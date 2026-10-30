"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках - 30.10.2026 Украина.ру
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"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках
"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках - 30.10.2026 Украина.ру
"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках
Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алёшках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вечером 29 октября сообщила в канале на платформе "Макс".
2026-10-30T03:13
2026-10-30T03:17
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алешки
днепр
вс рф
омбудсмен
гуманитарная катастрофа
гуманитарная помощь
разминирование
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Лантратова поблагодарила российских военных, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Также она проинформировала жителей о следующих действиях."Колонна направится к центральной районной больнице. Возможность выезда для жителей, которые решили покинуть город, будет предоставлена до 14:00. Все меры безопасности будут приняты. Раздачу гуманитарной помощи планируем начать после 14:30", — написала она.Режим прекращения огня, введённый для проведения миссии в районе заблокированного киевскими формированиями населённого пункта, действует до 22:59 1 ноября.Ранее Лантратова сообщала, что в Алёшках во время гуманитарной миссии будут присутствовать журналисты из США и других стран мира. О намерении приехать на место также заявлял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.Алёшки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за постоянных обстрелов и других террористических действий ВСУ в городе возникла критическая гуманитарная ситуация.Подробнее о возможных последствиях "режима тишины" на берегу Днепра - в материале Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Алешки, Днепр, ВС РФ, омбудсмен, гуманитарная катастрофа, гуманитарная помощь, разминирование, ВСУ, Вооруженные силы Украины, перемирие, Херсонская область, СВО, Армия России

"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках

03:13 30.10.2026 (обновлено: 03:17 30.10.2026)
 
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
- РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
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Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алёшках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вечером 29 октября сообщила в канале на платформе "Макс".
Лантратова поблагодарила российских военных, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда. Также она проинформировала жителей о следующих действиях.
"Колонна направится к центральной районной больнице. Возможность выезда для жителей, которые решили покинуть город, будет предоставлена до 14:00. Все меры безопасности будут приняты. Раздачу гуманитарной помощи планируем начать после 14:30", — написала она.
Режим прекращения огня, введённый для проведения миссии в районе заблокированного киевскими формированиями населённого пункта, действует до 22:59 1 ноября.
Ранее Лантратова сообщала, что в Алёшках во время гуманитарной миссии будут присутствовать журналисты из США и других стран мира. О намерении приехать на место также заявлял украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Алёшки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за постоянных обстрелов и других террористических действий ВСУ в городе возникла критическая гуманитарная ситуация.
Подробнее о возможных последствиях "режима тишины" на берегу Днепра - в материале Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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