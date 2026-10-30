Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
Первое женское подразделение операторов БПЛА, созданное киевским режимом, было переброшено в Запорожскую область, где уже потеряло около половины личного состава. Об этом со ссылкой на силовые структуры утром 30 октября сообщает РИА Новости
По словам собеседника агентства, батальон "Гарпии" был создан в марте 2025 года, став первым исключительно женским подразделением операторов дронов в ВСУ.
"ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон "Гарпии" несёт существенные потери, около 17 расчётов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава", — рассказал он.
По данным Генштаба РФ, в настоящее время передовые подразделения российских войск находятся в пяти километрах от южных окраин временно оккупированного ВСУ Запорожья.
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