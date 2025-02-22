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Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах

Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах - 22.02.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах

Не надо все оценивать в духе "Трамп – хороший, Европа и Зеленский – плохие". Противник готов с нами договариваться только тогда, когда не может нас победить. Если он посчитает, что сможет нас победить, он забудут про все предыдущие договоренности, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-22T07:00

2025-02-22T07:00

2025-02-22T07:00

интервью

россия

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

переговоры

ядерное оружие

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.- Ростислав Владимирович, насколько вероятно, что западных военных на Украине все-таки разместят? Если разместят, что это изменит?- Около 30 тысяч военнослужащих они найти могут.Британцы утверждают, что у них есть 10 тысяч военных, которых они могут куда-то отправить. У французов 10 тысяч тоже найдется. Во всяком случае, численность их "Иностранного легиона" - это около 9 тысяч. Если они полностью его соберут и добавят к нему части спецназа постоянной готовности, то 15 тысяч найдется. Остальных можно наскрести в Европе в качестве наемников.Они исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска. Я думаю, они ошибаются.Кроме того, у нас есть позиция США: "Сумасшедшие власти Европы могут делать все, что угодно, но Америка не будет вмешиваться в конфликт на их стороне, если они спровоцируют войну с Россией". Эта позиция может измениться, но пока она действует. И они считают, что надо поехать к Трампу, чтобы убедить его сделать заявление в поддержку этого британо-французского плана.Я не исключаю, что им-таки удастся убедить в этом Трампа. Ему же надо заключать договор, а не просто любить Россию на расстоянии. Для этого ему надо продавливать Москву на какие-то уступки. Так что теоретически он может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить".Но Россию это не остановит. Общеевропейской войной нас пугали в 2022 и 2023 годах. Причем оснований для этой войны было гораздо больше. Тогда даже был вариант, что не 30 тысяч, а 200 тысяч европейцев нападут на Белоруссию и растянут наш фронт до Балтийского моря. В 2023 году такое развитие событий было для нас крайне опасно, потому что все силы мы собирали для отражения украинского наступления.Но тогда Россия приняла вызов и дала понять: "Воевать мы будем. А если ситуация будет для нас слишком плохой, мы используем ядерное оружие". Мы даже не говорили, какое это ядерное оружие будет. Потому что для изменения хода такого рода боевых действий нам пришлось бы наносить удары стратегическими ядерными ракетами как минимум по Франции и Великобритании, а как максимум – по США. Потому что тогда планы Лондона и Парижа поддержали не только поляки, но и команда Байдена.Сейчас ситуация для них значительно хуже. Рискнут не рискнут – не знаю.Если бы у британцев было достаточное количество войск, они бы рискнули. Лондон действительно идет во все тяжкие и пытается спровоцировать войну с Россией. Просто ему воевать нечем. Насчет Франции не знаю, будут ли они до конца идти. Пока Макрон старался воевать чужими руками. Исходя из ситуации во внутренней политике, ему будет трудно отправить 10-15 тысяч солдат на Украину, не будучи уверенным в том, что они будут в безопасности. Если их начнут пачками убивать, вопросы французы будут задавать Макрону, а не Путины.Повторюсь, пока этот план нереализуем. У них нет столько войск, чтобы создать такую угрозу, которая заставила бы Москву задуматься об опасности противостояния европейцам. Мы по этому поводу пока даже чесаться не будем. Ракеты полетят по ним так же, как прилетали по иностранным советникам и наемникам.Допустим, мне бы сообщили: "Россия отправляет в Мексику 15 тысяч человек, чтобы угрожать Трампу". Я бы сразу же спросил: "А что Россия будет делать, если по этой группировке прилетит несколько ракет и убьют 100 человек? Мы эти войска уберем назад? Или начнем с Трампом ядерную войну? Если же мы готовы начинать ядерную войну, не проще ли ее начать сразу?".То же самое касается регулярных армий Франции и Британии на Украине. Они готовы начать с Россией ядерную войну? Так они не США. Их сразу сотрут в порошок. У них недостаточно боеголовок, чтобы нанести России критический ущерб. Они будут вопить в ООН, как их обижают? Так это только покажет их слабость.Все это – попытка взять нас на испуг. Так нас пытаются взять на испуг уже 30 лет. И никак не возьмут.Таким образом, в стратегическом плане – эта история в пользу бедных. Но в тактическом плане она может доставить нам проблемы. Если команда Трампа решит использовать ее в качестве козыря на переговорах, нам придется бороться с ней еще и на дипломатическом фронте.В целом наша военная и дипломатическая позиция сейчас хорошая. В зоне СВО мы побеждаем, а переговоры можем вести до морковкина заговенья. По крайней мере пока. Мелкие гадости возможны, но стратегических сложностей нам пока ничего не предвещает.- Насчет дипломатии. Тут Зеленский пробил очередное дно и "проспал" встречу с министром финансов США, который прибыл в Киев. Это только один пример его хамского отношения к команде Трампа. Он настолько уверен, что французы и британцы его поддержат и пойдут за ним до конца в пропасть? Он не боится остаться без американской военной помощи?- Американцы разве прекратили военную помощь Киеву? Можно сколько угодно хвалить Маска за то, как он унижает Зеленского, но его "Старлинки" прекрасно работают в интересах ВСУ. Трамп говорит: "Зеленский мерзавец и подонок", а помощь из США идет. И пока даже нет никаких поползновений, чтобы ее притормозить.Более того, Трамп не может отменить помощь, выделенную Конгрессом. Он может приостановить ее выделение и тут же обратиться в Конгресс с предложением ее отменить совсем. Он этого не делает и пока делать не будет. Ему надо договориться с Россией. А остановка и ограничение американской помощи Киеву – это один из рычагов давления на Москву за столом переговоров."Да, нам не нравится Зеленский. Да, мы можем прекратить поддерживать Украину. А вы нам что взамен"?Мы пока только хорошо говорим. Мы будем говорить дальше. Но пока мы толком ни до чего не договоримся, никакого ограничения военной помощи Украине не будет. Если договоримся о чем-то через неделю или через месяц, тогда и посмотрим, как Зеленский будет суетиться.Но я вам хочу напомнить одну простую вещь.У боевиков из одной известной организации в Афганистане не было "Старлинков", спутниковой связи, данных американской разведки и постоянных поставок оружия, но они прогнали оттуда США через 20 лет.Конечно, остановка американской помощи станет для ВСУ серьезной проблемой. Но главная их проблема – не позиция Трампа, а российская армия, которая разгромила их до такой степени, что они вынуждены переходить к очаговому сопротивлению.ВСУ сопротивляются в Покровске, в Северске и в Купянске. А вокруг этого российские войска с каждым днем все бодрее наступают. И попытки противника перейти к партизанской войне возможны даже сейчас, пока американская помощь не остановилась. Потому что он уже физически не может держать единый фронт.Киевский режим, конечно, мечтает, что он сейчас мобилизует 18-летних и у него снова появятся ресурсы. Но пусть он их сначала поймает и отправит на фронт.То есть можно воевать и без помощи. Просто картина войны поменяется. Ваша армия или перейдет к партизанским действиям, или вы отступите на более выгодные рубежи, чтобы удерживать более короткую линию фронта (скажем, на западную Украину).Более того, Европа продолжит помогать киевскому режиму. Европейская помощь и до этого составляла половину помощи, которую давал Запад. Это очень много. А по отдельным видам вооружений (танки, самоходки и даже самолеты), то европейская помощь составляла от 60 до 100%.Кто бегал и покупал снаряды для Украины? Чехия. Мы над ними смеялись, что обещали миллион снарядов, а купили 500 тысяч. Но эти 500 тысяч снарядов прилетали по нашим войскам и убивали наших людей. Это все равно много. Да и в Германии уже не первый год строятся заводы по производству снарядов, которые попадут не только в Бундесвер, но и на Украину.Да, они производят меньше, чем мы. Поэтому Украина проигрывает. Кто просел по цифрам – тот просел на фронте. Но на Западе не сомневались, что Украина проиграет. Им нужно было, чтобы вместе с Украиной была проигравшая Россия. Поэтому они хотели затянуть боевые действия и сделать их более кровавыми.- В чем же тогда разница между подходами Трампа и Европы в отношении России?- Трамп говорит: "Мы сперва хотим решить свои проблемы и вопрос с Китаем, а к России вернемся через 5-10 лет". А его оппоненты говорят: "Нет, не надо бросать ситуацию на Украине на полпути. Давайте давить Россию дальше".Наши журналисты могут сколько угодно радоваться тому, что Трамп хочет заключить "вечный договор по Украине". Вечного ничего не бывает. У нас был "вечный мир" с Польшей, Швецией и Турцией, но мы с ними все равно воевали. Потому что политическая ситуация меняется и все отправляется в мусорную корзину истории.Более того, сама концепция Трампа не исключает конфликта с Россией.В прошлый свой президентский срок он приходил с такими же идеями, как сейчас. Но он даже не начал их реализовывать. Внутриполитические оппоненты заставили его изменить свою позицию. Да, сейчас вокруг Трампа сформировался определенный консенсус. Ему дали на короткое время карт-бланш "Попробуй реализовать свои идеи, посмотрим, что получится". А сейчас европейцы и Зеленский пытаются показать американским элитам, что из идей Трампа вообще ничего не получится, поэтому он должен вернуться к политике Байдена.Поэтому не надо все оценивать в духе "Трамп – хороший, Европа и Зеленский – плохие". Они готовы с нами договариваться только тогда, когда не могут нас победить. Если они посчитают, что смогут нас победить, они забудут про все предыдущие договоренности.Также о переговорах по Украине - в интервью Грега Вайнера: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20250220/1061208325.html

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Татьяна Чугаенко

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Татьяна Чугаенко

интервью, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, переговоры, ядерное оружие, франция, великобритания