https://ukraina.ru/20261030/oni-na-sovesti-zapada-patrushev-rasskazal-o-morskikh-atakakh-i-roli-britanii-1084167556.html

"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии

"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии - 30.10.2026 Украина.ру

"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии

Только за год морские суда и объекты морской инфраструктуры, используемые для перевозок грузов в интересах России, были атакованы более ста раз, это на совести западных стран, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

2026-10-30T01:32

2026-10-30T01:32

2026-10-30T01:32

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Ситуацию с пиратскими действиями ВСУ в Чёрном море и политику недружественных стран, прежде всего, Британии, Патрушев прокомментировал в интервью по случаю 330-летия Военно-морского флота России, опубликованном в ночь на 30 октября в "Российской газете".По его словам, блок НАТО, Евросоюз и Великобритания прилагают все усилия для того, чтобы разжечь в Европе большую войну. При этом угрозы особенно велики именно с морских направлений — с балтийского и черноморского. А взывать к чести и совести тут бесполезно, как и к международному морскому праву, которое "западники давно демонстративно игнорируют"."Подчеркну: поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы — это целенаправленная политика европейских элит, которые сегодня окончательно забыли об интересах своих народов, нуждающихся в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией", — сказал Патрушев.Что касается морских подразделений ВСУ, то они при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий, которые "действуют буквально в духе нацистского флота во Вторую мировую войну"."Посмотрите на Чёрное море... За год зафиксировано более сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России. Все они на совести Запада", — отметил председатель Морской коллегии.Он подчеркнул, что основная задача для России — поддерживать на Чёрном море, на Балтике, на ближних и дальних подступах к ним силы, достаточные для сдерживания любого противника и отражения всех возможных угроз."При этом важно не столько количественное превосходство, сколько недвусмысленная демонстрация нашей способности бить там, где нас пытаются ущемлять", — добавил Патрушев.Он также отметил, что главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане по-прежнему является Британия. Её главным оружием ещё со времён Фрэнсиса Дрейка остаются не пушки и корабли, а подлость и вероломство."И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций", — предупредил помощник президента, председатель Морской коллегии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261028/dmitriy-danilov-evrosoyuz-poluchil-udar-iznutri-vystraivaya-front-protiv-rossii-na-baltike-i-na-severe-1084135702.html

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