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Мечется между Трампом и Зеленским. Штрихи к портрету кандидата Юлии Тимошенко

Мечется между Трампом и Зеленским. Штрихи к портрету кандидата Юлии Тимошенко - 22.02.2025 Украина.ру

Мечется между Трампом и Зеленским. Штрихи к портрету кандидата Юлии Тимошенко

Одним из первых украинских политиков, начавших готовиться к выборам, является лидер партии "Батькивщина" экс-премьер Юлия Тимошенко. Ее предвыборные штабы заработали еще осенью прошлого года, тогда же начались торги за проходные места в списке ее партии.

2025-02-22T08:20

2025-02-22T08:20

2025-02-22T08:20

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выборы

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Она одной из первых смогла встретиться со спецпредставителем Дональда Трампа Китом Келлогом в Париже, где попутно решила обвинить Иран в диктатуре.Затем она помчалась на молитвенный завтрак в Вашингтон в надежде на внимание Трампа – все-таки в 2017 году ей уже удавалось подкараулить его у двери в туалет. В Вашингтоне Юлия Тимошенко, чувствуя мирный настрой новой администрации США, рассказывала, что именно женщина при власти может принести мир, приводя пример войны в далекой Руанде, где после геноцида во власть избирали больше женщин. По ее словам, женщина не способна посылать ракеты и дроны на мирные города, а для достижения мира, подчеркивала Тимошенко, нужно идти на уступки, не уточнив на какие именно.Юлия Тимошенко активно сватает западным политикам свою договороспособность, как бы намекая, что ей уже приходилось договариваться с российским руководством.Украинские эксперты и ранее отмечали ее настойчивость и способность использовать женское обаяние для достижения выгодных ей целей.В конце января Тимошенко явно через своих платных лоббистов опубликовала статью в New York Times, в которой сообщалось, что "возвращение Трампа к власти меняет украинскую политику". В статье отмечалось, что среди оппозиционных лидеров особенно выделяется именно Юлия Тимошенко, которая активно работает над завершением войны на Украине, что также совпадает с желанием Трампа.Согласно последним социологическим данным, рейтинг Тимошенко на президентских выборах составляет 12,6%, что делает ее одной из популярных фигур в стране, говорилось в комплиментарной статье.В данном случае американские журналисты ссылаются на соцопрос НПО "Передовые правовые инициативы" от конца января 2025 года, в котором также отмечался рост популярности Тимошенко с 5,5% за прошедший год. Респонденты, говорится в исследовании, положительно отмечали ее заявления о недопустимости насильственной мобилизации, повышения налогов и тарифов.Однако другие социологические службы показывали ее рейтинг в два-три раза ниже (результат зависит от того, кто платит украинским социологам).Агентство Reuters в начале февраля отмечало возросшую активность Тимошенко на международной арене. В последнее время, говорится в материале, она "стала более заметной, встречаясь с представителями Евросоюза за границей и протестуя против задержания генерала в связи с неудачной оборонительной операцией в мае прошлого года".Однако после "наезда" Дональда Трампа на Зеленского, которого тот назвал диктатором, Юлия Тимошенко встала на защиту утратившего легитимность президента. По ее словам, проводить выборы в угоду союзникам не целесообразно, так как предвыборная гонка усилит напряжение в стране. Выступила она также против "разбазаривания" полезных ископаемых, а также хочет пересмотреть бюджет, чтобы еще больше денег выделить на "мотивацию" военнослужащих.Тем не менее, Telegram-каналы Офиса президента ее прогиб не засчитали, обещая ей проблемы. Заявления Тимошенко, в том числе о невозможности выборов в данный момент, не следует воспринимать всерьез, учитывая тот факт, что сама она к ним активно готовиться.До сих пор Тимошенко удавалось избежать репрессий и санкций, с помощью которых Зеленский воюет со своими политическими оппонентами и даже вчерашними соратниками. Тем более что последнее время Тимошенко слишком уж открыто критиковала колониализм западных партнеров и продажу богатств страны нынешним украинским режимом, а ранее – снятие запрета на продажу сельскохозяйственных земель."Как когда-то ночью в этом зале принимали Закон о продаже сельскохозяйственной земли. А сейчас – то же самое, только касается недр. Нас "на органы" просто разбирают", - рассказывала недавно Тимошенко.Риторика Тимошенко заграницей и на Украине радикально отличается. В Европе она – потенциальный проводник интересов европейских компаний. Дома она – борец за национальное достояние и защитница обездоленных старушек. Сейчас она буквально мечется между Дональдом Трампом и Зеленским. Дома ее могут с помощью санкций снять с выборов или урезать финансирование от украинских спонсоров, но тоже самое может сделать и американская администрация.Тимошенко привела в украинскую политику сотни радикальных националистов, в ее партии нашли убежище десятки коррупционеров с криминальным прошлым, а лет 20 назад она носила георгиевскую ленту. Однако именно это качество, способность подстраиваться и юлить, хорошо известно и на Западе, особенно тем, кому на Украине нужны послушные и недалекие марионетки.О другом кандидате в президенты Украины - в статье Недалекий, управляемый, самовлюбленный. Штрихи к портрету кандидата Валерия Залужного

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эксклюзив, юлия тимошенко, украина, дональд трамп, владимир зеленский, батькивщина, президентские выборы, выборы