https://ukraina.ru/20250222/1061276425.html

Зеленский не нужен, но встретиться с Путиным надо, сделке быть. Главное на Украине на утро 22 февраля

Зеленский не нужен, но встретиться с Путиным надо, сделке быть. Главное на Украине на утро 22 февраля - 22.02.2025 Украина.ру

Зеленский не нужен, но встретиться с Путиным надо, сделке быть. Главное на Украине на утро 22 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Владимир Зеленский не нужен при проведении переговоров, однако ему стоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Западные СМИ сообщили, что ресурсная сделка между Украиной и США может быть заключена уже сегодня

2025-02-22T09:34

2025-02-22T09:34

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Вечером 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что участие Владимира Зеленского в переговорах по Украине не настолько важно, чтобы он в них участвовал. Трамп вспомнил о бесплодных встречах Зеленского в том числе и с предшественником Трампа на президентском посту — Джо Байденом. По его словам, несмотря на все встречи Зеленский так и не смог положить конец конфликту."Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно", — отметил Трамп.Он подчеркнул, что Зеленский "до сих пор плохо вёл переговоры". Также Трамп дал понять, что сам будет продолжать прямые переговоры с Россией "с Украиной или без неё".В то же время президент США настоял на встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным."Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться", — заявил Трамп.При этом он не уточнил, где и когда, по его мнению, могла бы быть организована подобная встреча.Примечательно, что вечером 21 февраля весь мир обсуждал возможную встречу Путина с Трампом. Как сообщило издание Le Point со ссылкой на источники Трамп якобы намеревался посетить парад Победы в Москве 9 мая. Позднее и сам Трамп, и российская сторона опровергли эту информацию."Нет, не собираюсь", — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что визит Трампа в Москву на празднование Дня Победы пока не планируются. Отвечая на вопрос журналистов, договорились ли стороны о визите, Песков ответил отрицательно.Как позднее заявил в комментарии РИА Новости и замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, подготовка ко встрече президентов России и США уже идёт, но для этого потребуется интенсивная работа."Договорённости о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это её важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них", — заявил он.При этом Рябков отметил, что пока подготовка к саммиту находится в начальной стадии.Кроме того, Рябков рассказал о том, как воспринимаются сигналы Вашингтона."Мы все сигналы Вашингтона, тем более сигналы первого лица, тщательнейшим образом фиксируем и анализируем. Я должен сказать, что тональность контактов, которые прошли в последние дни, действительно существенно отличалась от того, что имело место в прошлом", - указал он.Сам Трамп вечером 21 февраля уже на встрече с губернаторами сравнил уже прошедшие телефонные переговоры с Путиным и Зеленским."У меня были очень хорошие переговоры с Путиным ... [и] не очень хорошие переговоры с Украиной", — заявил Трамп.Но переговоры и встречи — не единственное, о чём говорил Трамп.Сделке быть?Отвечая на вопросы журналистов Трамп, среди прочего, упомянул и о сделке с Украиной по ресурсам."Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка <...> Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам $400-500 млрд", — указал Трамп.При этом он пригрозил Украине."Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной, - Ред.) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", — заявил президент США.Практически одновременно издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники о том, что соглашение между США и Украиной о редкоземельных металлах может быть подписано 22 февраля.Как рассказали собеседники издания, документ ещё не согласовали до конца. Однако, указали они, он может быть подписан уже на этом этапе. Точных условий сделки источники не назвали.По информации агентства Reuters, США пригрозили Украине лишить её доступа к системе спутниковой связи Starlink. Об этом агентству сообщили три источника, знакомых с вопросом."Продление доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как <...> Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и Зеленским", — указывалось в публикации агентства.Во время встречи Зеленскому и другим украинским чиновникам заявили, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым, сообщил Reuters источник.Об атаке Трампа на Зеленского — в статье Павла Котова "Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, reuters, the wall street journal, сша