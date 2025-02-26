https://ukraina.ru/20250226/1061372330.html

Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине

Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине - 26.02.2025 Украина.ру

Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по Украине

Россия не блокирует переговорный процесс по Украине и воинствующим представителям стран Европы пора прекратить распространять ложь об этом. С таким заявлением на пресс-конференции 26 февраля по итогам переговоров в Дохе выступил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

2025-02-26T14:11

2025-02-26T14:11

2025-02-26T16:17

новости

россия

украина

европа

сергей лавров

дональд трамп

эммануэль макрон

ес

военная эскалация

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061173516_259:0:3071:1581_1920x0_80_0_0_0614b93a388c1dc1d6ac33365db3e03f.jpg.webp

После переговоров в Катаре глава МИД РФ сообщил прессе о провале планов Запада победить Россию на украинском поле боя. По словам Лаврова, официальные лица западных стран продолжают демонстрировать воинственность вместо того, чтобы признать своё поражение и реально помочь установлению мира на Украине.Глава МИД РФ констатировал бесперспективность ставки Запада на военное решение украинской проблемы. По его мнению, осознания этой реалии у европейских правительств нет.Лавров также указал на путь мирного процесса на Украине, по которому уже идёт президент США. В этом же направлении могут следовать и другие западные политики, уверен глава российской дипломатии.Он также указал на заведомо бесперспективные идеи политиков Евросоюза применительно к урегулированию украинской проблемы. В частности, глава МИД России упомянул давнюю идею французского президента отправить на Украину военнослужащих стран ЕС, которую Эммануэль Макрон накануне снова обсудил в Белом доме во время визита в США.Россия даже не рассматривает возможность присутствия западных военнослужащих на Украине – как миротворческий контингент или в ином статусе, сообщил Лавров журналистам. По его мнению, франко-британская задумка отправки военнослужащих на Украину, навязываемая другим государствам, не будет реализована.Он также выразил уверенность в том, что все новые регионы России будут освобождены в ходе российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оставшаяся часть, подконтрольная киевскому режиму, должна быть освобождена от проявлений расизма, дискриминации по языковому и другим признакам.Более полная новостная картина дна представлена в обзоре Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля

россия

украина

европа

британия

франция

сша

катар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, сергей лавров, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, военная эскалация, новые регионы, сво, британия, франция, переговоры, дипломатия, публичная дипломатия, мид рф, сша, катар