Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе
19:30 26.02.2025 (обновлено: 20:09 26.02.2025)
НАТО
Общеевропейской войной Россию уже пугали в 2022 и 2023 годах. Причем оснований для этой войны было гораздо больше. Даже был вариант, что не 30 тысяч, а 200 тысяч европейцев нападут на Белоруссию, растянув фронт до Балтийского моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.
Великобритания и Франция исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта, сказал эксперт. Есть вероятность, что им удастся убедить в этом президента США Дональда Трампа, добавил он.
Так что теоретически Трамп может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", подчеркнул Ищенко.
"Но Россию это не остановит. Общеевропейской войной нас пугали в 2022 и 2023 годах. Причем оснований для этой войны было гораздо больше. Тогда даже был вариант, что не 30 тысяч, а 200 тысяч европейцев нападут на Белоруссию и растянут наш фронт до Балтийского моря", — сообщил обозреватель.
В 2023 году такое развитие событий было крайне опасно для России, потому что мы все силы собирали для отражения наступления ВСУ, указал он.
"Но тогда Россия приняла вызов и дала понять: "Воевать мы будем. А если ситуация будет для нас слишком плохой, мы используем ядерное оружие". Мы даже не говорили, какое это ядерное оружие будет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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