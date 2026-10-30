"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева - 30.10.2026 Украина.ру
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"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева
"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева - 30.10.2026 Украина.ру
"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева
Удары ВСУ по стратегическим тылам теряют эффективность: несмотря на запуск 700–1000 БПЛА в сутки и наращивание ракетных обстрелов, их КПД падает с течением времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-30T04:30
2026-10-30T04:30
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Комментируя интенсивность ударов ВСУ по российским тылам, эксперт объяснил, почему "конкуренция щита и меча" заканчивается не в пользу Киева.Анпилогов констатировал: за последнее время враг увеличил интенсивность ударов по нашим стратегическим тылам. По его словам, Киев запускает по 700–1000 БПЛА в сутки и одновременно наращивает ракетные обстрелы."Тут продолжается конкуренция щита и меча", — подчеркнул эксперт.При этом, как отметил Анпилогов, Украина добивается резонансных прилётов, но они остаются единичными. Он привёл пример последней атаки на Санкт-Петербург, на которую киевский режим потратил 1000 дронов."Какая-то часть имитировала удар на Москву, какая-то развернулась и пошла вдоль границы с Прибалтикой", — сообщил он.По словам эксперта, на общую картину это принципиально не влияет: удары имеют ограниченную результативность, а их КПД падает с течением времени. Дополнительную проблему для таких "дипстрайков" создаёт конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа."Но в целом эти удары имеют ограниченную результативность, и их КПД падает с течением времени", — резюмировал Анпилогов.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева

04:30 30.10.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки украинских беспилотников на инфраструктуру
Атаки украинских беспилотников на инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Удары ВСУ по стратегическим тылам теряют эффективность: несмотря на запуск 700–1000 БПЛА в сутки и наращивание ракетных обстрелов, их КПД падает с течением времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Комментируя интенсивность ударов ВСУ по российским тылам, эксперт объяснил, почему "конкуренция щита и меча" заканчивается не в пользу Киева.
Анпилогов констатировал: за последнее время враг увеличил интенсивность ударов по нашим стратегическим тылам. По его словам, Киев запускает по 700–1000 БПЛА в сутки и одновременно наращивает ракетные обстрелы.
"Тут продолжается конкуренция щита и меча", — подчеркнул эксперт.
При этом, как отметил Анпилогов, Украина добивается резонансных прилётов, но они остаются единичными. Он привёл пример последней атаки на Санкт-Петербург, на которую киевский режим потратил 1000 дронов.
"Какая-то часть имитировала удар на Москву, какая-то развернулась и пошла вдоль границы с Прибалтикой", — сообщил он.
По словам эксперта, на общую картину это принципиально не влияет: удары имеют ограниченную результативность, а их КПД падает с течением времени. Дополнительную проблему для таких "дипстрайков" создаёт конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
"Но в целом эти удары имеют ограниченную результативность, и их КПД падает с течением времени", — резюмировал Анпилогов.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО и перспективах дальнейшего наступления ВС РФ — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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