"Везде давить и зажимать в клещи": Рамм раскрыл, как Россия будет добивать ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру
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"Везде давить и зажимать в клещи": Рамм раскрыл, как Россия будет добивать ВСУ
"Везде давить и зажимать в клещи": Рамм раскрыл, как Россия будет добивать ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру
"Везде давить и зажимать в клещи": Рамм раскрыл, как Россия будет добивать ВСУ
Под Добропольем у ВСУ произошла катастрофа, но свежих частей, снятых с других участков, мы так и не видим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-11-14T06:21
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Разговор о том, как Россия сковывает ВСУ на разных участках, эксперт свёл к главному: на юге украинскую группировку уже удалось разделить, и теперь задача ВС РФ — давить везде, не давая противнику перебрасывать силы."Уже образовался котел в районе Омельника. Намечается котел в районе Ясной Поляны", — заявил Рамм. Самое главное, по его словам, что удалось разделить украинскую группировку на юге."Они либо в районе Орехова, либо в районе Покровского, а в направлении самого Запорожья у них ничего нет", — пояснил эксперт.Задача российских военных остаётся прежней. "Везде давить, зажимать в клещи, не давать создавать пожарные команды и бросать в Донбасс", — подчеркнул Рамм.При этом под Добропольем у ВСУ была катастрофа, но свежих резервов, снятых с других участков, там нет. "Под Добропольем у ВСУ катастрофа произошла, но свежих частей, снятых с других участков, мы там так и не видим", — отметил эксперт.Отдельно он остановился на 12-й бригаде ВСУ. "Их 12-я бригада понесла очень большие потери, пытаясь не допустить наш прорыв через трассу. Они даже попали в локальный карман, но успели выскочить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
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"Везде давить и зажимать в клещи": Рамм раскрыл, как Россия будет добивать ВСУ

06:21 14.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Под Добропольем у ВСУ произошла катастрофа, но свежих частей, снятых с других участков, мы так и не видим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Разговор о том, как Россия сковывает ВСУ на разных участках, эксперт свёл к главному: на юге украинскую группировку уже удалось разделить, и теперь задача ВС РФ — давить везде, не давая противнику перебрасывать силы.
"Уже образовался котел в районе Омельника. Намечается котел в районе Ясной Поляны", — заявил Рамм. Самое главное, по его словам, что удалось разделить украинскую группировку на юге.
"Они либо в районе Орехова, либо в районе Покровского, а в направлении самого Запорожья у них ничего нет", — пояснил эксперт.
Задача российских военных остаётся прежней. "Везде давить, зажимать в клещи, не давать создавать пожарные команды и бросать в Донбасс", — подчеркнул Рамм.
При этом под Добропольем у ВСУ была катастрофа, но свежих резервов, снятых с других участков, там нет. "Под Добропольем у ВСУ катастрофа произошла, но свежих частей, снятых с других участков, мы там так и не видим", — отметил эксперт.
Отдельно он остановился на 12-й бригаде ВСУ. "Их 12-я бригада понесла очень большие потери, пытаясь не допустить наш прорыв через трассу. Они даже попали в локальный карман, но успели выскочить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
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