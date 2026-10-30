https://ukraina.ru/20261030/ukrainskie-garpii-poteryali-pod-zaporozhem-polovinu-sostava-1084169234.html

Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава

Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава - 30.10.2026 Украина.ру

Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава

Первое женское подразделение операторов БПЛА, созданное киевским режимом, было переброшено в Запорожскую область, где уже потеряло около половины личного состава. Об этом со ссылкой на силовые структуры утром 30 октября сообщает РИА Новости

2026-10-30T05:37

2026-10-30T05:37

2026-10-30T05:37

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сво

спецоперация

всу

вооруженные силы украины

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По словам собеседника агентства, батальон "Гарпии" был создан в марте 2025 года, став первым исключительно женским подразделением операторов дронов в ВСУ."ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон "Гарпии" несёт существенные потери, около 17 расчётов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава", — рассказал он.По данным Генштаба РФ, в настоящее время передовые подразделения российских войск находятся в пяти километрах от южных окраин временно оккупированного ВСУ Запорожья.Подробнее о работе ВС РФ по переправам через Днепра - в публикации Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261030/orekhov-visit-na-voloske-rozhin-rasskazal-pochemu-u-vsu-proseli-flangi-v-zaporozhe-1084164635.html

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