https://ukraina.ru/20250212/1061020428.html
Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США - 12.02.2025 Украина.ру
Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
Журналисты немецкой газеты Bild опубликовали забавные снимки с пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Это мероприятие посетил 4-летний сын X (полное имя ребенка - Х Æ A-Xii) главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска. Мальчик продемонстрировал, как нужно себя вести
2025-02-12T14:47
2025-02-12T14:47
2025-02-12T16:37
новости
сша
европа
илон маск
дональд трамп
джо байден
bild
нато
минфин
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061018523_4:0:1277:716_1920x0_80_0_0_b8a9583c1599d98d13414b512ab41654.jpg
Сын Илона Маска корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца, а потом что-то шепнул Трампу на ухо, на что президент США ответил улыбкой.Пользователи отметили, что произошедшее символично демонстрирует лицо новой власти Соединенных Штатов, ведь и сами Трамп с Маском нередко показывают на публике себя довольно фривольно. При этом оба хорошо научились считать миллиарды, что теперь и демонстрируют в новом качестве госслужащих. Вот лишь некоторые из последних заявлений Маска, касающихся денег.НАТО нуждается в "тщательном пересмотре". Причина простая: США слишком много тратят на "зонтик безопасности" для Европы.Агентство по международному развитию США (USAID) потратило слишком много денег впустую. Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма. И все это - в учебное время и за счет бюджета.Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд подозрительным персонажам.Администрация экс-президента США Джо Байдена своровала у американских налогоплательщиков миллиарды долларов на содействие нелегальной миграции.Интересно, что несмотря на то, что Маск так волнуется о разумном распределении налогов своих сограждан, американцы не жалуют миллиардера как часть новой администрации своей страны. Так, последний опрос показал, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев ее одобряют.Ранее американское издание Washington Post назвало Маска "теневым президентом" США, а телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, потому что владелец SpaceX ведет себя, как "сопрезидент".Автор издания Украина.ру Павел Котов разбирался, Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа.
сша
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061018523_163:0:1118:716_1920x0_80_0_0_836cc9cd725012f31bd7ea5a2ad445e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, илон маск, дональд трамп, джо байден, bild, нато, минфин, деньги
Новости, США, Европа, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, Bild, НАТО, Минфин, деньги
Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
14:47 12.02.2025 (обновлено: 16:37 12.02.2025)
Журналисты немецкой газеты Bild опубликовали забавные снимки с пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Это мероприятие посетил 4-летний сын X (полное имя ребенка - Х Æ A-Xii) главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска. Мальчик продемонстрировал, как нужно себя вести
Сын Илона Маска корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца, а потом что-то шепнул Трампу на ухо, на что президент США ответил улыбкой.
Пользователи отметили, что произошедшее символично демонстрирует лицо новой власти Соединенных Штатов, ведь и сами Трамп с Маском нередко показывают на публике себя довольно фривольно. При этом оба хорошо научились считать миллиарды, что теперь и демонстрируют в новом качестве госслужащих. Вот лишь некоторые из последних заявлений Маска, касающихся денег.
НАТО нуждается в "тщательном пересмотре"
. Причина простая: США слишком много тратят на "зонтик безопасности" для Европы
.
Интересно, что несмотря на то, что Маск так волнуется о разумном распределении налогов своих сограждан, американцы не жалуют миллиардера как часть новой администрации своей страны. Так, последний опрос показал, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев ее одобряют.
Ранее американское издание Washington Post назвало Маска "теневым президентом" США, а телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, потому что владелец SpaceX ведет себя, как "сопрезидент".