https://ukraina.ru/20261030/gumanitarnyy-konvoy-gotov-k-otpravke-lantratova-soobschila-o-situatsii-v-alshkakh-1084168348.html

"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках

"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках - 30.10.2026 Украина.ру

"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках

Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алёшках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вечером 29 октября сообщила в канале на платформе "Макс".

2026-10-30T03:13

2026-10-30T03:13

2026-10-30T03:17

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Лантратова поблагодарила российских военных, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Также она проинформировала жителей о следующих действиях."Колонна направится к центральной районной больнице. Возможность выезда для жителей, которые решили покинуть город, будет предоставлена до 14:00. Все меры безопасности будут приняты. Раздачу гуманитарной помощи планируем начать после 14:30", — написала она.Режим прекращения огня, введённый для проведения миссии в районе заблокированного киевскими формированиями населённого пункта, действует до 22:59 1 ноября.Ранее Лантратова сообщала, что в Алёшках во время гуманитарной миссии будут присутствовать журналисты из США и других стран мира. О намерении приехать на место также заявлял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.Алёшки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за постоянных обстрелов и других террористических действий ВСУ в городе возникла критическая гуманитарная ситуация.Подробнее о возможных последствиях "режима тишины" на берегу Днепра - в материале Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, алешки, днепр, вс рф, омбудсмен, гуманитарная катастрофа, гуманитарная помощь, разминирование, всу, вооруженные силы украины, перемирие, херсонская область, сво, армия россии