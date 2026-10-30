Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине - 30.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261030/kreml-konkretiziroval-pozitsiyu-rossii-po-miru-na-ukraine-1084169027.html
Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине - 30.10.2026 Украина.ру
Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
Россия на Украине добивается не временного перемирия, какой-то сделки, но полноценного, долгосрочного мира для будущих поколений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном утром 30 октября интервью телеканалу NBC
2026-10-30T04:56
2026-10-30T04:56
украина.ру
новости
россия
кремль
дмитрий песков
украина
стив уиткофф
александр стубб
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084168906_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_df5e90d94fda15377f15c7917934a668.jpg
Песков пояснил аудитории телеканала, что переговоры не означают немедленного прекращения огня, а временные перемирия Россию не интересуют — приоритетом является именно полноценное завершение конфликта."Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", — сказал он."Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений", — подчеркнул представитель Кремля..Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлой неделе провёл в Осло переговоры с участием Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.На следующий день представитель Трампа отправился в Петербург, где его принял Владимир Путин. Президент проинформировал Уиткоффа о готовности России возобновить консультации в трёхстороннем формате с участием США и Украины. Отмечалось, что встреча может пройти в ОАЭ в первой половине ноября.27 октября Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стёре напомнил, что достижение долгосрочного соглашения возможно только при полном учёте законных интересов России, и обратил внимание своих визави на конфронтационную политику европейских стран и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/ushakov-s-evropoy-pridtsya-govorit-no-pozzhe--i-s-ne-ochen-simpatichnymi-sobesednikami-1084157495.html
россия
кремль
украина
европа
мир без границ
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1e/1084168906_31:0:1231:900_1920x0_80_0_0_3cfaca271fd85ec7f04c87df1326ad27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, кремль, дмитрий песков, украина, стив уиткофф, александр стубб, нато, европа, ес, чем закончится война на украине, война на украине, мир, мир без границ, мир с украиной, сша, дональд трамп, переговоры по украине 2026, перемирие, будет ли перемирие, русофобия, киевский режим
Украина.ру, Новости, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Украина, Стив Уиткофф, Александр Стубб, НАТО, Европа, ЕС, чем закончится война на Украине, война на Украине, мир, Мир без границ, мир с Украиной, США, Дональд Трамп, Переговоры по Украине 2026, перемирие, будет ли перемирие, Русофобия, киевский режим

Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине

04:56 30.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей МайшевМосковский Кремль и здание МИД Росси
Московский Кремль и здание МИД Росси - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Читать в
ДзенTelegram
Россия на Украине добивается не временного перемирия, какой-то сделки, но полноценного, долгосрочного мира для будущих поколений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном утром 30 октября интервью телеканалу NBC
Песков пояснил аудитории телеканала, что переговоры не означают немедленного прекращения огня, а временные перемирия Россию не интересуют — приоритетом является именно полноценное завершение конфликта.
"Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой", — сказал он.
"Мы хотим мира, долгосрочного мира для будущих поколений", — подчеркнул представитель Кремля..
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлой неделе провёл в Осло переговоры с участием Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.
На следующий день представитель Трампа отправился в Петербург, где его принял Владимир Путин. Президент проинформировал Уиткоффа о готовности России возобновить консультации в трёхстороннем формате с участием США и Украины. Отмечалось, что встреча может пройти в ОАЭ в первой половине ноября.
27 октября Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стёре напомнил, что достижение долгосрочного соглашения возможно только при полном учёте законных интересов России, и обратил внимание своих визави на конфронтационную политику европейских стран и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
Вчера, 15:31
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседникамиРоссии рано или поздно придётся сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза, даже если эти собеседники Москве несимпатичны. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Вестям", отвечая на вопрос о перспективах диалога с Европой
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияКремльДмитрий ПесковУкраинаСтив УиткоффАлександр СтуббНАТОЕвропаЕСчем закончится война на Украиневойна на УкраинемирМир без границмир с УкраинойСШАДональд ТрампПереговоры по Украине 2026перемириебудет ли перемириеРусофобиякиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:37Украинские "Гарпии" потеряли под Запорожьем половину состава
05:30Орехов висит на волоске: Рожин рассказал, почему у ВСУ просели фланги в Запорожье
05:00"Жёстко рубанул": Анпилогов раскрыл, почему Маск перекрыл "Старлинк" для ВСУ
04:56Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине
04:30"Имитировали удар на Москву": Анпилогов объяснил, как захлёбывается дроновый террор Киева
04:00Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:13"Гуманитарный конвой готов к отправке": Лантратова сообщила о ситуации в Алёшках
02:35Европа устала, публика устала — Кая Каллас неутомима: неловкость в Монреале
01:56Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников
01:32"Они на совести Запада": Патрушев рассказал о морских атаках и роли Британии
20:32ВСУ снова угодили в "клещи": ВС РФ громят оборону противника под Купянском — эксперт
19:37Почему люди не бегут из Киева и с чем Россия столкнётся на Украине после окончания СВО – Ищенко
19:30"Картинка зеркально поменялась": эксперт о прорыве ВС РФ, который ломает планы ВСУ
19:00Дмитрий Выдрин: Проклятие "черного рукопожатия" Зеленского настигло Сербию и Евросоюз одновременно
18:45Закат левого либерализма. Чем закончилась попытка закопать меч и покорить мир словом
18:30Первая зачистка Доброполья: Анпилогов рассказал, что скрывает "серая зона"
18:17В Макеевке обновится улица Ленина, спасательные отряды в ЛНР. 29 октября 2026 года, вечерний эфир 53:54
18:15Оружие, деньги и никаких амбиций: почему Зеленский не может найти посла в США
18:00Саммит Россия – Африка: глобальные вызовы, украинский омбудсмен Лубинец в России. Итоги 29 октября
17:02Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать Европу
Лента новостейМолния