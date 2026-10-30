Кремль конкретизировал позицию России по миру на Украине

Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками

России рано или поздно придётся сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза, даже если эти собеседники Москве несимпатичны. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Вестям", отвечая на вопрос о перспективах диалога с Европой