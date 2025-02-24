Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление - 24.02.2025 Украина.ру
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Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление
Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление - 24.02.2025 Украина.ру
Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление
Россия не собирается спешить с миром, в то время, как успешно развивается её наступление. На Украине подавляющее большинство, начиная от руководства в Киеве и заканчивая военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-02-24T03:30
2025-02-24T03:30
новости
украина
россия
киев
ростислав ищенко
условие
переговоры
киевский режим
боевые действия
обещания
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На первый взгляд, продолжающееся сопротивление Украины на фронте абсурдно. При этом Запад своё от этого конфликта уже получил. Как он использовал полученное и как ещё сможет это сделать – отдельный вопрос, отметил эксперт.Но сейчас и ЕС и США ясно дают понять Киеву, что они, конечно, не будут страшно переживать, если Украина полностью исчезнет, но предпочли бы, чтобы от неё что-то осталось (и желательно побольше), считает Ищенко.Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы чётко и трактуются однозначно, отмечает Ищенко.На Украине, подавляющее большинство, начиная от руководства киевского режима и заканчивая ещё живыми военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Вопрос только в цене, которая будет за него уплачена, констатировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.О том, как Великобритания усиливает попытки оказать влияние на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".
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новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, условие, переговоры, киевский режим, боевые действия, обещания, сво, война, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, условие, переговоры, киевский режим, боевые действия, обещания, СВО, война, Спецоперация

Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление

03:30 24.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Россия не собирается спешить с миром, в то время, как успешно развивается её наступление. На Украине подавляющее большинство, начиная от руководства в Киеве и заканчивая военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
На первый взгляд, продолжающееся сопротивление Украины на фронте абсурдно. При этом Запад своё от этого конфликта уже получил. Как он использовал полученное и как ещё сможет это сделать – отдельный вопрос, отметил эксперт.
Но сейчас и ЕС и США ясно дают понять Киеву, что они, конечно, не будут страшно переживать, если Украина полностью исчезнет, но предпочли бы, чтобы от неё что-то осталось (и желательно побольше), считает Ищенко.
"Позиция, занятая Москвой, свидетельствует, что Россия не собирается спешить с миром, в то время, как успешно развивается её наступление, а ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться в любой момент. Но и продолжать войну любой ценой Россия тоже не готова", — подчеркнул политолог.
Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы чётко и трактуются однозначно, отмечает Ищенко.
На Украине, подавляющее большинство, начиная от руководства киевского режима и заканчивая ещё живыми военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Вопрос только в цене, которая будет за него уплачена, констатировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
О том, как Великобритания усиливает попытки оказать влияние на переговорный процесс по Украине — в материале Алексея Туманова: "Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского".
Михаил Поликарпов интервью
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Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый МайданУ Зеленского есть странное представление, что этот кусок в Курской области может стать неким козырем на переговорах. По крайней мере, оно было. Теперь это совсем не так, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
 
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