https://ukraina.ru/20250225/1061332908.html
Кризис русофобского единства
Кризис русофобского единства - 25.02.2025 Украина.ру
Кризис русофобского единства
Третья годовщина начала СВО была ознаменована двумя событиями, подчёркивающих позитивную (для России) динамику развития украинского кризиса.
2025-02-25T06:30
2025-02-25T06:30
2025-02-25T06:30
россия
украина
сша
владимир зеленский
эммануэль макрон
дональд трамп
рада
верховная рада
ес
мнения
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Макрон, ехавший в США с намерением вернуть Трампа "на путь истинный" - убедить его вернуться к политике Байдена и продолжить жёсткое противостояние с Россией, после встречи с американским президентом внезапно сменил гнев на милость, "прозрел" и заявил, что переговоры с Россией, предполагающие ненавистное ему с 2022 года общение с Путиным, отныне важны и полезны, потому что с приходом новой американской администрации "произошли большие изменения".Остаётся загадкой, что именно сообщил Трамп Макрону во время их не слишком продолжительного общения, но в результате резкой смены позиции французским президентом, заботливо создаваемая Великобританией (которую Франция до последнего времени поддерживала) оппозиционная Трампу, нацеленная на войну с Россией, европейская коалиция дала мощную трещину.Второе событие – провал постановления Верховной Рады Украины о поддержке позиции Зеленского о невозможности проведения выборов в период военного положения. Российские СМИ ошибочно охарактеризовали действия Рады, как "отказ в продлении полномочий Зеленского". На самом деле Рада не обладает подобными полномочиями, и вопрос так не ставился. Проект постановления всего лишь констатировал "принцип институциональной непрерывности власти" и отмечал, что В. Зеленский, в порядке, предусмотренном частью первой статьи 108 конституции Украины должен исполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента.Сами формулировки, кстати, сомнения не вызывают. Проблема в в том, что подобные выводы – сфера компетенции Конституционного суда, деятельность которого давно заблокирована Зеленским. Формально Рада всего лишь не вышла за пределы своих полномочий. Но есть нюанс. И не один.Во-первых, понятно, что данное голосование задумывалось как демонстрация единства украинской власти и ответ на требование Путина к Зеленскому легитимировать себя не обязательно при помощи выборов, но в соответствии с украинскими законными процедурами. Постановление Рады продемонстрировало бы, что парламент, который Путин (называя его легитимным) пытался противопоставить Зеленскому, президента поддерживает. В конечном итоге это усилило бы позиции Зеленского и его союзников из ЕС, требующих своего участия в переговорах, чтобы разрушить наметившийся прогресс в российско-американских отношениях.Провал же голосования показывает, что у Зеленского больше нет абсолютного контроля над парламентским большинством. С этого момента он окончательно может продавливать свои решения только силой, теряя последнее "демократическое" прикрытие. Россия наконец смогла добиться первой очевидной трещины в выстроенной Ермаком вокруг Зеленского системе власти.Это ещё не конец, лишь серьёзная заявка на развал единой системы управления Украиной. Зеленский ещё теоретически имеет возможность опереться на армию и спецслужбы, пересажать депутатов-"отступников" и вновь консолидировать власть. Но тезис, констатирующий неудобство "сидения на штыках" - не красивая фигура речи. Прочная власть опирается на добровольное подчинение на основании осознания элитными группами общности стратегических государственных интересов.Власть, опирающаяся на необходимость подавлять даже своих вчерашних сторонников, априори непрочна. В случае Зеленского это означает, что силы и ресурсы (как военные, так и дипломатические), жизненно необходимые ему на внешнем контуре, он вынужден будет тратить на обеспечение внутренней стабильности. При этом ему надо будет постоянно опасаться предательского удара в спину со стороны своих ближайших сотрудников, которые могут решить, что пора по старой казацкой традиции купить себе прощение, принеся на блюде голову своего вождя.Во-вторых, голосование проходило в присутствии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошта и руководителей стран Прибалтики и Северной Европы, из которых Британия пытается создать новую антироссийскую коалицию. Все они прибыли в Киев поддержать Зеленского. Ещё раз подчеркну, что провал голосования неоднозначен – парламент всего лишь отказался принять постановление, выходящее за рамки его конституционных полномочий. Никаких сомнений в легитимности Зеленского депутаты не высказали, альтернативное постановление никто не вносил, а проваленный документ вновь подан на рассмотрение Рады.Но отказ евробюрократам и европолитикам в принятии явно желаемого ими постановления (они только за этим в Киев и ехали) показывает, что украинская политическая элита не является однозначно антитрампистски ориентированной и не собирается автоматически консолидироваться вокруг позиции Зеленского/Ляйен, предполагающей жёсткую оппозицию одновременно и России и трампистской власти в США.Вместе с предательством Макрона – это второй удар по европейским левым либералам, пытавшимся вместе с Украиной выстроить сплошной консолидированный фронт против Трампа и России. Преувеличивать значение этих событий не стоит – это лишь первые трещины в фундаменте, строящегося Лондоном европейского лево-либерального бастиона. Но важно, что они (трещины) появились на раннем этапе строительства. Это ставит под сомнение живучесть проекта в целом. В краткосрочном же плане серьёзно ослабляет переговорную позицию Кира Стармера, который должен прибыть в США 27 февраля.Если британский премьер пойдёт по стопам Макрона и внезапно изменит позицию, можно будет говорить о том, что лево-либеральной Европе нанесён смертельный удар. Она, конечно, ещё поборется, но уже без надежды. С другой стороны, лёгкая победа Трампа на европейском направлении и быстрая консолидация им вокруг себя право-консервативных элит Запада, укрепит его внутриполитическое положение в США, а также традиционную позицию США, как признанного единоличного лидера Запада, что сделает американского президента более независимым от оперативного решения украинского вопроса, а значит и менее уступчивым в отношениях с Россией. Откровенная радость многих отечественных "экспертов" по поводу явного нагибания Вашингтоном Европы глупа.Нам выгодна Европа, борющаяся со Штатами не на жизнь, а на смерть, а не лежащая под ними. В интересах России, чтобы и Вашингтон и Брюссель искали в Москве союзника друг против друга или хотя бы были заняты борьбой друг с другом, вместо того, чтобы традиционно объединяться против России.Тем не менее в краткосрочном плане, раскол европейского лево-либерального единства, при минимально квалифицированных действиях российской дипломатии, должен будет привести к резкому ослаблению не только американской, но и европейской поддержки Киева, что облегчит России процесс добивания Украины. А это (добивание) в свою очередь снимет значительную часть проблем, связанных с урегулированием украинского кризиса. Нет Украины – нет и кризиса.Оформление новой геополитической реальности, конечно, тоже потребует времени и серьёзных усилий, но исчезновение Украины с политической карты мира резко облегчит процесс нахождения необходимого компромисса и расширит пространство для манёвра всех участников дипломатического торга.Поэтому без лишних восторгов, отметим, что в начале этой недели Макрон и Рада сделали шаги в правильном направлении и пожелаем им продолжить в том же духе.О значении антироссийской коалиции, которую выстраивают Лондон и Брюссель - в статье Владимира Скачко "Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила"
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
россия, украина, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, рада, верховная рада, ес, мнения
Кризис русофобского единства
Третья годовщина начала СВО была ознаменована двумя событиями, подчёркивающих позитивную (для России) динамику развития украинского кризиса.
Макрон
, ехавший в США
с намерением вернуть Трампа
"на путь истинный" - убедить его вернуться к политике Байдена
и продолжить жёсткое противостояние с Россией, после встречи с американским президентом внезапно сменил гнев на милость, "прозрел" и заявил, что переговоры с Россией, предполагающие ненавистное ему с 2022 года общение с Путиным
, отныне важны и полезны, потому что с приходом новой американской администрации "произошли большие изменения".
Остаётся загадкой, что именно сообщил Трамп Макрону во время их не слишком продолжительного общения, но в результате резкой смены позиции французским президентом, заботливо создаваемая Великобританией
(которую Франция
до последнего времени поддерживала) оппозиционная Трампу, нацеленная на войну с Россией, европейская коалиция дала мощную трещину.
Второе событие – провал постановления Верховной Рады Украины
о поддержке позиции Зеленского
о невозможности проведения выборов в период военного положения. Российские СМИ ошибочно охарактеризовали действия Рады
, как "отказ в продлении полномочий Зеленского". На самом деле Рада не обладает подобными полномочиями, и вопрос так не ставился. Проект постановления всего лишь констатировал "принцип институциональной непрерывности власти" и отмечал, что В. Зеленский, в порядке, предусмотренном частью первой статьи 108 конституции Украины должен исполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента.
Сами формулировки, кстати, сомнения не вызывают. Проблема в в том, что подобные выводы – сфера компетенции Конституционного суда, деятельность которого давно заблокирована Зеленским. Формально Рада всего лишь не вышла за пределы своих полномочий. Но есть нюанс. И не один.
Во-первых, понятно, что данное голосование задумывалось как демонстрация единства украинской власти и ответ на требование Путина к Зеленскому легитимировать себя не обязательно при помощи выборов, но в соответствии с украинскими законными процедурами. Постановление Рады продемонстрировало бы, что парламент, который Путин (называя его легитимным) пытался противопоставить Зеленскому, президента поддерживает. В конечном итоге это усилило бы позиции Зеленского и его союзников из ЕС,
требующих своего участия в переговорах, чтобы разрушить наметившийся прогресс в российско-американских отношениях.
Провал же голосования показывает, что у Зеленского больше нет абсолютного контроля над парламентским большинством. С этого момента он окончательно может продавливать свои решения только силой, теряя последнее "демократическое" прикрытие. Россия наконец смогла добиться первой очевидной трещины в выстроенной Ермаком
вокруг Зеленского системе власти.
Это ещё не конец, лишь серьёзная заявка на развал единой системы управления Украиной. Зеленский ещё теоретически имеет возможность опереться на армию и спецслужбы, пересажать депутатов-"отступников" и вновь консолидировать власть. Но тезис, констатирующий неудобство "сидения на штыках" - не красивая фигура речи. Прочная власть опирается на добровольное подчинение на основании осознания элитными группами общности стратегических государственных интересов.
Власть, опирающаяся на необходимость подавлять даже своих вчерашних сторонников, априори непрочна. В случае Зеленского это означает, что силы и ресурсы (как военные, так и дипломатические), жизненно необходимые ему на внешнем контуре, он вынужден будет тратить на обеспечение внутренней стабильности. При этом ему надо будет постоянно опасаться предательского удара в спину со стороны своих ближайших сотрудников, которые могут решить, что пора по старой казацкой традиции купить себе прощение, принеся на блюде голову своего вождя.
Во-вторых, голосование проходило в присутствии Урсулы фон дер Ляйен
, председателя Евросовета
Антониу Кошта и руководителей стран Прибалтики
и Северной Европы, из которых Британия
пытается создать новую антироссийскую коалицию. Все они прибыли в Киев
поддержать Зеленского. Ещё раз подчеркну, что провал голосования неоднозначен – парламент всего лишь отказался принять постановление, выходящее за рамки его конституционных полномочий. Никаких сомнений в легитимности Зеленского депутаты не высказали, альтернативное постановление никто не вносил, а проваленный документ вновь подан на рассмотрение Рады.
Но отказ евробюрократам и европолитикам в принятии явно желаемого ими постановления (они только за этим в Киев и ехали) показывает, что украинская политическая элита не является однозначно антитрампистски ориентированной и не собирается автоматически консолидироваться вокруг позиции Зеленского/Ляйен, предполагающей жёсткую оппозицию одновременно и России и трампистской власти в США.
Вместе с предательством Макрона – это второй удар по европейским левым либералам, пытавшимся вместе с Украиной выстроить сплошной консолидированный фронт против Трампа и России. Преувеличивать значение этих событий не стоит – это лишь первые трещины в фундаменте, строящегося Лондоном
европейского лево-либерального бастиона. Но важно, что они (трещины) появились на раннем этапе строительства. Это ставит под сомнение живучесть проекта в целом. В краткосрочном же плане серьёзно ослабляет переговорную позицию Кира Стармера
, который должен прибыть в США 27 февраля.
Если британский премьер пойдёт по стопам Макрона и внезапно изменит позицию, можно будет говорить о том, что лево-либеральной Европе
нанесён смертельный удар. Она, конечно, ещё поборется, но уже без надежды. С другой стороны, лёгкая победа Трампа на европейском направлении и быстрая консолидация им вокруг себя право-консервативных элит Запада
, укрепит его внутриполитическое положение в США, а также традиционную позицию США, как признанного единоличного лидера Запада, что сделает американского президента более независимым от оперативного решения украинского вопроса, а значит и менее уступчивым в отношениях с Россией. Откровенная радость многих отечественных "экспертов" по поводу явного нагибания Вашингтоном
Европы глупа.
Нам выгодна Европа, борющаяся со Штатами не на жизнь, а на смерть, а не лежащая под ними. В интересах России, чтобы и Вашингтон и Брюссель
искали в Москве
союзника друг против друга или хотя бы были заняты борьбой друг с другом, вместо того, чтобы традиционно объединяться против России.
Тем не менее в краткосрочном плане, раскол европейского лево-либерального единства, при минимально квалифицированных действиях российской дипломатии, должен будет привести к резкому ослаблению не только американской, но и европейской поддержки Киева, что облегчит России процесс добивания Украины. А это (добивание) в свою очередь снимет значительную часть проблем, связанных с урегулированием украинского кризиса. Нет Украины – нет и кризиса.
Оформление новой геополитической реальности, конечно, тоже потребует времени и серьёзных усилий, но исчезновение Украины с политической карты мира резко облегчит процесс нахождения необходимого компромисса и расширит пространство для манёвра всех участников дипломатического торга.
Поэтому без лишних восторгов, отметим, что в начале этой недели Макрон и Рада сделали шаги в правильном направлении и пожелаем им продолжить в том же духе.
О значении антироссийской коалиции, которую выстраивают Лондон и Брюссель - в статье Владимира Скачко "Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила"