Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США - 12.02.2025 Украина.ру
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Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США - 12.02.2025 Украина.ру
Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США
Журналисты немецкой газеты Bild опубликовали забавные снимки с пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Это мероприятие посетил 4-летний сын X (полное имя ребенка - Х Æ A-Xii) главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска. Мальчик продемонстрировал, как нужно себя вести
2025-02-12T14:47
2025-02-12T16:37
новости
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европа
илон маск
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джо байден
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нато
минфин
деньги
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Сын Илона Маска корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца, а потом что-то шепнул Трампу на ухо, на что президент США ответил улыбкой.Пользователи отметили, что произошедшее символично демонстрирует лицо новой власти Соединенных Штатов, ведь и сами Трамп с Маском нередко показывают на публике себя довольно фривольно. При этом оба хорошо научились считать миллиарды, что теперь и демонстрируют в новом качестве госслужащих. Вот лишь некоторые из последних заявлений Маска, касающихся денег.НАТО нуждается в "тщательном пересмотре". Причина простая: США слишком много тратят на "зонтик безопасности" для Европы.Агентство по международному развитию США (USAID) потратило слишком много денег впустую. Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма. И все это - в учебное время и за счет бюджета.Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд подозрительным персонажам.Администрация экс-президента США Джо Байдена своровала у американских налогоплательщиков миллиарды долларов на содействие нелегальной миграции.Интересно, что несмотря на то, что Маск так волнуется о разумном распределении налогов своих сограждан, американцы не жалуют миллиардера как часть новой администрации своей страны. Так, последний опрос показал, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев ее одобряют.Ранее американское издание Washington Post назвало Маска "теневым президентом" США, а телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, потому что владелец SpaceX ведет себя, как "сопрезидент".Автор издания Украина.ру Павел Котов разбирался, Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, европа, илон маск, дональд трамп, джо байден, bild, нато, минфин, деньги
Новости, США, Европа, Илон Маск, Дональд Трамп, Джо Байден, Bild, НАТО, Минфин, деньги

Ковырять в носу и считать миллиарды: как выглядит лицо новой власти США

14:47 12.02.2025 (обновлено: 16:37 12.02.2025)
 
© Политика Страны / Telegram
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Журналисты немецкой газеты Bild опубликовали забавные снимки с пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете. Это мероприятие посетил 4-летний сын X (полное имя ребенка - Х Æ A-Xii) главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска. Мальчик продемонстрировал, как нужно себя вести
Сын Илона Маска корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца, а потом что-то шепнул Трампу на ухо, на что президент США ответил улыбкой.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
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Пользователи отметили, что произошедшее символично демонстрирует лицо новой власти Соединенных Штатов, ведь и сами Трамп с Маском нередко показывают на публике себя довольно фривольно. При этом оба хорошо научились считать миллиарды, что теперь и демонстрируют в новом качестве госслужащих. Вот лишь некоторые из последних заявлений Маска, касающихся денег.
НАТО нуждается в "тщательном пересмотре". Причина простая: США слишком много тратят на "зонтик безопасности" для Европы.
Агентство по международному развитию США (USAID) потратило слишком много денег впустую.
Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма. И все это - в учебное время и за счет бюджета.
Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд подозрительным персонажам.
Администрация экс-президента США Джо Байдена своровала у американских налогоплательщиков миллиарды долларов на содействие нелегальной миграции.
Интересно, что несмотря на то, что Маск так волнуется о разумном распределении налогов своих сограждан, американцы не жалуют миллиардера как часть новой администрации своей страны. Так, последний опрос показал, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев ее одобряют.
Ранее американское издание Washington Post назвало Маска "теневым президентом" США, а телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц, потому что владелец SpaceX ведет себя, как "сопрезидент".
Автор издания Украина.ру Павел Котов разбирался, Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа.
 
НовостиСШАЕвропаИлон МаскДональд ТрампДжо БайденBildНАТОМинфинденьги
 
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