Трамп расставляет точки над "и", ВСУ опознают тела по Touch ID. Главное на 14:00 26 февраля
14:00 26.02.2025 (обновлено: 15:26 26.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов касательно покупки редкоземельных металлов у России, предоставления и продления военной помощи Украине, а также снятия антироссийских санкций; ВСУ становятся все "изобретательнее", а российская армия продвигается на нескольких направлениях; Россия и США обеспечивают себе гарантии
Трамп отвечает на вопросы
Американский лидер Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Владимиру Зеленскому о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и у Москвы, но на других условиях. Глава Белого дома заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по полезным ископаемым, подчеркивая, что хотел бы покупать у нее минералы, намекнув, на то, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.
На пресс-конференции журналистами были заданы также вопросы, касающиеся возобновления поставок военной помощи США Украине. На это американский президент заявил, что на данный момент Вашингтон не предоставляет Киеву "никакой" помощи в сфере обороны. По словам главы Белого дома, ВСУ вполне достаточно имеющихся запасов оружия и военной техники, чтобы продолжать боевые действия, не снижая темпа.
"Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", — уточнил Трамп.
Российские войска продвигаются вперед, пока ВСУ придумывают новые способы эвакуации тел с поля боя
Бойцы ВС РФ рассказали, что из-за невозможности эвакуировать тела ликвидированных солдат украинской армии командиры бригад ВСУ приказывают военнослужащим самостоятельно ампутировать им пальцы и другие конечности для будущего опознания родственниками.
Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ за минувшие сутки продвинулись в Котляровке у границ Днепропетровской области, южнее Красноармейска. Кроме того, источник подтвердил, что ВС РФ взяли под свой контроль новые позиции в Скудном со стороны Великой Новоселки и освободили село Новочеретоватое.
А между тем Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку. Главное из брифинга военного ведомства:
- —Потери ВСУ в зоне группировки войск "Центр" за сутки составили более 325 военных;
- —Средства ПВО РФ за сутки сбили 5 бомб Hammer, 19 снарядов РСЗО Vampire и 185 беспилотников ВСУ;
- —ВСУ потеряли за сутки до 175 человек в зоне ответственности Восточной группировки РФ;
- —ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военных в зоне ответственности группировки "Запад";
- —ВСУ от действий группировок "Север" и "Днепр" потеряли за сутки около 120 военных;
- —ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне ответственности группировки "Юг".
Что же касается ударов ВСУ по российским регионам, то к полудню Минобороны РФ уже подсчитало количество уничтоженных украинских БПЛА. За ночь со вторника на среду российские средства ПВО перехватили 128 украинских дронов. Отмечается, что над Кубанью были сбиты 83 БПЛА украинской армии. А удар по Туапсе вообще назвали самым массированным — очевидцы слышали не менее 40 взрывов. В небе над Черным морем в течение довольно продолжительного времени были видны яркие вспышки от работы средств ПВО.
Стали известны места будущей дислокации западных военных на Украине и российских военных объектов в Белоруссии
Британское издание Economist выпустило материал, в котором сообщило, что французские и британские солдаты планируют располагаться рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте.
В то же время в Белоруссии палата представителей Национального собрания страны ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В том числе он предусматривает , что на территории Белоруссии "в целях предотвращения и отражения актов агрессии" против государства могут создаваться "военные и иные" российские объекты.
Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Катар
В ходе беседы с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подход Европы по Украине отражает намерение ЕС и дальше разжигать конфликт, а также пресекать попытки его успокоить. Об этом сигнализируют новые крупные пакеты военной помощи Киеву и действия европейских стран, как, например, размещение западных военных на Украине.
Глава российской дипломатии уточнил, что мерой вроде отправки европейских миротворцев на Украину "не отделаться, надо смотреть на первопричины конфликта". Лавров подчеркнул, что Россия не может рассматривать "никаких вариантов" размещения иностранных военных на Украине, остановки боевых действий по линии соприкосновения тоже не будет. "У нас есть Конституция", - заявил глава МИД РФ.
14:03Украина, воинствующая Европа и русские редкоземы: основные заявления Лаврова по итогам визита в КатарГлава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам визита в Катар, на которой в том числе сказал о том, что подход Европы по Украине отражает намерение ЕС и дальше разжигать конфликт и пресекать попытки его успокоить. Об этом явственно сигналят новые крупные пакеты военной помощи Киеву и "штучки" вроде размещения западных военных на Украине
Помимо уже вышеупомянутых новостей, продолжает муссироваться тема отправки в ряды ВСУ молодых граждан Украины. Например, сегодня, 26 февраля, пророссийское подполье сообщило о том, как идет подготовка этой самой молодежи. Подробности в публикации "Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ