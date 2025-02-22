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Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 22.02.2025 Украина.ру

Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Громкие внешнеполитические заявления на этой неделе несколько заглушили информацию о ситуации на линии фронта, по крайней мере, для тех, кто находится вдали от нее

2025-02-22T08:10

2025-02-22T08:10

2025-02-22T08:10

эксклюзив

украина

сша

курская область

илон маск

дональд трамп

руслан бортник

вооруженные силы украины

пентагон

"азов"

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Тем не менее, отразились они и на украинских военнослужащих – они чаще стали писать и говорить о деморализации, которую сеют новости о переговорах, выборах, а также критика со стороны администрации Трампа.Никому не хочется погибать незадолго до прекращения боевых действий, пусть даже киевские власти демонстрируют готовность воевать до последнего украинца и дальше. В националистических военных пабликах по несколько раз на день распространяются призывы не паниковать.Неонацист из "Азова" Дмитрий Кухарчук даже требует вводить какую-нибудь военную цензуру, чтобы украинские военнослужащие не слушали новости последних дней в своих телефонах. Он жалуется, что военные, блогеры позволяют себе публичную дискредитацию целых подразделений и самого института офицерства, тогда как политики и Telegram-каналы разгоняют "зраду", "гиперболизируя собственные поражения" и "искривляя дипломатическую повестку". В конце концов, это, по его словам, влияет на общий уровень морали.Националистка Мария Берлинская опасается, что после критики со стороны Илона Маска тот еще и отключит для ВСУ Starlink. "Старлинки могут исключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б – начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связные знают", – написала Берлинская. С 2023 года "Старлинки" стал оплачивать Пентагон, но техническое обеспечение предоставляет компания Илона Маска.Определенную панику в украинских пабликах вызвало допущение, что Пентагон может скоро отключить Украину от американских данных системы обнаружения пусков ракет.Тем не менее, политолог Руслан Бортник напоминает: предыдущая администрация США, администрация Байдена, сформировала склад оружия для Украины и обеспечила ей финансирование на ближайшие 6-9 месяцев.Однако украинский Telegram-канал "Легитимный" 20 февраля сообщает, что ситуация для ВСУ на фронте ухудшается: дефицит живой силы только усиливается; техника в дефиците; боеприпасы в дефиците. По данным канала, многие прогнозируют, что в ближайшие месяцы могут рухнуть оборонные рубежи ВСУ, что может привести к масштабному отступлению и потери территории.Определенную тревогу вызывает у украинских военных и продвижение российских войск на курском плацдарме, что подтверждают украинские источники. "В Курской области российские войска подтягивают резервы в район Свердликово и продолжают атаки в направлении Лебедевки и трассы Р-200", - пишет украинский военкор Олег Петренко. Украинский паблик Deep State пишет, что основная цель российских войск – перерезание логистики, в чем они имеют успехи. Авторы паблика призывают командование ВСУ принять необходимые меры, но не такими способами, как недавние контратаки на Свердликово, обернувшиеся "бессмысленной потерей людей и техники".Националист Дмитрий Снегирев рассказывает, что российские войска заходят в Сумскую область, чтобы перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Курской области, что грозит окружением."Они пытаются выйти на непосредственно основную локацию силы обороны Украины, причем в Сумской области. После захвата Свердликово они пытаются выйти на эту трассу, либо взять ее под огневой контроль, либо под непосредственный, и тогда возникает угроза оперативного окружения", - рассказывает националист.Также на текущей неделе украинские военные и блогеры стенали по поводу захлопнувшегося мешка к западу от Курахово после взятия села Улаклы. О катастрофическом положении там военные предупреждали еще неделю назад. Однако, как и при всех прочих угрозах окружения, приказа об отступлении украинские военные так и не получили. В итоге многие погибли, а многие сдаются в плен российским солдатам."К сожалению, из Улаклов вышли не все. Есть погибшие и пленные. Этого можно было бы предотвратить, если бы вовремя был отдан приказ на выход из мешка. Но это не было сделано. Потому что генералу Тарнавскому как командующему оперативной тактической группировкой "Донецк" нужны хорошие доклады наверх, что "мы там все держим". А по факту – контроль над ситуацией был потерян еще недели 2 назад", - пишет украинский военкор Богдан Мирошников.Он недоумевает, почему приказа об эвакуации так и не было, особенно учитывая, что в "мешке" оказались одни из наиболее подготовленных бригад. По его данным в Улаклах просто "забыли" операторов БПЛА (дронщиков).К недоумению Мирошникова присоединился паблик 46-ой бригады ВСУ. "Противник закрыл "мешок" у Дачного и вышел к н.п. Константинополь. Многократно повторенные ошибки с опозданием с выведением личного состава из оперативного окружения получили еще один прецедент и носят уже симптоматический характер", - жалуется 46-ая бригада. Паблик также отмечает, что скорость прибытия пополнения набранного ТЦК ниже скорости выбывания личного состава.Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" пишет о пленных, которые сдаются в "мешке". "Появляются уже видео из плена наших казаков, которые были накануне взяты в районе Дачного и в мешке. Как мне кажется, их не много попало, а вот, что не все оттуда вышли — это факт!", - сообщает "Мучной".В связи со сдачей в плен выживших в "мешке" пресс-секретарь Полтавского ТЦК Роман Истомин 19 февраля специально напомнил, что добровольно сдавшимся в плен украинским военнослужащим не полагаются никакие выплаты. Доказать добровольность или принудительность в таких случаях достаточно сложно, поэтому выплат будут лишать всех пленных ради экономии средств. Однако вряд ли это сильно повлияет на насильно мобилизованного человека, который выбирает между жизнью и смертью.О том, что говорят о ситуации в стране и на фронте украинские эксперты - в статье Сергея Зуева ""Организаторам концлагеря СБУ – приготовиться". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, сша, курская область, илон маск, дональд трамп, руслан бортник, вооруженные силы украины, пентагон, "азов", спецоперация, сво