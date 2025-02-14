https://ukraina.ru/20250214/1061063405.html

Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное

Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное - 14.02.2025 Украина.ру

Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное

В свое время Петр I отдал Швеции два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Россия тоже может что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-02-14T04:30

2025-02-14T04:30

2025-02-14T04:30

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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Ранее Трамп озвучил, сколько он хочет получить за военную помощь Украине — это 500 млрд долларов.По словам политолога, сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. При этом США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы. Он отметил, что не в первый раз Россия еще и выкупает отвоеванное, и США, кстати, тоже. Понятно, что это все напоминает 18-19 века, но и 21 век с его глобализацией не нравился никому, добавил американист.Основные месторождения редкоземельных металлов уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии. Там остались еще места добычи, но это мелочи, BlackRock за это не возьмется, указал эксперт."Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061048718.html

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