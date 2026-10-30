https://ukraina.ru/20261030/zhstko-rubanul-anpilogov-raskryl-pochemu-mask-perekryl-starlink-dlya-vsu-1084160977.html

"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ

"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ - 30.10.2026 Украина.ру

"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ

"Старлинк" можно использовать для проброса телеканала, что позволяет поражать любые движущиеся цели — в этом случае дальнолет фактически станет fpv-дроном. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-10-30T05:00

2026-10-30T05:00

2026-10-30T05:00

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Анпилогов объяснил, что стоит за "замедлением" "Старлинка" на Украине, и рассказал, что произошло на самом деле. По его словам, Илон Маск беспокоился о возможных рисках. "Если завтра террористы такой терминал со взломанной прошивкой установят на дрон, который прилетит по Белому Дому, с меня шкуру спустят", — передал он логику владельца SpaceX."И он это жестко рубанул", — подчеркнул эксперт.Блокировка оказалась жёсткой: если замечали хотя бы один терминал, весь абонентский пул, который оплачивался из определённых источников, сразу блокировался до выяснения причин.Отвечая на реплику журналиста о том, что дальнолеты и ракеты могут долетать и без "Старлинка", Анпилогов согласился: "Конечно, их можно наводить по координатам".Однако, как подчеркнул эксперт, "Старлинк" можно использовать для проброса телеканала. "Это очень опасно, потому что это позволяет поражать любые движущиеся цели. В этом случае дальнолет фактически станет fpv-дроном", — пояснил Анпилогов."И если Маск закроет эти возможности, нам будет проще", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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