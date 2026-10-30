https://ukraina.ru/20261030/orekhov-visit-na-voloske-rozhin-rasskazal-pochemu-u-vsu-proseli-flangi-v-zaporozhe-1084164635.html
Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье - 30.10.2026 Украина.ру
Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
На Запорожском направлении активизировались боевые действия: идет работа по освобождению Орехова, ВС РФ давят в самом городе и обходят его с юго-запада и севера, взяв Никольское и Омельник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-30T05:30
2026-10-30T05:30
2026-10-30T05:30
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Отвечая на вопрос, почему именно Запорожское направление становится главным в ноябре, эксперт подтвердил: российские войска активизировались — и объяснил, как строится операция по Орехову.Рожин подтвердил, что за последние месяцы российские войска на Запорожском направлении действительно активизировались. Он отметил, что сейчас идёт серьёзная работа по освобождению Орехова, а киевский режим всеми силами цепляется за город."Но мы давим как в самом городе, так и пытаемся обойти его и окружить с юго-запада и с севера, взяв Никольское и Омельник. Там достаточно широкий охват получается. В результате дорога на Омельник для противника утеряна", — рассказал эксперт.По его информации, у ВСУ сохраняются другие маршруты, но они лишь ограниченно могут снабжать эту группировку. При этом на этих дорогах активно работают российские операторы БПЛА, что серьёзно нарушает вражескую логистику, добавил Рожин."Именно поэтому мы добились ощутимых успехов к северо-востоку и даже к северу от Орехова", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".
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Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
На Запорожском направлении активизировались боевые действия: идет работа по освобождению Орехова, ВС РФ давят в самом городе и обходят его с юго-запада и севера, взяв Никольское и Омельник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос, почему именно Запорожское направление становится главным в ноябре, эксперт подтвердил: российские войска активизировались — и объяснил, как строится операция по Орехову.
Рожин подтвердил, что за последние месяцы российские войска на Запорожском направлении действительно активизировались. Он отметил, что сейчас идёт серьёзная работа по освобождению Орехова, а киевский режим всеми силами цепляется за город.
"Но мы давим как в самом городе, так и пытаемся обойти его и окружить с юго-запада и с севера, взяв Никольское и Омельник. Там достаточно широкий охват получается. В результате дорога на Омельник для противника утеряна", — рассказал эксперт.
По его информации, у ВСУ сохраняются другие маршруты, но они лишь ограниченно могут снабжать эту группировку. При этом на этих дорогах активно работают российские операторы БПЛА, что серьёзно нарушает вражескую логистику, добавил Рожин.
"Именно поэтому мы добились ощутимых успехов к северо-востоку и даже к северу от Орехова", — резюмировал собеседник издания.
Война завершится капитуляцией киевского режима. Никаких договорённостей с ним быть не может. Решение о том, чтобы к власти на Украине пришло новое руководство, будет принимать Россия, а не США или Европа. Подробнее об этом — в материале "Алексей Самойлов: Россия изолирует Киев и готовится перебить ВСУ на фронте за счет реактивных "Гераней".