https://ukraina.ru/20250210/1060933292.html

Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать

Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать - 10.02.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать

Что означает российское преимущество в личном составе на фронте, почему у Украины закончился мобилизационный потенциал, что происходит с западной военной помощью Киеву и как движется процесс по урегулированию конфликта — в традиционном недельном обзоре.

2025-02-10T05:35

2025-02-10T05:35

2025-02-10T05:35

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

война

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_1:0:1290:725_1920x0_80_0_0_6a2b9b204e7ec3341fbd2028b3c0db7b.jpg

Пополнять ВСУ некемНа прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что у России на фронте численное преимущество в личном составе достигает 5 к 1, а в отдельных местах и 10 к 1. Как сказал изданию один из солдат, воюющих под Покровском, Украине понадобится в 10 раз больше войск, чтобы просто удержать фронт. Отчасти это удается делать с помощью дронов, но это паллиативная мера и отступать все-равно приходится.Очевидно, что задача увеличения численности ВСУ в 10 раз невыполнима. Сейчас Украина не покрывает мобилизацией даже потери, не говоря уже дезертирах. Из 100 тысяч незаконно покинувших воинские части, против которых были возбуждены уголовные дела (а в целом таких еще больше), вернулось обратно, по словам главкома Сырского, только 10 тысяч человек. Польское издание Onet пишет, что украинские военные бегут в СОЧ (самовольное оставление части) после каждого обучения за границей. "Обычно убегают не новички, а те, кто давно воюет, им просто надоело, — рассказывает изданию военный. — Побеги усилились, поскольку у нас стало не хватать людей и начались ожесточенные бои. Люди не выдерживают морально, многие разбегаются, глядя на мою роту, это легко процентов 20, хотя точно подсчитать сложно, потому что у нас и боевые потери большие. Однако многие возвращаются. Если они отсутствуют в части более недели, их лишают месячной зарплаты и все". Этот факт подтверждает, что 100 тысяч уголовных производств против дезертиров — лишь вершина айсберга, поскольку за отсутствие в части меньше недели нет никаких наказаний, а, если больше, — то всего лишь лишение месячной зарплаты. В отношении большинства СОЧников и дезертиров дела просто не заводятся.В январе, по данным Минобороны Украины, добровольцами в армию записались меньше 1000 человек. Пару недель назад замглавы ГУР Скибицкий говорил, что Россия набирает такое же количество добровольцев ежедневно.The Wall Street Journal также сообщает, что немногочисленные подкрепления, которые присылают на фронт украинские власти, состоят из 40-50-летних мобилизованных (как мы понимаем, часто насильственно мобилизованных) и они не хотят воевать и не могут полноценно это делать из-за проблем со здоровьем. Люди просто покидают позиции или отказываются идти в окопы первой линии, а сделать им ничего за это нельзя — расстреливать никто не будет, а в тюрьмы такое количество народа не посадишь, они и так переполнены политическими заключенными. Кроме того, солдаты нужны режиму на фронте, а не в тюрьме.Конечно, соотношение личных составов ВСУ и ВС РФ, которое представлено в американской газете, вызывает серьезные сомнения. Тот же New York Times давал совершенно иные данные: у России на фронте более 400 тысяч человек, а у Украины — 250 тысяч. Но даже, если The Wall Street Journal придумала соотношение 1 к 5-10 в каких-то пропагандистских целях (например, чтобы объяснить американцам, почему Украине стоит прямо сейчас пойти на любое, пусть невыгодное соглашение с РФ), суть изложенного не противоречит реальности. Реальность же эта заключается в том, что у Украины кризис с пехотой на фронте и не существует ни одного способа, чтобы из этого кризиса выйти.Хотя, конечно, пробуют. 11 января Сырский подписал приказ о переводе 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск в пехоту."Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает лишь на минимальное пополнение подразделений, а не полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", – заявил "Украинской правде" некий источник в Генштабе.Если руководствоваться данными NYT, то 50 тысяч человек — это те же 20%, которые, согласно заявлению украинского военного польской газете, дезертируют из подразделений. Таким способом армию не пополнить. А раз задача 10-кратного (и вообще любого) увеличения личного состава невыполнима, то из публикации WSJ читатели должны сделать только один вывод — Киев должен пойти на уступки Москве, чтобы сохранить украинскую государственность. Трамп так и говорил — настаивая на переговорах, он не "сливает" Украину, а спасает ее.Еще один потенциальный резерв для ВСУ — ограниченно пригодные. 5 февраля закончился дедлайн, до которого эта группа лиц должна была повторно пройти ВВК без штрафа. Предполагается, что повторное прохождение медкомиссии сделает многих пригодными для службы. Люди, естественно, не дураки и никуда не пошли. Из-за этого Рада была вынуждена рассмотреть законопроект о продлении срока прохождения ВВК после 5 февраля. Но, как сказал несколько дней назад нардеп Федиенко, законопроект не прошел все инстанции и в срок его не рассмотрят. Похоже, что так и произошло. Тем не менее, Федиенко пообещал, что штрафовать и объявлять в розыск за непрохождение ВВК никого не будут, а соответствующая директива направлена в ТЦК. Здесь можно сделать вывод, что мобилизация ограниченно годных провалена.Впрочем, ТЦК закон не писан. Запорожский адвокат Людмила Петрова сообщила, что ее ограниченно пригодный сын 1990 года рождения погиб в военкомате вследствие избиений и пыток. Его схватили 27 января, отняли телефон, ночь продержали в подвале, а затем, без прохождения ВВК, отвезли в воинскую часть в Новомосковск Днепропетровской области. При этом документы о прохождении медкомиссии были заполнены, и молодой человек числился по ним как годный. 31 января его отвезли в психбольницу, а затем в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ якобы по причине делирия и наркотического отравления. Но по заключению врача, у парня отказали почки, на теле были синяки, конечности отморожены и вдобавок — двусторонняя пневмония. Врач так и не понял, по какой причине пациент оказался именно в психбольнице. 3 февраля он умер.Последний потенциальный массовый резерв для пополнения ВСУ — работники стратегических предприятий. Все ждут конца февраля, когда часть из этих предприятий потеряет статус стратегических и людей можно будет мобилизовать. Но ТЦК снова же закон не писан. Военный Олег Болдырев, который сейчас занимается сборкой дронов, сообщил, что на их заводе нового сотрудника мобилизовали прямо у проходной. Схема такая — человека сначала нанимают на работу и его данные автоматически оказываются в реестре, а значит есть некоторое время между поступлением данных в ТЦК и оформлением брони. Это время военкомы используют, чтобы забрать человека. Также Болдырев утверждает, что 3 из 17 сотрудников его предприятия получили отказ в бронировании без объяснения причин.Что касается мобилизации молодежи от 18 до 24 лет, то ее, как мы неоднократно писали, не будет. Малое количество людей этой категории, большинство из которых являются студентами и не подлежат мобилизации, а также предполагаемое социальное напряжение, которое может вызвать призыв молодежи, делает этот план бессмысленным и даже вредным для киевских властей. Но американцы требуют полного вовлечения Украины в войну, если она хочет и дальше получать помощь, поэтому Зеленский придумал альтернативу — спецконтракт на 1 год с каким-то высоким денежным довольствием. В плане пополнения ВСУ это ничего не даст, но от настойчивых американцев можно будет попытаться отбиться.Приостановили или нет?Что касается западной помощи, всю неделю в информационной среде не могли понять, приостановил Трамп поставки оружия или все-таи нет. Все началось с агентства Reuters, которое сообщило, что американские поставки Украине резко упали в последний год президентства Байдена и возросли после победы Трампа. Не в том смысле, что Трамп что-то увеличил, а в том, что до его инаугурации уходящая администрация попробовала отправить Украине все, что можно. Трамп может заморозить эту помощь в любой момент, пишет Reuters, но пока не замораживает. Точнее, сначала он приостановил поставки, но на прошлых выходных возобновил их. Причиной, по словам источника издания, является раскол среди трампистов по вопросу стимулирования переговорного процесса. Считается, что есть две группы: первую возглавляет вице-президент Вэнс и она за то, чтобы принудить Украину к уступкам путем прекращения всякой помощи; вторую представляет Келлог и она за то, чтобы предоставлять Украине помощь, тем самым стимулируя уступки со стороны России.Насколько эти расклады спекулятивны, сказать сложно, но возобновление поставок американского оружия — это точно ерунда. Трамп не мог их возобновить, поскольку никогда не останавливал. То, что выделил Байден, продолжает идти. Другой вопрос, что это совсем не то, что нужно Украине, но что осталось на складах Пентагона, то и осталось. Недолгая пауза, о которой написали журналисты Reuters могла быть вызвана чем угодно (например, проблемами в логистике, о которых тоже постоянно говорят, или проблемами с учетом). Никаких особых решений Трампа по этому поводу не было. Украине выгодно разгонять в СМИ, что американцы якобы восстанавливают поставки вооружений, что отношение изменилось, что война будет продолжаться, но все это далеко от реальности. По словам Зеленского, если США прекратят помогать, то и Европа может ослабить поддержку, что приведет к потере минимум 60% всей помощи, а значит и к потере территорий и "победе Путина". Но в итоге даже Зеленский был вынужден подтвердить, что поступающая сейчас Украине американская военная помощь — это утвержденные Байденом пакеты, а ничего нового нет.Также целую неделю все обсуждают заявление Трампа по поводу разработки украинских редкоземельных металлов и согласия Зеленского. Предмета же для обсуждения здесь, на самом деле, нет.Во-первых, Трамп не предлагал сделку по типу "вы нам металлы, мы вам — оружие". Максимум, что можно выжать из его заявления — это упрек украинских властей в том, что США уже дали Киеву миллиарды долларов, но ничего не получили взамен. Зеленский же, наоборот, продолжает требовать деньги, а это с точки зрения бизнеса неправильный подход.Во-вторых, гипотетическая разработка американцами украинских недр не делает автоматически Украину колонией США, как пишут сейчас многие российские блогеры. В таком случае Россию тоже можно было бы объявить колонией, поскольку российский СПГ в Арктике сейчас производится совместно с китайцами, японцами и даже французами. Либо Украина — это колония Запада с 2014 года и тогда не имеет значения, что там сделают с редкоземельными металлами, либо Украина — независимое государство и только сейчас может стать колонией, но тогда, о чем мы говорим уже 10 лет? Короче, логику у блогеров искать не надо.В-третьих, добыча редкоземельных металлов не Украине требует огромных вложений, которые не могут окупиться в нынешних условиях. О наличии этих месторождений известно с 80-х годов XX века, но ими до сих пор так никто и не занялся, поскольку в этом нет экономического смысла. Может быть в рамках СССР, но точно не сейчас. Редкоземельные металлы добывают под боком США — в Аргентине, где у власти большой друг Трампа Милей, так что Украине здесь не является "волшебным источником". А главное, что основные мощности по обработке данных ископаемых находятся в Китае и России. То есть при добыче их на Украине, отправлять на переработку все-равно придется на восток, а для этого война должна быть завершена. Еще раз, если вдруг Трамп реально озаботится добычей редкоземельных металлов на Украине, для Зеленского это скорее плохо, чем хорошо, потому что войну в таком случае придется заканчивать.Единственное, что всерьез поступило на прошлой неделе с Запада в качестве военной помощи Украине — это французские истребители Mirage 2000. Не надо быть большим военным экспертом, чтобы понимать, что эффект от них будет таким же, как от F14 — никаким. Расстреливать рой дронов дорогими и штучными авиаракетами нецелесообразно, а в районе линии соприкосновения самолеты будет сбивать российское ПВО.От "просто воевать" к "просто остановить убийства"Прошедшая неделя не оставляет сомнений — переговоры по Украине не только идут, но, похоже, уже выработана некая рамка, которая позволит начать официальный публичный диалог по урегулированию конфликта.Еще в начале недели Трамп сообщил, что переговоры с Украиной и Россией проходят "довольно хорошо" и "мы достигли большого прогресса по российско-украинским отношениям", а его спецпредставитель Келлог сказал, что обеим сторонам придется пойти на уступки, чтобы положить конец войне. Зеленский, по словам Келлога, уже "дал понять, что смягчит свою позицию по земле. И Путину также придется смягчить свои позиции", — сказал Келлог.Затем стало известно, что в середине февраля Келлог прибудет в Киев для встречи с Зеленским. В интервью газете New York Post он заявил, что США будут настаивать на остановке огня и только затем — на мирных переговорах, которые должны пройти напрямую между Киевом и Москвой. Если году в 2019-м мемной стала фраза "просто перестать стрелять", в 2022-м "просто давайте воевать", то сейчас таковой может стать фраза "просто остановить убийства". По крайней мере, именно на этом, как не некоем нравственном императиве настаивает Трамп, и, что не менее важно, российские партнеры с Глобального Юга. Китай, кстати, планирует в ближайшее время провести встречу в рамках платформы "Друзья мира" по Украине для оценки текущей ситуации.Это, конечно, сильная позиция. Позиция России "зачем нам сейчас останавливаться, если мы побеждаем" в этом смысле гораздо слабее. Конечно, красивая риторика трампистов связана не с их большим гуманизмом, а с тем самым трамповским "спасти Украину", т.е. спасти объект своих инвестиций. И тем не менее Россия в дипломатическом смысле снова оказывается в проигрышной позиции, поскольку любые рациональные аргументы о нежелании повторять "жесты доброй воли", чтобы опять не быть обманутыми, будут выглядеть как оправдание, почему российская сторона не хочет "остановить убийства", когда ей это предлагают. Поэтому российской дипломатии придется еще крепко подумать над формулировками, с которыми РФ будет выходить на переговоры.В качестве рычага давления на Россию, чтобы склонить ее на переговоры и уступки, Келлог назвал ужесточение санкций против нефтяного сектора РФ, что косвенно подтверждает, что он входит в "проукраинский" круг трампистов, тогда как Вэнс, якобы — в "пророссийский". Впрочем, на конференцию в Мюнхен для общения с Зеленским поедет и Вэнс.И еще один очень важный момент из интервью — Келлог в качестве успешного посредничества США в мирных переговорах привел пример президента Тедди Рузвельта и русско-японской войны. "Цари России и Японии были готовы выйти за дверь, и Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал: "Вы оба должны немного уступить", и они это сделали. И что происходит: вы получаете Тедди Рузвельта Нобелевскую премию мира, и война прекращается", — сказал Келлог.Рузвельт в итоге получил Нобелевскую премию мира и Трамп, вероятно, хочет того же. Так что его желание положить конец войне, по крайней мере на срок своего президентства, может быть довольно искренним.К середине недели стало известно, что сначала Келлог поедет не в Киев, а в Мюнхен на конференцию по безопасности, где расскажет европейским лидерам о "цели Трампа положить конец кровавой и дорогостоящей войне в Украине", а также будет "работать над уступками". То есть некая базовая рамка урегулирования будет сначала доведена до сведения европейцев, а потом, 20 февраля, ее представят в Киеве. Журналисты Bloomberg предположили, что в Мюнхене уже услышат подробный план, но нет — только общую рамку, которая, по всей видимости, с Москвой уже согласована, а ЕС и Украине будет представлена как нечто к сведению, нечто, с чем им просто придется иметь дело и все. Причем придется идти на некие уступки.По срокам уже две недели инсайды дают турки. Сначала близкая к Эрдогану газета Hürriyet сообщила, что мирный процесс начнется в апреле-мае, а затем глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что вскоре Вашингтон предоставит свои инициативы, а до июня ситуация "может проясниться". Так что, если все пойдет по плану и ничего не сорвется, к концу весны общественность должна узнать тот самый подробный план. Вопрос лишь в том, остановятся военные действия до того момента или нет. Пока что скорее нет, чем да. По крайней мере Россия с остановкой военных действий будет еще тянуть.К концу недели от Трампа мы узнали, что телефонный разговор с Путиным у него наконец состоялся и российский президент тоже "хочет, чтобы люди перестали гибнуть на Украине". При этом президент США ушел от ответа на вопрос, был ли этот разговор первым.Дающий в последнее время много инсайдов Reuters со ссылкой на источники сообщил, что в качестве потенциальных мест для личной встречи Трампа и Путина рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ. Эти страны давно выступают посредниками в обмене военнопленными, а также в возвращении домой детей, оказавшихся разделенными с родителями из-за конфликта.Время ультиматумов прошлоВ России продолжают настаивать на нелегитимности Зеленского, как на препятствии в подписании мирного договора. Дмитрий Песков заявил, что без снятия Украиной запрета на переговоры с Путиным "преждевременно" даже обсуждать возможный состав участников переговоров. Это значит, что Россия требует выборов на Украине до начала официального диалога с Киевом по урегулированию и это вполне совпадает с риторикой трампистов, которые недавно заявили, что в демократической стране можно проводить выборы президента и во время военного положения. "Тема выборов в Украине важна для проведения будущих переговоров. Полномочия Зеленского де-юре закончены, этот факт никто не может оспорить", — сказал спикер Кремля.В то же время он подтвердил, что российско-американские контакты "интенсифицировались в последнее время", но конкретики пока нет.The Wall Street Journal считает, что "Москва впервые дала понять, что две страны обсуждают потенциальный план по прекращению боевых действий в Украине", а замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия открыта для диалога с Вашингтоном в "режиме жесткого торга" с учетом "реалий на земле". Председатель комитета Госдумы РФ по международным связям Леонид Слуцкий после встречи с главой МИД РФ Лавровым сказал, что встреча Путина и Трампа находится на "продвинутой стадии" и может состояться в феврале или марте. Это совпадает с тем, что пишут Reuters и турецкие СМИ.В целом еще с конца прошлого года позиция России по урегулированию начала значительно меняться. Тогда Путин заявил, что для начала переговоров больше нет никаких предварительных условий, т.е. летний ультиматум о выводе ВСУ из четырех регионов более не актуален. Это понятно, поскольку это и есть те самые "реалии на земле". Наступательная кампания 2024 года не привела к разгрому Украины и дальнейшие действия без новой мобилизации и дополнительных ресурсов, скорее всего, также не приведут. В декабре прошлого года на коллегии МО РФ Путин сказал, что государство и народ отдают армии все, что могут, но ресурсы не безграничны. Переговорная позиция зависит от действий армии и ее успехов. То же самое Путин подтвердил уже недавно в интервью Зарубину: переговоры без "июньского ультиматума", Верховная Рада законна, Зеленский — нет, но может стать, если переизберется.Итак, по поводу выборов на Украине в целях фиксации мирных договоренностей у США и РФ, похоже, противоречий нет. Правда, если Путина устраивает и Зеленский (лишь бы переизбрался), то Трампа — далеко не факт. При определенных условиях Зеленский, кстати, может и переизбраться, рейтинги сейчас во время войны мало чего стоят и все зависит от того, кого допустят на выборы — будут ли более "умеренные" кандидаты? Но есть еще Рада, где в следующий раз "Слуги народа" точно перестанут быть монобольшинством, а значит изменятся и властные расклады. То есть Зеленский может остаться президентом, но власть его группы будет подорвана, и он будет вынужден идти на компромиссы. Так что варианты есть. Politico со ссылкой на некоего украинского министра пишет, что и Путин, и Трамп хотят отставки Зеленского и это вызывает панику в Киеве.Что касается детального плана мирного соглашения, пока можно делать только аккуратные предположения (хотя, может быть в Мюнхене Келлог на чем-то приоткроет завесу), но скорее всего речь будет идти о заморозке членства Украины в НАТО, остановке боевых действий по линии фронта, отмены американских санкций, выборов на Украине и подписания договора с тем, кто на выборах победит, а затем отмены европейских санкций (Орбан через полгода вполне может это сделать). Статус территорий будет обсуждаться отдельно, но по факту, где чья армия будет стоять, того и будут территории. Здесь интересно недавнее заявление Шольца, который сказал: "Предполагается, что Украина не получит обратно часть своей территории от России", и после окончания войны "Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами". Это к тому, что Украина без поддержки Запада не сможет содержать большую армию и будет вынуждена сама провести "демилитаризацию". Будет ли оплачивать украинскую армию Европа, пока неочевидно. К власти рвутся правые друзья Трампа, у них другие планы.Очевидно только то, что в случае срыва переговоров Россия готова продолжать воевать. Бюджет 2025 года это предусматривает. Но вряд ли это приоритет.После того, как Зеленский отверг предложение Трампа придумать иные гарантии безопасности, кроме НАТО, западных миротворцев и ядерного оружия, Украина перестала быть потенциальным субъектом переговорного процесса и говорить о нет подробно в этом ключе нет смысла. В ОП раскритиковали инсайд Reuters о том, что Трамп хочет перемирия, выборов и сделки, поскольку боятся, что это станет концом для Зеленского и его группы поддержки. Пока же прошли встречи с Келлогом посла Украины в США Маркаровой и главы ОП Ермака. Подробностей нет. Есть только истерика Зеленского в эфире у журналиста Пирса Моргана о ядерном оружии и возврате всех территорий как компенсации за отказ от НАТО. Одновременно с этим он выразил готовность к прямым переговорам с Путиным (только Путин его боится), сказал о невозможности возврата территорий военным путем и о торговле территориями Курской области на переговорах. В общем, видно, что Зеленский не знает реальных планов Трампа и у него нет никаких реалистичных предложений по гарантиям безопасности для Украины. А раз таковых нет, то ему их предложат со стороны.Советник главы ОП Подоляк проговорился о том, что Киеву было бы выгодно втянуть США в прямую войну с Россией, но это оказалось слишком сложной задачей.Мир — более сложная задача, чем война. Папа Римский призвал украинскую молодежь начать диалог с Россией и "противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом"."Война всегда разрушает — сказал он. — Лекарство — диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия. Прощение — одна из самых сложных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен прощать, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как нас простили. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать".О технических вариантах обойти запрет на участие украинских политиков в переговорах с Путиным — в материале «Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров».

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20250209/1060932846.html

https://ukraina.ru/20250209/1060929933.html

https://ukraina.ru/20250209/1060928619.html

https://ukraina.ru/20250209/1060806464.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, война, мир, переговоры, мобилизация, эксклюзив, нато, евросоюз