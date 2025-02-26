Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе - 26.02.2025 Украина.ру
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Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе
Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе - 26.02.2025 Украина.ру
Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе
Общеевропейской войной Россию уже пугали в 2022 и 2023 годах. Причем оснований для этой войны было гораздо больше. Даже был вариант, что не 30 тысяч, а 200 тысяч европейцев нападут на Белоруссию, растянув фронт до Балтийского моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-26T19:30
2025-02-26T20:09
новости
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ростислав ищенко
война
ядерное оружие
белоруссия
украина
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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.Великобритания и Франция исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта, сказал эксперт. Есть вероятность, что им удастся убедить в этом президента США Дональда Трампа, добавил он.Ему же надо заключать договор, а не просто "любить Россию на расстоянии". Для этого президенту США надо "продавливать" Москву на какие-то уступки, отметил политолог.Так что теоретически Трамп может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", подчеркнул Ищенко.В 2023 году такое развитие событий было крайне опасно для России, потому что мы все силы собирали для отражения наступления ВСУ, указал он."Но тогда Россия приняла вызов и дала понять: "Воевать мы будем. А если ситуация будет для нас слишком плохой, мы используем ядерное оружие". Мы даже не говорили, какое это ядерное оружие будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, великобритания, франция, дональд трамп, ростислав ищенко, война, ядерное оружие, белоруссия, украина, сво, спецоперация, европа, европейцы
Новости, Россия, Великобритания, Франция, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, война, Ядерное оружие, Белоруссия, Украина, СВО, Спецоперация, Европа, европейцы

Россию это не остановит: Ищенко объяснил, что будет, если Запад начнет "пугать" Москву войной в Европе

19:30 26.02.2025 (обновлено: 20:09 26.02.2025)
 
НАТО
НАТО
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Общеевропейской войной Россию уже пугали в 2022 и 2023 годах. Причем оснований для этой войны было гораздо больше. Даже был вариант, что не 30 тысяч, а 200 тысяч европейцев нападут на Белоруссию, растянув фронт до Балтийского моря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.
Великобритания и Франция исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта, сказал эксперт. Есть вероятность, что им удастся убедить в этом президента США Дональда Трампа, добавил он.
Ему же надо заключать договор, а не просто "любить Россию на расстоянии". Для этого президенту США надо "продавливать" Москву на какие-то уступки, отметил политолог.
Так что теоретически Трамп может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", подчеркнул Ищенко.
"Но Россию это не остановит. Общеевропейской войной нас пугали в 2022 и 2023 годах. Причем оснований для этой войны было гораздо больше. Тогда даже был вариант, что не 30 тысяч, а 200 тысяч европейцев нападут на Белоруссию и растянут наш фронт до Балтийского моря", — сообщил обозреватель.
В 2023 году такое развитие событий было крайне опасно для России, потому что мы все силы собирали для отражения наступления ВСУ, указал он.
"Но тогда Россия приняла вызов и дала понять: "Воевать мы будем. А если ситуация будет для нас слишком плохой, мы используем ядерное оружие". Мы даже не говорили, какое это ядерное оружие будет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 18:15
Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силыБритания и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ
 
НовостиРоссияВеликобританияФранцияДональд ТрампРостислав ИщенковойнаЯдерное оружиеБелоруссияУкраинаСВОСпецоперацияЕвропаевропейцы
 
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