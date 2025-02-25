https://ukraina.ru/20250225/1061332908.html

Кризис русофобского единства

Кризис русофобского единства - 25.02.2025 Украина.ру

Кризис русофобского единства

Третья годовщина начала СВО была ознаменована двумя событиями, подчёркивающих позитивную (для России) динамику развития украинского кризиса.

2025-02-25T06:30

2025-02-25T06:30

2025-02-25T06:30

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Макрон, ехавший в США с намерением вернуть Трампа "на путь истинный" - убедить его вернуться к политике Байдена и продолжить жёсткое противостояние с Россией, после встречи с американским президентом внезапно сменил гнев на милость, "прозрел" и заявил, что переговоры с Россией, предполагающие ненавистное ему с 2022 года общение с Путиным, отныне важны и полезны, потому что с приходом новой американской администрации "произошли большие изменения".Остаётся загадкой, что именно сообщил Трамп Макрону во время их не слишком продолжительного общения, но в результате резкой смены позиции французским президентом, заботливо создаваемая Великобританией (которую Франция до последнего времени поддерживала) оппозиционная Трампу, нацеленная на войну с Россией, европейская коалиция дала мощную трещину.Второе событие – провал постановления Верховной Рады Украины о поддержке позиции Зеленского о невозможности проведения выборов в период военного положения. Российские СМИ ошибочно охарактеризовали действия Рады, как "отказ в продлении полномочий Зеленского". На самом деле Рада не обладает подобными полномочиями, и вопрос так не ставился. Проект постановления всего лишь констатировал "принцип институциональной непрерывности власти" и отмечал, что В. Зеленский, в порядке, предусмотренном частью первой статьи 108 конституции Украины должен исполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента.Сами формулировки, кстати, сомнения не вызывают. Проблема в в том, что подобные выводы – сфера компетенции Конституционного суда, деятельность которого давно заблокирована Зеленским. Формально Рада всего лишь не вышла за пределы своих полномочий. Но есть нюанс. И не один.Во-первых, понятно, что данное голосование задумывалось как демонстрация единства украинской власти и ответ на требование Путина к Зеленскому легитимировать себя не обязательно при помощи выборов, но в соответствии с украинскими законными процедурами. Постановление Рады продемонстрировало бы, что парламент, который Путин (называя его легитимным) пытался противопоставить Зеленскому, президента поддерживает. В конечном итоге это усилило бы позиции Зеленского и его союзников из ЕС, требующих своего участия в переговорах, чтобы разрушить наметившийся прогресс в российско-американских отношениях.Провал же голосования показывает, что у Зеленского больше нет абсолютного контроля над парламентским большинством. С этого момента он окончательно может продавливать свои решения только силой, теряя последнее "демократическое" прикрытие. Россия наконец смогла добиться первой очевидной трещины в выстроенной Ермаком вокруг Зеленского системе власти.Это ещё не конец, лишь серьёзная заявка на развал единой системы управления Украиной. Зеленский ещё теоретически имеет возможность опереться на армию и спецслужбы, пересажать депутатов-"отступников" и вновь консолидировать власть. Но тезис, констатирующий неудобство "сидения на штыках" - не красивая фигура речи. Прочная власть опирается на добровольное подчинение на основании осознания элитными группами общности стратегических государственных интересов.Власть, опирающаяся на необходимость подавлять даже своих вчерашних сторонников, априори непрочна. В случае Зеленского это означает, что силы и ресурсы (как военные, так и дипломатические), жизненно необходимые ему на внешнем контуре, он вынужден будет тратить на обеспечение внутренней стабильности. При этом ему надо будет постоянно опасаться предательского удара в спину со стороны своих ближайших сотрудников, которые могут решить, что пора по старой казацкой традиции купить себе прощение, принеся на блюде голову своего вождя.Во-вторых, голосование проходило в присутствии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошта и руководителей стран Прибалтики и Северной Европы, из которых Британия пытается создать новую антироссийскую коалицию. Все они прибыли в Киев поддержать Зеленского. Ещё раз подчеркну, что провал голосования неоднозначен – парламент всего лишь отказался принять постановление, выходящее за рамки его конституционных полномочий. Никаких сомнений в легитимности Зеленского депутаты не высказали, альтернативное постановление никто не вносил, а проваленный документ вновь подан на рассмотрение Рады.Но отказ евробюрократам и европолитикам в принятии явно желаемого ими постановления (они только за этим в Киев и ехали) показывает, что украинская политическая элита не является однозначно антитрампистски ориентированной и не собирается автоматически консолидироваться вокруг позиции Зеленского/Ляйен, предполагающей жёсткую оппозицию одновременно и России и трампистской власти в США.Вместе с предательством Макрона – это второй удар по европейским левым либералам, пытавшимся вместе с Украиной выстроить сплошной консолидированный фронт против Трампа и России. Преувеличивать значение этих событий не стоит – это лишь первые трещины в фундаменте, строящегося Лондоном европейского лево-либерального бастиона. Но важно, что они (трещины) появились на раннем этапе строительства. Это ставит под сомнение живучесть проекта в целом. В краткосрочном же плане серьёзно ослабляет переговорную позицию Кира Стармера, который должен прибыть в США 27 февраля.Если британский премьер пойдёт по стопам Макрона и внезапно изменит позицию, можно будет говорить о том, что лево-либеральной Европе нанесён смертельный удар. Она, конечно, ещё поборется, но уже без надежды. С другой стороны, лёгкая победа Трампа на европейском направлении и быстрая консолидация им вокруг себя право-консервативных элит Запада, укрепит его внутриполитическое положение в США, а также традиционную позицию США, как признанного единоличного лидера Запада, что сделает американского президента более независимым от оперативного решения украинского вопроса, а значит и менее уступчивым в отношениях с Россией. Откровенная радость многих отечественных "экспертов" по поводу явного нагибания Вашингтоном Европы глупа.Нам выгодна Европа, борющаяся со Штатами не на жизнь, а на смерть, а не лежащая под ними. В интересах России, чтобы и Вашингтон и Брюссель искали в Москве союзника друг против друга или хотя бы были заняты борьбой друг с другом, вместо того, чтобы традиционно объединяться против России.Тем не менее в краткосрочном плане, раскол европейского лево-либерального единства, при минимально квалифицированных действиях российской дипломатии, должен будет привести к резкому ослаблению не только американской, но и европейской поддержки Киева, что облегчит России процесс добивания Украины. А это (добивание) в свою очередь снимет значительную часть проблем, связанных с урегулированием украинского кризиса. Нет Украины – нет и кризиса.Оформление новой геополитической реальности, конечно, тоже потребует времени и серьёзных усилий, но исчезновение Украины с политической карты мира резко облегчит процесс нахождения необходимого компромисса и расширит пространство для манёвра всех участников дипломатического торга.Поэтому без лишних восторгов, отметим, что в начале этой недели Макрон и Рада сделали шаги в правильном направлении и пожелаем им продолжить в том же духе.О значении антироссийской коалиции, которую выстраивают Лондон и Брюссель - в статье Владимира Скачко "Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила"

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россия, украина, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, рада, верховная рада, ес, мнения