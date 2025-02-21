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Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и Украину

Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и Украину - 21.02.2025 Украина.ру

Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и Украину

Процесс пересборки НАТО по требованиям США повлечет значительное увеличение расходов стран военно-политического блока. Ведущую роль отдали Великобритании, но к Трампу британский премьер-министр едет, скорее, торговаться

2025-02-21T17:25

2025-02-21T17:25

2025-02-21T17:25

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом. В беседе примет участие президент Франции Эммануэль Макрон. По сообщениям СМИ, встреча состоится в Вашингтоне в четверг, 27 февраля. С большей долей вероятности, европейские политики будут обсуждать с Трампом сделку по Украине, которая позволит открыть раунд мирных переговоров при участии Европы.Между США и Европой есть неразрешенный вопрос, касающийся европейской архитектуры безопасности. НАТО в существующем виде не устраивает Штаты из-за высокой финансовой нагрузки на Вашингтон. В то же время в Североатлантическом альянсе не хотели бы обсуждать изменения в рамках каких-либо ультиматумов. А предвыборные требования Трампа поднять расходы стран-участниц военно-политического блока с 2 до 5% ВВП от каждой воспринимаются именно так. Тем более, что расходы даже в 2% за десятилетие для трети государств НАТО оказались непостижимы, их увеличение может вызвать негативные последствия для экономик, сравнимых с временами пандемии COVID-19.Вооруженный конфликт на Украине позволил европейским странам реализовать мутную схему перевооружения национальных армий, а предприятиям ВПК - заработать и запустить несколько заводов на подконтрольной Киеву территории. Мутную - потому что итоги оценили как неудовлетворительные в Вашингтоне без какого-либо официально объявленного аудита, и на кон поставили возможный вывод американских войск из Европы.В Брюсселе намеки поняли, собрали аналитиков и выпустили документ с предложениями о фактической пересборке НАТО на летнем саммите в Гааге. В натовской логике все просто: человеческий ресурс Европы нельзя тратить на Украину, потому что в качестве экзистенциальной угрозы блоку определена Россия. Передислокации оголят фланги, которые будет банально не кем заполнить.Трамп же настаивает на необходимости для европейцев самим защищать Европу. Это называется гарантиями безопасности.Контакты американцев с россиянами по украинскому вопросу катализировали пересборку НАТО. Ведущую роль в этом процессе, что уже становится очевидным, отдали Великобритании. Вчера премьер-министра Великобритании Кира Стармера называли "мостом между США и Европой" журналисты, сегодня это делает глава британской дипломатии Дэвид Лэмми на фоне без преуменьшения потрясающих усилий британской пропаганды.Итак, пока Кир Стармер бросает на ветер заявления об отправке войск на Украину, что-то обсуждает с бывшим союзником по Антанте - Францией, парламент озадачен срочным поиском денег на оборонные расходы.Либерал-демократы, члены третьей по популярности политической партии Соединенного Королевства, предложили поднять налоги на цифровые услуги с 2 до 10%. Налог предлагают взимать с транснациональных компаний, которые зарабатывают на британской сети. К ним относятся соцсети, поисковые системы и онлайн-рынки. Таким образом, оборонные расходы, по подсчетам политиков, удастся увеличить до 2,5% ВВП страны. В денежном эквиваленте эта мера принесет дополнительные 3,3 млрд фунтов стерлингов, в к 2029-30 годам достигнет 4,5 млрд фунтов стерлингов. Лидер либерал-демократов Эд Дэйви требует от Стармера провести межпартийные переговоры о том, как достичь показателя в 3% ВВП.Европа могла бы предложить Трампу ввести миротворческие войска на Украину, а также деньги от продажи замороженных российских активов, заявил журналистам бывший советник Дэвида Кэмерона по национальной безопасности (2010-2012 гг) Питер Рикеттс. Он считает, что такое послание могут донести Стармер и Макрон, и добавил: британский премьер ходит по натянутому канату, так как не хочет навлекать на себя гнев Трампа, должен оставить Вашингтону пространство для маневра, и очень обеспокоен тем, что Вашингтон может ввести пошлины на британский экспорт в США.Глава проигравшей с треском летние выборы в парламент Консервативной партии Кеми Баденок предложила увеличить оборонные расходы до 3% ВВП, но признала, что ее партия "не может заставить цифры работать". По предвыборным планам консерваторов этот показатель мог бы быть достигнутым в течение шести лет - к 2030 году.Либерал-демократы, которые вместе с тори представляют оппозицию лейбористам и Киру Стармеру, запланировали на конец марта 2025 года конференцию на тему "Наш ответ Трампу". Текущий оборонный бюджет Великобритании не позволит поднять расходы даже для удовлетворения вчерашних потребностей, пишут авторы независимого сайта сторонников этой партии Liberal Democrat Voice. По их мнению, если Великобритания могла тратить чуть более 4% ВВП в 1970-х и 1980-х годах, когда угрозой Западу являлся великий и могучий Советский Союз, то причин, почему сейчас нет необходимости поднять расходы снова, нет.Одно из предложений - внести поправки в резолюцию весенней конференции либерал-демократов, и указать, что требования к расходам на оборону значительно превышают 2,5% ВВП.Резолюцию этой конференции начали готовить сразу после переизбрания Дональда Трампа президентом США. Авторы предлагают осудить Трампа за "отсутствие приверженности НАТО и Украине", вмешательство Илона Маска в британскую политику, планы по введению торговых пошлин и другие "грехи". Всего - девять."Конференция считает, что Соединенное Королевство теперь должно взять на себя ведущую роль в Европе, чтобы обеспечить поддержку Украины, обеспечить будущее НАТО и укрепить торговое и оборонное сотрудничество с нашими европейскими союзниками", - говорится в проекте резолюции.Однако суровая правда заключается в том, что Великобритания, Франция и Германия, как ведущие экономики НАТО (70% инвестиций в ОПК и 90% всех оборонных исследований), не в состоянии оплатить текущие расходы на армии. А заявленная оборона Европы зависит от них. Основная проблема заключается в том, сколько Великобритания и Франция тратят на ядерные силы.Великобритания потратила в 2024 году на оборону 2,33% ВВП, Франция - 2,06% ВВП. Учитывая ядерное бремя, на обычные силы британцы потратили 1,5% ВВП, французы - 1,4% ВВП. Поэтому увеличение расходов до 2,5% практически ни на что не повлияет, подсчитал руководитель аналитического центра The Alphen Group, профессор Джулиан Линдли-Френч на страницах журнала The Spectator.Трамп фактически поставил перед Великобританией вопрос: что Лондон должен сделать, чтобы противодействовать так называемой российской угрозе в Европе, если Штаты выведут войска. Вариант Стармера с отправкой войск в будущую демилитаризованную зону журналисты называют "стратегическими фантазиями"."Ясно, что старая модель НАТО, в рамках которой Америка защищает Европу, а европейцы притворяются, что защищают Европу, закончилась", - пишет эксперт.Команда Трампа на грядущем саммите НАТО может выкатить жесткие требования к союзникам: поднять расходы до 5% ВВП, могут согласиться на рост расходов от 3 до 5% ВВП в течение определенного периода, связать торговые пошлины с оборонными расходами и предложить льготные тарифы "отличникам", завести американский бизнес на европейский рынок ОПК. Вишенкой на торте может стать стратегический аудит расходов."Самая суровая правда заключается в том, что при наших нынешних уровнях расходов на оборону Великобритания может позволить себе либо специальное ядерное сдерживание, либо полезное для НАТО обычное сдерживание, но не может позволить себе и то, и другое. Конечно, правительство могло бы увеличить расходы на оборону одним махом, если бы оно снова исключило все расходы на ядерное сдерживание из оборонного бюджета. Но расходы будут ошеломляющими", - заключил Линдли-Френч.А с финансовой точки зрения…В январе налоговые поступления в казну Великобритании обеспечили самый высокий профицит бюджета за месяц за более чем 30 лет. Однако экономисты прогнозировали 21 млрд фунтов стерлингов дохода, а по факту получилось 15,4 млрд фунтов стерлингов. Проценты к уплате по долгу правительства выросли до 6,5 млрд фунтов в январе, что больше декабрьских расходов на 2 млрд фунтов. Канцлеру казначейства Великобритании Рейчел Ривз предстоит или сократить государственные расходы или повысить налоги. Ривз должна выступить 26 марта в Палате общин с предложением изменить план расходов. Иначе говоря, что может предложить Стармер вместе с Макроном Трампу, чтобы он отсрочил платеж? Положение британского премьера в настоящий момент кажется более чем устойчивым, но над этим работают пиарщики, пожалуй, со всего Соединенного Королевства. Стармером недовольны оппозиционеры, и они будут подталкивать его к невозможному - выполнению требований президента США. А что будет в этом случае, какова в этой ситуации в принципе роль богатой на подготовленных военнослужащих Украины, и не наступил ли момент установить в остатках этой страны военную диктатуру под началом украинского посла в Лондоне Валерия Залужного? Время покажет.

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эксклюзив, великобритания, европа, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, илон маск, нато, опк, впк