https://ukraina.ru/20261030/kreml-konkretiziroval-pozitsiyu-rossii-po-miru-na-ukraine-1084169027.html
Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине - 30.10.2026 Украина.ру
Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Россия на Украине добивается не временного перемирия, какой-то сделки, но полноценного, долгосрочного мира для будущих поколений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном утром 30 октября интервью телеканалу NBC
2026-10-30T04:56
2026-10-30T04:56
2026-10-30T04:56
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Песков пояснил аудитории телеканала, что переговоры не означают немедленного прекращения огня, а временные перемирия Россию не интересуют — приоритетом является именно полноценное завершение конфликта."Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", — сказал он."Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений", — подчеркнул представитель Кремля..Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлой неделе провёл в Осло переговоры с участием Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.На следующий день представитель Трампа отправился в Петербург, где его принял Владимир Путин. Президент проинформировал Уиткоффа о готовности России возобновить консультации в трёхстороннем формате с участием США и Украины. Отмечалось, что встреча может пройти в ОАЭ в первой половине ноября.27 октября Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стёре напомнил, что достижение долгосрочного соглашения возможно только при полном учёте законных интересов России, и обратил внимание своих визави на конфронтационную политику европейских стран и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/ushakov-s-evropoy-pridtsya-govorit-no-pozzhe--i-s-ne-ochen-simpatichnymi-sobesednikami-1084157495.html
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украина.ру, новости, россия, кремль, дмитрий песков, украина, стив уиткофф, александр стубб, нато, европа, ес, чем закончится война на украине, война на украине, мир, мир без границ, мир с украиной, сша, дональд трамп, переговоры по украине 2026, перемирие, будет ли перемирие, русофобия, киевский режим
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Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Россия на Украине добивается не временного перемирия, какой-то сделки, но полноценного, долгосрочного мира для будущих поколений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном утром 30 октября интервью телеканалу NBC
Песков пояснил аудитории телеканала, что переговоры не означают немедленного прекращения огня, а временные перемирия Россию не интересуют — приоритетом является именно полноценное завершение конфликта.
"Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", — сказал он.
"Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений", — подчеркнул представитель Кремля..
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлой неделе провёл в Осло переговоры с участием Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.
На следующий день представитель Трампа отправился в Петербург, где его принял Владимир Путин. Президент проинформировал Уиткоффа о готовности России возобновить консультации в трёхстороннем формате с участием США и Украины. Отмечалось, что встреча может пройти в ОАЭ в первой половине ноября.
27 октября Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стёре напомнил, что достижение долгосрочного соглашения возможно только при полном учёте законных интересов России, и обратил внимание своих визави на конфронтационную политику европейских стран и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.
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