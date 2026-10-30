Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/ukrainskie-garpii-poteryali-pod-zaporozhem-polovinu-sostava-1084169234.html
Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава - 30.10.2026 Украина.ру
Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
Первое женское подразделение операторов БПЛА, созданное киевским режимом, было переброшено в Запорожскую область, где уже потеряло около половины личного состава. Об этом со ссылкой на силовые структуры утром 30 октября сообщает РИА Новости
2026-10-30T05:37
2026-10-30T05:37
украина.ру
россия
запорожская область
запорожье
вс рф
наступление вс рф
сво
спецоперация
всу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893683_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_9c18e34a0e657c4548bfbe705277f4ce.jpg
По словам собеседника агентства, батальон "Гарпии" был создан в марте 2025 года, став первым исключительно женским подразделением операторов дронов в ВСУ."ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон "Гарпии" несёт существенные потери, около 17 расчётов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава", — рассказал он.По данным Генштаба РФ, в настоящее время передовые подразделения российских войск находятся в пяти километрах от южных окраин временно оккупированного ВСУ Запорожья.Подробнее о работе ВС РФ по переправам через Днепра - в публикации Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261030/orekhov-visit-na-voloske-rozhin-rasskazal-pochemu-u-vsu-proseli-flangi-v-zaporozhe-1084164635.html
россия
запорожская область
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893683_0:0:1014:760_1920x0_80_0_0_ef8391477a44d05d28c9c69c2d8ad54c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, запорожская область, запорожье, вс рф, наступление вс рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, женщины, военнослужащий, бпла, беспилотники, дроны, fpv-дрон, погибшие, война на украине
Украина.ру, Россия, Запорожская область, Запорожье, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, женщины, военнослужащий, БПЛА, беспилотники, дроны, fpv-дрон, погибшие, война на Украине

Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава

05:37 30.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / accidental_moon_genious
Читать в
ДзенTelegram
Первое женское подразделение операторов БПЛА, созданное киевским режимом, было переброшено в Запорожскую область, где уже потеряло около половины личного состава. Об этом со ссылкой на силовые структуры утром 30 октября сообщает РИА Новости
По словам собеседника агентства, батальон "Гарпии" был создан в марте 2025 года, став первым исключительно женским подразделением операторов дронов в ВСУ.
"ВСУ перекинули в Запорожскую область батальон, состоящий из женщин-дроноводов. Батальон "Гарпии" несёт существенные потери, около 17 расчётов уже уничтожено, это примерно половина их личного состава", — рассказал он.
По данным Генштаба РФ, в настоящее время передовые подразделения российских войск находятся в пяти километрах от южных окраин временно оккупированного ВСУ Запорожья.
Подробнее о работе ВС РФ по переправам через Днепра - в публикации Удары по мостам: Анпилогов раскрыл, как ВС РФ перерубают "артерии" ВСУ на Запорожье.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
05:30
Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в ЗапорожьеНа Запорожском направлении активизировались боевые действия: идет работа по освобождению Орехова, ВС РФ давят в самом городе и обходят его с юго-запада и севера, взяв Никольское и Омельник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВС РФнаступление ВС РФСВОСпецоперацияВСУВооруженные силы УкраиныженщинывоеннослужащийБПЛАбеспилотникидроныfpv-дронпогибшиевойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:23Новые рекруты: Зеленский загнал украинский бизнес в ловушку без выбора
07:00Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу
06:46Киев вновь дождался баллистики. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
06:30Дмитрий Евстафьев: Европейцам придется капитулировать на Украине, но уже без Трампа
06:20"Рано или поздно схлопнется": Рожин предрёк финал группировки ВСУ под Ореховым
06:04Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт
05:37Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
05:30Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
05:00"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ
04:56Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
04:30"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева
04:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:13"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках
02:35Европа устала, публика устала — Кая Каллас неутомима: неловкость в Монреале
01:56Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников
01:32"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии
20:32ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
19:37Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко
19:30"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ
19:00Дмитрий Выдрин: Проклятие "черного рукопожатия" Зеленского настигло Сербию и Евросоюз одновременно
Лента новостейМолния