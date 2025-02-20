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Трампу не понравилось, что Киев отфутболил его министра финансов, приехавшего за "данью"

Трампу не понравилось, что Киев отфутболил его министра финансов, приехавшего за "данью" - 20.02.2025 Украина.ру

Трампу не понравилось, что Киев отфутболил его министра финансов, приехавшего за "данью"

Во время поездки министра финансов США Скотта Бессента на Украину с ним обошлись грубо. Об этом американским журналистам рассказал американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета

2025-02-20T11:10

2025-02-20T11:10

2025-02-20T11:10

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Ранее американская газета The Washington Post (WP) сообщила, что киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных металлов. Издание уточнило, что Киев пока работает над встречным предложением.По версии украинской стороны, Киев получил текст предложенного США соглашения о полезных ископаемых всего за четыре часа до встречи Бессента с Зеленским на прошлой неделе. Также украинские СМИ утверждают, что глава Минфина США активно настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение "немедленно", однако он этого не сделал.В начале февраля Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского.Параллельно украинское агентство УНИАН напомнило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Позже этот факт подтвердил и сам Зеленский, однако его ничего не смутило, и главарь киевского режима предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.В среду, 12 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается.В понедельник, 17 февраля, британская газета The Telegraph уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, минфин, украина.ру