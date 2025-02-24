https://ukraina.ru/20250224/1061259560.html

Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление

Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление - 24.02.2025 Украина.ру

Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление

Россия не собирается спешить с миром, в то время, как успешно развивается её наступление. На Украине подавляющее большинство, начиная от руководства в Киеве и заканчивая военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-24T03:30

2025-02-24T03:30

2025-02-24T03:30

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киев

ростислав ищенко

условие

переговоры

киевский режим

боевые действия

обещания

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На первый взгляд, продолжающееся сопротивление Украины на фронте абсурдно. При этом Запад своё от этого конфликта уже получил. Как он использовал полученное и как ещё сможет это сделать – отдельный вопрос, отметил эксперт.Но сейчас и ЕС и США ясно дают понять Киеву, что они, конечно, не будут страшно переживать, если Украина полностью исчезнет, но предпочли бы, чтобы от неё что-то осталось (и желательно побольше), считает Ищенко.Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы чётко и трактуются однозначно, отмечает Ищенко.На Украине, подавляющее большинство, начиная от руководства киевского режима и заканчивая ещё живыми военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Вопрос только в цене, которая будет за него уплачена, констатировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.О том, как Великобритания усиливает попытки оказать влияние на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".

https://ukraina.ru/20250221/1061235034.html

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