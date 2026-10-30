https://ukraina.ru/20261030/evropa-ustala-publika-ustala--kaya-kallas-neutomima-nelovkost-v-monreale--1084168119.html

Европа устала, публика устала — Кая Каллас неутомима: неловкость в Монреале

Европа устала, публика устала — Кая Каллас неутомима: неловкость в Монреале - 30.10.2026 Украина.ру

Европа устала, публика устала — Кая Каллас неутомима: неловкость в Монреале

Глава евродипоматии Кая Каллас признала, что жители Европы устали от конфликта на Украине, при этом она сама утомила аудиторию публичной дискуссии в Монреале, отказавшись покинуть её после прямых намёков модератора

2026-10-30T02:35

2026-10-30T02:35

2026-10-30T02:37

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О показательном казусе, который произошёл с еврочиновницей, находящейся в Канаде в рамках саммита Брюсселя и Оттавы, в ночь на 30 октября пишет РИА Новости.Каллас в ходе публичной дискуссии с главой МИД Канады Анитой Ананд в Монреальском университете традиционно заявила о необходимости "сохранять стойкость и делать больше" для поддержки Украины. Однако она признала, что людям становится всё сложнее это объяснять, потому что "все устали от этой войны".При этом Каллас сама оказалась неспособна воспринять прямые намёки модератора на то, что своей затянувшейся беседой "на двоих" женщины утомили аудиторию, и пора бы "закругляться". Ситуацию образно описал корреспондент агентства."Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано ещё столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут", — сказал по прошествии 40 минут разговора политолог Фредерик Меран, модерировавший мероприятие.Каллас вскинула брови, посмотрела удивленно в зал и сказала "нет!". После этого под смех аудитории модератор задал ещё более строгие временные рамки."Мне говорят, что вам нужно уйти сейчас", — посетовал Меран, сделав акцент на последних четырех словах.После этой реплики выражение лица Каллас стало ещё более удивленным, и она повернулась к Ананд, которая также пребывала в недоумении."Мы не знаем..." — развела руками глава евродипломатии и начала сосредоточенно разглядывать наручные часы.Ситуацию спасла канадский министр, заметившая таймер на столе перед участниками дискуссии."Я вижу, что осталось 20 минут на этих часах", — сказала Ананд, а Каллас её поддержала, повторив те же слова.В результате модератор оставил попытки завершить мероприятие и обратился в зал с предложением задать вопрос участникам дискуссии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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