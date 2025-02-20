Трампу не понравилось, что Киев отфутболил его министра финансов, приехавшего за "данью"
© Chris Kleponis/CNP/Bloomberg
© Chris Kleponis/CNP/Bloomberg
Во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Об этом американским журналистам рассказал американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета
"Туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет". [Владимир] Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним (Бессентом. - Ред.). Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой", - рассказал Трамп.
Ранее американская газета The Washington Post (WP) сообщила, что киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных металлов. Издание уточнило, что Киев пока работает над встречным предложением.
По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.
В начале февраля Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского.
Параллельно украинское агентство УНИАН напомнило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Позже этот факт подтвердил и сам Зеленский, однако его ничего не смутило, и главарь киевского режима предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.
В среду, 12 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается.
В понедельник, 17 февраля, британская газета The Telegraph уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима.
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.