаяся часть, подконтрольная киевскому режиму, должна быть освобождена от проявлений расизма, дискриминации по языковому и другим признакам.Более полная новостная картина дна представлена в обзоре Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
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Новости, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ЕС, военная эскалация, Новые регионы, СВО, Британия, Франция, переговоры, дипломатия, публичная дипломатия, МИД РФ, США, Катар

Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине

14:11 26.02.2025 (обновлено: 16:17 26.02.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия не блокирует переговорный процесс по Украине и воинствующим представителям стран Европы пора прекратить распространять ложь об этом. С таким заявлением на пресс-конференции 26 февраля по итогам переговоров в Дохе выступил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
После переговоров в Катаре глава МИД РФ сообщил прессе о провале планов Запада победить Россию на украинском поле боя. По словам Лаврова, официальные лица западных стран продолжают демонстрировать воинственность вместо того, чтобы признать своё поражение и реально помочь установлению мира на Украине.
"Мы ждём, когда наши европейские коллеги перестанут врать про то, что Россия блокирует переговоры. Президент Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", - заявил Лавров.
Глава МИД РФ констатировал бесперспективность ставки Запада на военное решение украинской проблемы. По его мнению, осознания этой реалии у европейских правительств нет.
"Вот в таком воинствующем духе европейские страны сейчас продвигают свою безнадежно устаревшую, провалившуюся политику по Украине", - отметил глава МИД России.
Лавров также указал на путь мирного процесса на Украине, по которому уже идёт президент США. В этом же направлении могут следовать и другие западные политики, уверен глава российской дипломатии.
"Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент Трамп", - сказал Лавров.
Он также указал на заведомо бесперспективные идеи политиков Евросоюза применительно к урегулированию украинской проблемы. В частности, глава МИД России упомянул давнюю идею французского президента отправить на Украину военнослужащих стран ЕС, которую Эммануэль Макрон накануне снова обсудил в Белом доме во время визита в США.
Россия даже не рассматривает возможность присутствия западных военнослужащих на Украине – как миротворческий контингент или в ином статусе, сообщил Лавров журналистам. По его мнению, франко-британская задумка отправки военнослужащих на Украину, навязываемая другим государствам, не будет реализована.
"Макрон заявлял в Вашингтоне о необходимости срочного перемирия, ввода вот этих миротворческих сил, а потом, дескать, поговорим о территориях, о судьбах людей, о других принципах урегулирования. Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием", - пояснил глава МИД РФ.
Он также выразил уверенность в том, что все новые регионы России будут освобождены в ходе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оставшаяся часть, подконтрольная киевскому режиму, должна быть освобождена от проявлений расизма, дискриминации по языковому и другим признакам.
Более полная новостная картина дна представлена в обзоре Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровДональд ТрампЭммануэль МакронЕСвоенная эскалацияНовые регионыСВОБританияФранцияпереговорыдипломатияпубличная дипломатияМИД РФСШАКатар
 
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