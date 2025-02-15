https://ukraina.ru/20250215/1061096196.html

Зеленский отказался от мира, предложенного США, прикрываясь Гитлером

Зеленский отказался от мира, предложенного США, прикрываясь Гитлером - 15.02.2025 Украина.ру

Зеленский отказался от мира, предложенного США, прикрываясь Гитлером

Соединённые Штаты тщательно выводят контуры завершения украинского кризиса, но Владимир Зеленский не готов смириться, что ему представят уже готовые решения да ещё и разработанные Вашингтоном вместе с Москвой

2025-02-15T03:35

2025-02-15T03:35

2025-02-15T04:00

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

ес

мюнхенская конференция по безопасности

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Организаторам Мюнхенской конференции по безопасности следовало бы заплатить Белому дому – такую рекламу сделали американские чиновники во главе с президентом США Дональдом Трампом, что миллионы людей во всём мире с нетерпением ждали её начала.К тому же и тон конференции во многом задал Вашингтон – разморозив спустя четыре года диалог с Россией на высшем уровне. За два дня до мероприятия в Германии, 12 февраля, Трампа и Владимир Путин, что называется, сверили часы, и стало ясно, что их взгляды на украинский вопрос в целом совпадают: решить его нужно как можно скорее и добиваться не краткосрочного перемирия, а окончательного завершения конфликта мирным путём за столом переговоров. Владимира Зеленского поставили уже перед фактом. Как стало известно порталу Axios, Трамп сказал, что понимает обеспокоенность по поводу контактов с Путиным, но иного пути разрешения конфликта нет, а ещё отметил, что огромное значение для запуска дипломатического процесса будет иметь встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Мюнхене.Но с этой архиважной встречей что-то пошло не так. Глава американского внешнеполитического ведомства чуть не совершил разворот над Атлантикой, когда треснуло лобовое стекло Boeing C-32, на котором он вылетел в Европу, но случилось это спустя полтора часа после взлёта с авиабазы "Эндрюс" неподалёку от Вашингтона, так что делегацию пересадили на "более компактное воздушное судно" и взяли курс на Германию. В связи с этим возникли сомнения, успеет ли Рубио к началу переговоров с украинской делегацией.В тот момент стало известно о переносе встречи Вэнса и Зеленского, по информации источников, американская сторона попросила дать время на доработку полученного от украинцев проекта соглашения о допуске США к месторождениям полезным ископаемым, который в Киев лично привёз министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля.Как выяснили позже журналисты, у делегации США возникли претензии к правкам, внесённым Зеленским и его помощниками. Но и у Банковой (улица, на которой находится в Киеве Офис президента Украины - Ред.) тоже были претензии к исходнику документа: на встрече с американскими сенаторами от обеих партий Зеленский, по рассказу источника агентства Reuters, утверждал, что "его необоснованно просят подписать что-то, что он не успел прочитать". Хотя Офис успел внести свои правки в проект соглашения. Не читая что ли?В свою очередь корреспондент газеты The Washington Post сообщил: "Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался это подписывать".И речь здесь даже не про сделку "купи-продай товар", а про суверенитет: Зеленский пытается продемонстрировать, что Украина - это гордый и самостоятельный актор, которому никто ничего диктовать не смеет. Ведь что касается недр, на сегодняшний день никто достоверно не может назвать ни объём, ни стоимость имеющихся ресурсов (к примеру, себестоимость украинского лития настолько высока, что в конечном итоге это неконкурентоспособная затея), а к их полноценной разработке можно будет приступить только после прекращения обстрелов, т.е. получается в духе "утром деньги, вечером стулья".Первый раунд переговоров в Мюнхене провели глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Любопытные визави: главный переговорщик с прошлыми американскими властями, который, по информации депутата Верховной Рады Александра Дубинского, теперь не рукопожатен в Вашингтоне, новая администрация наложила запрет на контакты с ним, а с другой стороны – чиновник, которому Трамп поручил вести диалог по урегулированию российско-украинского конфликта с Киевом и Европой, но не доверил общение с Россией.К долгожданной встрече с членами новой американской администрации украинские власти подошли, скажем прямо, в слабой позиции. Не так они себе это представляли, совсем не так. Не устраивают условия переговорного процесса – сорви его - излюбленная стратегия Киева последние 11 лет. Вот и на этот раз попытались к ней прибегнуть. Прямо в день открытия конференции Украина обвинила Россию в ударе беспилотником по саркофагу разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, Ермак сразу поспешил рассказать, что в Мюнхене из-за этого "атмосфера такая, что все очень злые, не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые". А внефракционный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, вынужденный покинуть Украину (сейчас находится в одной из восточноевропейских стран), задался вопросом, в чьих руках был пульт управления тем БПЛА: Зеленского или Ермака, - имея ввиду, что провокацию устроила сама Украина.Но разговаривать с американскими политиками всё же пришлось.По итогам переговоров с Келлогом Ермак сообщил: "Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто её не применяет. Любые договорённости без сильного принуждения России не будут работать – контроль над Украиной остаётся для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наш общий долг – сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за всё содеянное. Обсудили продолжение поддержки Украины. Это вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Помогать Украине сейчас – гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже. Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США на Украину".Ни одна фраза из этого заявления не выдаёт того огромного желания установить мир, о котором рассказывал Зеленский совсем недавно. Вот и сам глава киевского режима, всего два дня назад убеждавший Трампа в готовности к мирной сделке, в Мюнхене требовал того же, что и всегда – военной помощи."Если мы не в НАТО или пока мы не в НАТО, мы должны иметь именно такую армию, которая способна защитить. Это соответствующее оружие. НАТОвское. И соответствующее количество воинов. Наших, украинских. Но что это за количество? Я вам просто говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн. Полтора миллиона! Боевых бригад у нас в два раза меньше (чем в России – ред.). У них 220, а у нас 110 на сегодня боевых бригад. Ну, значит, нам нужно 220", - заявил он на пресс-конференции.Насчёт НАТО позицию американской администрации чётко обозначили накануне глава Пентагона Пит Хегсет и Дональд Трамп: членство Украины в Североатлантическом альянсе маловероятно.Однако уже в Мюнхене Джон Коул, заместитель Келлога, в интервью Reuters сказал, что США не исключают членство Украины в НАТО. Само агентство отмечает, что это заявление противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США. Да и Трампа. Возможно, заявлением о принятии в ряды НАТО, чего члены американской администрации зарекались не делать, Белый дом просто хочет успокоить Зеленского, чтобы он не встал в позу и не сорвал весь процесс, который так трудно налаживали.Ещё более неожиданной стала новость о том, что Ди Вэнс допустил введение войск США на Украину в случае срыва сделки со стороны России. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Это новые элементы позиции. Ранее мы не слышали таких формулировок. Они не озвучивались. Поэтому, безусловно, в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения".Спустя несколько часов разъяснения дал сам вице-президент США - The Wall Street Journal исказила его слова."Как я всегда говорил: американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война - только между Россией и Украиной", - подчеркнул Ди Вэнс.И хотя последние несколько дней ничто не обсуждалось в мире так, как тема урегулирования украинского конфликта, своё выступление на Мюнхенской конференции вице-президент США посвятил не ей, а Европе. И это было достаточно жёстко. Раскритиковал за отсутствие свободы слова и демократии, отмену результатов неугодных выборов, в Румынии, например, а также подчеркнул, что главные угрозы для ЕС исходят не из России и Китая, а изнутри самого сообщества. Такую речь аплодисментами зал не встречал. Об Украине Ди Вэнс не говорил, в чём депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* увидел плохой сигнал для своей страны.После того, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине вообще-то членство в альянсе в рамках мирного соглашения никогда не обещали, Зеленский был вынужден признать этот факт."О НАТО слышал столько много раз от американской стороны. От администрации Байдена и сейчас от президента Трампа. Во время моего первого звонка президенту Байдену мой первый вопрос был: "Мы будем в НАТО?" - Нет. Честно говоря, США никогда не видели нас в НАТО. Они только говорили об этом. Они не хотели нас в НАТО. Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США", - сказал он, выступая в Мюнхене.Днём ранее американский президент анонсировал проведение на полях мероприятия в Германии встречи высокопоставленных чиновников США, РФ и Украины. Однако Банковая сразу ответила отказом, а российских представителей организаторы вообще не аккредитовывали на конференцию. Ничего, соответственно, и не было. Британские чиновники и чиновники из других союзных США стран считают, что президент Трамп, возможно, выдумал предложенную встречу, пишет Times.Но даже если бы переговоры прошли здесь и стороны договорились, то Зеленский заключить мир в этом месте отказался бы."Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Потому что это Мюнхен. И мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то, — я таких вещей не повторяю", - заявил он.Судя по всему, речь о Мюнхенском соглашении 1938 года, подписанном западными странами с Адольфом Гитлером.По итогам переговоров делегаций США и Украины ди Вэнс вновь сделал акцент на необходимости добиться окончательного завершения конфликта и, отвечая на вопрос журналистов, какое влияние оказала бы возможная неготовность Украины к переговорам с РФ, подчеркнул, что для США важно начать контакты с другой стороной, т.е. с Россией, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы конфликт прекратился. Фактически США в лице американского вице-президента обозначили своим главным визави в разрешении украинского кризиса Москву. А Песков несколькими часами ранее сказал, что Москва таковым для себя считает Соединённые Штаты.Отвечая на вопрос российских журналистов, Ди Вэнс незамедлительно и уверенно заявил о готовности прилететь в Москву для проведения переговоров об урегулировании украинского кризиса.Высказался на эту тему в своём выступлении на конференции и Зеленский."Нет, я не буду встречаться ни с кем из русских, я не знаю, довольны они этим или наоборот. Я буду встречаться только с одним русским - с Владимиром Путиным, и только после того, как у нас будет разработан общий план с Трампом и с Европой, как остановить эту войну. И только после этого я готов встретиться с Путиным. А в компромиссных ситуациях нет, я на это не готов".Во-первых, несмотря на слово "готов", законодательный запрет на диалог с Путиным продолжает действовать. Во-вторых, роль Европы в этом миротворческом процессе по-прежнему до конца не ясна. Как бы то ни было, политики Старого света потихоньку на фоне последних событий начинают менять риторику: председатели Еврокомиссии и Евросовета - Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта - на встрече с Зеленским пообещали ему "поддержку до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир", а не "столько, сколько потребуется", как раньше. Министр обороны ФРГ Борис Писториус и вовсем произнёс вслух горькую правду: без США Европейский союз в одиночку обеспечить Украине гарантии безопасности не сможет."Зеленский находится в стадии отрицания. Он говорит о том, что должен быть полномасштабным и полноценным участником переговоров. И сначала именно он должен о чём-то договориться с Трампом, и поэтому нужна совместная позиция, в идеале Украина – Европа – США. И только потом эта позиция должна быть доведена до Путина. То есть президент России в итоге должен быть поставлен перед фактом, что есть такое-то мнение Запада и Украины.Но Трамп не так это всё видит. Это ясно по итогам его разговора с Путиным. Зеленский поставлен перед свершившимся фактом о том, что российско-американские переговоры начались и именно Путин рассматривается Трампом в качестве главного контрагента", - заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов в интервью изданию Украина.ру.Следующая важная остановка по украинскому вопросу - Саудовская Аравия. Королевство согласилось провести саммит Путина и Трампа. Зеленский тоже сообщил, что вскоре поедет с визитом в Саудовскую Аравию, но встречи с представителями РФ или США не запланированы.Как объясняет Суслов, выбор пал на Саудовскую Аравию, поскольку, с одной стороны, это политический союзник США, с другой стороны, она не вводила санкции против России, а, наоборот, укрепляет отношения с ней, к тому же выступает в роли посредника между Москвой и Киевом в процессе обмена пленными.*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистовО том, как в Европе начал складываться антитрампистская коалиция - в статье Владимира Скачко Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США

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эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, мюнхенская конференция по безопасности, переговоры