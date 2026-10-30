Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников - 30.10.2026 Украина.ру
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Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников
Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников - 30.10.2026 Украина.ру
Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников
Все аэропорты столицы временно прекратили обслуживание рейсов из-за угрозы атак украинских беспилотников. Об этом Росавиация в ночь на 30 октября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-10-30T01:56
2026-10-30T01:56
украина.ру
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россия
москва
сергей собянин
росавиация
аэропорты
аэропорт
шереметьево
домодедово
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По информации ведомства, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Домодедово, Внуково и Жуковском были введены в 22:49 мск. Аэропорт Шереметьево закрыли для полётов в 23:28 мск.Ранее, в 20:50 мск, на юго-западных подступах к столице был закрыт аэропорт Калуги.Более двух десятков самолётов, летевших в аэропорты Москвы, перенаправили в другие города. Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять статус рейса на сайте перевозчика или использовать онлайн-табло аэропорта.Как следует из опубликованных в канале мэра столицы Сергея Собянина сообщений, за последние два с половиной часа силы ПВО уничтожили на подступах к Москве уже 38 вражеских БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, москва, сергей собянин, росавиация, аэропорты, аэропорт, шереметьево, домодедово, пво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, сво, всу, вооруженные силы украины, дроны
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Сергей Собянин, Росавиация, аэропорты, аэропорт, Шереметьево, Домодедово, ПВО, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, СВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, дроны

Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников

01:56 30.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Все аэропорты столицы временно прекратили обслуживание рейсов из-за угрозы атак украинских беспилотников. Об этом Росавиация в ночь на 30 октября сообщает в канале на платформе "Макс"
По информации ведомства, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Домодедово, Внуково и Жуковском были введены в 22:49 мск. Аэропорт Шереметьево закрыли для полётов в 23:28 мск.
Ранее, в 20:50 мск, на юго-западных подступах к столице был закрыт аэропорт Калуги.
Более двух десятков самолётов, летевших в аэропорты Москвы, перенаправили в другие города. Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять статус рейса на сайте перевозчика или использовать онлайн-табло аэропорта.
Как следует из опубликованных в канале мэра столицы Сергея Собянина сообщений, за последние два с половиной часа силы ПВО уничтожили на подступах к Москве уже 38 вражеских БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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