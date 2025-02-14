Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное - 14.02.2025 Украина.ру
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Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное
Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное - 14.02.2025 Украина.ру
Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное
В свое время Петр I отдал Швеции два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Россия тоже может что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-14T04:30
2025-02-14T04:30
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
петр i
территория
металл
деньги
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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Ранее Трамп озвучил, сколько он хочет получить за военную помощь Украине — это 500 млрд долларов.По словам политолога, сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. При этом США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы. Он отметил, что не в первый раз Россия еще и выкупает отвоеванное, и США, кстати, тоже. Понятно, что это все напоминает 18-19 века, но и 21 век с его глобализацией не нравился никому, добавил американист.Основные месторождения редкоземельных металлов уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии. Там остались еще места добычи, но это мелочи, BlackRock за это не возьмется, указал эксперт."Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, петр i, территория, металл, деньги, ресурсы, природные ресурсы, переговоры, сво, дмитрий дробницкий
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Петр I, территория, металл, деньги, ресурсы, природные ресурсы, переговоры, СВО, Дмитрий Дробницкий

Пятьсот миллиардов за Украину: Дробницкий объяснил, будет ли Россия платить Трампу за отвоеванное

04:30 14.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции на Украине против земельной реформы
Акции на Украине против земельной реформы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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В свое время Петр I отдал Швеции два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Россия тоже может что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Ранее Трамп озвучил, сколько он хочет получить за военную помощь Украине это 500 млрд долларов.
По словам политолога, сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. При этом США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы.
"В свое время Петр I Швеции отдал два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Мы тоже можем что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Трамп дал понять, что такая позиция у Путина понимание нашла", — подчеркнул Дробницкий.
Он отметил, что не в первый раз Россия еще и выкупает отвоеванное, и США, кстати, тоже. Понятно, что это все напоминает 18-19 века, но и 21 век с его глобализацией не нравился никому, добавил американист.
Основные месторождения редкоземельных металлов уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии. Там остались еще места добычи, но это мелочи, BlackRock за это не возьмется, указал эксперт.
"Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью
Вчера, 13:40
"Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру УкраиныТрамп не может гарантировать России, что ее условия переговоров по украинскому кризису будут выполнены, считает кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинПетр Iтерриторияметаллденьгиресурсыприродные ресурсыпереговорыСВОДмитрий Дробницкий
 
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