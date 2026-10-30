"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии - 30.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261030/oni-na-sovesti-zapada-patrushev-rasskazal-o-morskikh-atakakh-i-roli-britanii-1084167556.html
"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии
"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии - 30.10.2026 Украина.ру
"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии
Только за год морские суда и объекты морской инфраструктуры, используемые для перевозок грузов в интересах России, были атакованы более ста раз, это на совести западных стран, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
2026-10-30T01:32
2026-10-30T01:32
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россия
николай патрушев
черное море
балтийское море
нато
великобритания
вооруженные силы украины
всу
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Ситуацию с пиратскими действиями ВСУ в Чёрном море и политику недружественных стран, прежде всего, Британии, Патрушев прокомментировал в интервью по случаю 330-летия Военно-морского флота России, опубликованном в ночь на 30 октября в "Российской газете".По его словам, блок НАТО, Евросоюз и Великобритания прилагают все усилия для того, чтобы разжечь в Европе большую войну. При этом угрозы особенно велики именно с морских направлений — с балтийского и черноморского. А взывать к чести и совести тут бесполезно, как и к международному морскому праву, которое "западники давно демонстративно игнорируют"."Подчеркну: поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы — это целенаправленная политика европейских элит, которые сегодня окончательно забыли об интересах своих народов, нуждающихся в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией", — сказал Патрушев.Что касается морских подразделений ВСУ, то они при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий, которые "действуют буквально в духе нацистского флота во Вторую мировую войну"."Посмотрите на Чёрное море... За год зафиксировано более сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России. Все они на совести Запада", — отметил председатель Морской коллегии.Он подчеркнул, что основная задача для России — поддерживать на Чёрном море, на Балтике, на ближних и дальних подступах к ним силы, достаточные для сдерживания любого противника и отражения всех возможных угроз."При этом важно не столько количественное превосходство, сколько недвусмысленная демонстрация нашей способности бить там, где нас пытаются ущемлять", — добавил Патрушев.Он также отметил, что главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане по-прежнему является Британия. Её главным оружием ещё со времён Фрэнсиса Дрейка остаются не пушки и корабли, а подлость и вероломство."И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций", — предупредил помощник президента, председатель Морской коллегии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина.ру, россия, николай патрушев, черное море, балтийское море, нато, великобритания, вооруженные силы украины, всу, пираты, запад, русофобия, суда, нападение, вмф, черноморский флот вмф россии, международные отношения, международная политика, мир без границ
Новости, Украина.ру, Россия, Николай Патрушев, Черное море, Балтийское море, НАТО, Великобритания, Вооруженные силы Украины, ВСУ, пираты, Запад, Русофобия, суда, нападение, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, международные отношения, Международная политика, Мир без границ

"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии

01:32 30.10.2026
 
© Фото : Sputnik / Виктор ТолочкоНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Фото : Sputnik / Виктор Толочко
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Только за год морские суда и объекты морской инфраструктуры, используемые для перевозок грузов в интересах России, были атакованы более ста раз, это на совести западных стран, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Ситуацию с пиратскими действиями ВСУ в Чёрном море и политику недружественных стран, прежде всего, Британии, Патрушев прокомментировал в интервью по случаю 330-летия Военно-морского флота России, опубликованном в ночь на 30 октября в "Российской газете".
По его словам, блок НАТО, Евросоюз и Великобритания прилагают все усилия для того, чтобы разжечь в Европе большую войну. При этом угрозы особенно велики именно с морских направлений — с балтийского и черноморского. А взывать к чести и совести тут бесполезно, как и к международному морскому праву, которое "западники давно демонстративно игнорируют".
"Подчеркну: поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы — это целенаправленная политика европейских элит, которые сегодня окончательно забыли об интересах своих народов, нуждающихся в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией", — сказал Патрушев.
Что касается морских подразделений ВСУ, то они при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий, которые "действуют буквально в духе нацистского флота во Вторую мировую войну".
"Посмотрите на Чёрное море... За год зафиксировано более сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России. Все они на совести Запада", — отметил председатель Морской коллегии.
Он подчеркнул, что основная задача для России — поддерживать на Чёрном море, на Балтике, на ближних и дальних подступах к ним силы, достаточные для сдерживания любого противника и отражения всех возможных угроз.
"При этом важно не столько количественное превосходство, сколько недвусмысленная демонстрация нашей способности бить там, где нас пытаются ущемлять", — добавил Патрушев.
Он также отметил, что главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане по-прежнему является Британия. Её главным оружием ещё со времён Фрэнсиса Дрейка остаются не пушки и корабли, а подлость и вероломство.
"И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций", — предупредил помощник президента, председатель Морской коллегии.
Дмитрий Данилов - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
28 октября, 19:00
Дмитрий Данилов: Евросоюз получил удар изнутри, выстраивая фронт против России на Балтике и на СевереВ последнее время происходит узурпация общеевропейской политики и политики безопасности и обороны Евросоюза Европейской комиссией, у которой в правовом поле на это полномочий нет. И эта позиция Брюсселя вызывает контрреакцию в Европе.
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