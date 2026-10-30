https://ukraina.ru/20261030/vse-aeroporty-moskvy-priostanovili-rabotu-pvo-otrazhaet-ataku-bespilotnikov-1084167802.html

Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников

Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников - 30.10.2026 Украина.ру

Все аэропорты Москвы приостановили работу. ПВО отражает атаку беспилотников

Все аэропорты столицы временно прекратили обслуживание рейсов из-за угрозы атак украинских беспилотников. Об этом Росавиация в ночь на 30 октября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-10-30T01:56

2026-10-30T01:56

2026-10-30T01:56

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По информации ведомства, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Домодедово, Внуково и Жуковском были введены в 22:49 мск. Аэропорт Шереметьево закрыли для полётов в 23:28 мск.Ранее, в 20:50 мск, на юго-западных подступах к столице был закрыт аэропорт Калуги.Более двух десятков самолётов, летевших в аэропорты Москвы, перенаправили в другие города. Росавиация рекомендовала пассажирам уточнять статус рейса на сайте перевозчика или использовать онлайн-табло аэропорта.Как следует из опубликованных в канале мэра столицы Сергея Собянина сообщений, за последние два с половиной часа силы ПВО уничтожили на подступах к Москве уже 38 вражеских БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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