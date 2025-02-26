https://ukraina.ru/20250226/1061357496.html

"Давайте вместе их ублажим": Ищенко объяснил, решится ли Трамп разыграть европейскую карту

"Давайте вместе их ублажим": Ищенко объяснил, решится ли Трамп разыграть европейскую карту - 26.02.2025 Украина.ру

"Давайте вместе их ублажим": Ищенко объяснил, решится ли Трамп разыграть европейскую карту

В Париже и Лондоне считают, что надо поехать к Трампу, чтобы убедить его сделать заявление в поддержку британо-французского плана по отправке войск на Украину. Потому что ему надо подписывать договор и "продавливать" Москву на какие-то уступки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-26T20:30

2025-02-26T20:30

2025-02-26T20:30

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры стран Евросоюза на онлайн-саммите не приняли решения об отправке войск на Украину. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается представить Трампу совместно разработанный с Францией план об отправке около 30 тысяч военнослужащих в помощь ВСУ.Париж и Лондон исходят из того, что если они отправят на Украину войска, то покажут, что не исключают возможность европейского конфликта, считает эксперт. Они считают, что Россия поостережётся наносить удары по пунктам, где разместят британские и французские войска, отметил политолог.По его словам, эта позиция может измениться, но пока она действует. В Париже и Лондоне считают, что надо поехать к Трампу, чтобы убедить его сделать заявление в поддержку этого британо-французского плана, добавил обозреватель.Ищенко допустил, что, возможно, союзникам удастся убедить в этом Трампа. Потому что ему надо заключать договор, а не просто "любить Россию на расстоянии". А для этого надо "продавливать" Москву на какие-то уступки, добавил он."Так что теоретически он может разыграть европейскую карту и сказать: "Видите, европейцы серьезно намерены повоевать. Давайте вместе попытаемся их ублажить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Европа начнет с Россией войну на Украине, она лишит Трампа козыря на переговорах на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061333726.html

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новости, украина, россия, ростислав ищенко, париж, дональд трамп, гитанас науседа, ес, великобритания, война, договор, переговоры, сво, конфликт