https://ukraina.ru/20240906/1057272392.html

Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок

Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок - 06.09.2024 Украина.ру

Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок

Отключение компанией Microsoft российских пользователей от своих облачных сервисов это положительное явление, потому что зарубежные компании окончательно себя дискредитировали.

2024-09-06T06:30

2024-09-06T06:30

2024-09-06T06:30

интервью

россия

франция

павел дуров

youtube

rutube

google

спецоперация

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И государству в целом, и российскому бизнесу необходимо пересмотреть свою позицию, так как очевидно, что в ближайшее время по этому пути пойдут и другие облачные сервисы, в том числе и Google.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов.- Юрий, компания Microsoft начала отключать российских клиентов от своих облачных сервисов, в том числе от Office 365 и ряда других программ. Каковы последствия у этого решения для российского бизнеса и российского сегмента интернета? Есть ли у российских пользователей альтернативные инструменты? - Всего в России порядка 100 тысяч пользователей облачных сервисов Microsoft. И в основном это госучреждения, школы, университеты. Что интересно, с 2014 года число пользователей из госсектора только увеличивалось, хотя было понятно, куда все двигается.Для России это положительное явление, потому что зарубежные компании окончательно себя дискредитировали. И государству в целом, и российскому бизнесу необходимо пересмотреть свою позицию, так как очевидно, что в ближайшее время по этому пути пойдут и другие облачные сервисы, в том числе и Google.Что касается российских облачных сервисов, то они сильно проигрывают в качестве, иначе бы так активно не пользовались бы зарубежными. С этим надо серьезно работать. И эту работу надо возложить на коммерческие компании. Потому что основная проблема российского бизнеса, который предоставляет массовые услуги, это желание сиюминутно заработать. В западных сервисах сначала создается продукт, потом его отлаживают, и где-то впереди маячат деньги. В России же первый вопрос, когда запускаешь продукт, где деньги? Если говорить коротко, то зарубежные сервисы себя дискредитировали, и у России появилась возможность полностью перейти на свой продукт. Главное подтянуть качество.- А какие есть пути решения проблемы создания собственного цифрового продукта?- Они уже есть, но существуют по отдельности, а не в одном месте, как у Microsoft. У того же Яндекса, возможно, каких-то вещей нет, но можно это заменить другими отечественными решениями. Главное сейчас не прыгать из одного места в другое, грубо говоря, уйдя от Microsoft, перейти на Google. Потому что рано или поздно всё равно закончится тем же самым. Особенно это касается госкомпаний. У нас всё есть. В России все продукты, так или иначе представлены.Кроме того, кто-то уже разрабатывает или начал заниматься созданием подобных сервисов, потому что рынок освобождается. Думаю, будут и госинвестиции, и коммерческие компании будут что-то создавать. Но в целом весь необходимый набор уже существует, то есть в произошедшем трагедии нет.- Нашумевшая новость последних дней о том, что YouTube будет окончательно заблокирован в России. Действительно ли эта платформа прекратит свое существование в российском сегменте интернета? Сможет ли RuTube заменить этот видеохостинг?- Пока не вижу оснований для того, чтобы YouTube закончил свое существование. Замедление приводит к оттоку аудитории, но глобально заменить YouTube в течение нескольких месяцев невозможно. На это уйдут годы, пару лет точно.Rutube стал лучше грузиться, какие-то усилия, чтобы его улучшить, прилагаются. Думаю, два года как раз на это и уйдут - на то, чтобы Rutube смог в каком-то виде заменить YouTube.Но в каком виде? YouTube это огромное количество контента, который создавали в основном зарубежные пользователи. Этот контент мы заменить не можем, его физически столько у нас не существует. Нужно четко понимать, что мы хотим получить в итоге.Качественный контент делают единицы, меньше процента пользователей. Если говорить про создание такого контента, то мы такую форму поддержать сможем. И создать хороший контент за пару лет мы сможем, закрыв все бреши. Плюс туда надо залить полезный контент.Что касается удобства, то здесь надо поработать. Хотя сейчас технологии быстро развиваются. То, что было невозможно пять лет назад, сейчас может сделать небольшая компания. То есть технически повторить какие-то вещи, которые были у YouTube, могут даже небольшие компании. Повторюсь, во-первых, я не очень верю, что YouTube полностью закроют в ближайшие два года. Во-вторых, замена будет в любом случае, но не международная, а российская.Но опять же сейчас развивается и сотрудничество стран БРИКС, в этом заинтересован российский бизнес, СМИ2 тоже в этом направлении смотрит, мы хотим делать международный новостной агрегатор БРИКС. То есть БРИКС может открыть новые возможности и для проектов RT, которые были забанены за рубежом. Возможно, через два года мы увидим и обновленный Rutube, представительства которого появятся в дружественных нам странах. Вот когда все это появится, тогда и произойдет полная замена YouTube.Но сейчас Rutube практически единственный крупный игрок на российском рынке, надеюсь у них это получится. Но главное, чтобы они не забывали, что ключевой посыл – это все-таки качество продукта. Rutube это около коммерческий проект с государственным участием. Они могли бы себе позволить уменьшить бесконечное количество рекламы.Все-таки аудиториальный пользовательский API, привлечение людей к контенту, увеличение качественного контента – это важнее на данном этапе, чем заработок.- Одна из версий ареста Павла Дурова во Франции заключается в том, чтобы получить доступ к закрытой переписке наших военных в зоне СВО, которые используют этот мессенджер, полагаясь на его защищённость. Имеет ли эта версия право на существование, и могут ли наши военные получить альтернативный мессенджер для связи на поле боя?- Это вопрос к Минобороны. Минобороны – это очень сложная структура и очень медлительная. Сделать мессенджер не для того, чтобы постить фоточки из зоны СВО и общаться с своей женой, а для общения между подразделениями – это вполне реалистичная задача. Вернее, она сложная с точки зрения шифрования, но реалистичная.Но это вопрос исключительно к военным, почему они его не сделали, такие же вопросы можно задать и по многим другим вещам.Что касается ареста Дурова, то основная проблема в том, что он не делился со спецслужбами данными по запросам. Что такое данные по запросу для спецслужб?Это означает, что по запросу ты обязан предоставить свою переписку. То есть должна быть возможность в реальном времени переписку читать. Либо это полный доступ ко всему, когда ты отдаешь всю переписку, как, например, это делает WhatsApp*. Не знаю сотрудничает ли WhatsApp с нашими спецслужбами, скорее всего, да. Они сотрудничают со всеми спецслужбами, поэтому WhatsApp крайне опасно пользоваться в зоне СВО.Думаю, других причин, кроме как надавить на Telegram, чтобы он начал сотрудничать, для ареста Дурова нет. Даст ли Дуров доступ? Если выпустят, значит, договорились. В целом, я подтверждаю вашу версию. Она звучит, наверное, чуть сложнее, чем озвученный вами вариант: арест Дурова нужен только ради того, чтобы читать данные наших военных. Им нужно читать все, потому что Telegram пользуются и в коридорах власти, и в аппарате президента, и где угодно.Надеюсь, те, кто работают в спецслужбах, стараются минимально обсуждать что-то в любых мессенджерах, а встречаются для этого лично. Но в целом там много информации, и если ты получаешь доступ, то получаешь неограниченное понимание того, что происходит во власти и где угодно.*принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ.О влиянии цифровых платформ на политику Цифровой империализм. Как платформы контролируют политику и что с этим делать

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, франция, павел дуров, youtube, rutube, google, спецоперация