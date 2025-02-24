Ищенко: ВСУ дышат на ладан и готовы развалиться, но Россия "не спешит с миром" и развивает наступление
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Россия не собирается спешить с миром, в то время, как успешно развивается её наступление. На Украине подавляющее большинство, начиная от руководства в Киеве и заканчивая военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
На первый взгляд, продолжающееся сопротивление Украины на фронте абсурдно. При этом Запад своё от этого конфликта уже получил. Как он использовал полученное и как ещё сможет это сделать – отдельный вопрос, отметил эксперт.
Если аргументы за мир будут достаточно убедительны (формально будут приняты российские предварительные условия), то боевые действия остановятся, а переговоры начнутся – Кремль не сможет отказаться от своих многократно публично повторенных обещаний, а условия сформулированы чётко и трактуются однозначно, отмечает Ищенко.
На Украине, подавляющее большинство, начиная от руководства киевского режима и заканчивая ещё живыми военными на фронте и вдовами погибших в тылу, осознаёт неизбежность поражения. Вопрос только в цене, которая будет за него уплачена, констатировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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