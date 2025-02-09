"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии - 09.02.2025 Украина.ру
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"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии - 09.02.2025 Украина.ру
"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма вместо необходимых в жизни навыков. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.
2025-02-09T17:59
2025-02-09T17:59
новости
сша
илон маск
минфин
республиканская партия
учитель
школа
школьники
идеология
образование
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После выявления трат бюджетных средств США на чуждых Республиканской партии пропагандистов в своей стране и за рубежом по линии USAID, а затем и по линии Минфина, Маск присмотрелся к школьному образованию в одном из богатейших штатов.Маск рассказал подписчикам своего аккаунта о возмутившем его положении дел в Калифорнии. По его словам, там учителя тратят своё время на то, чтобы внушать детям идеи "расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни".Поводом для гневной реакции Маска стало сообщение требованиях учителей Калифорнии повысить им зарплаты. Доказательств распространения учителями штата идей расизма, сексизма и коммунизма глава DOGE не привёл.Ранее в новостях: "Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
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новости, сша, илон маск, минфин, республиканская партия, учитель, школа, школьники, идеология, образование, консерватизм
Новости, США, Илон Маск, Минфин, Республиканская партия, учитель, Школа, школьники, идеология, образование, консерватизм

"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии

17:59 09.02.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма вместо необходимых в жизни навыков. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.
После выявления трат бюджетных средств США на чуждых Республиканской партии пропагандистов в своей стране и за рубежом по линии USAID, а затем и по линии Минфина, Маск присмотрелся к школьному образованию в одном из богатейших штатов.
Маск рассказал подписчикам своего аккаунта о возмутившем его положении дел в Калифорнии. По его словам, там учителя тратят своё время на то, чтобы внушать детям идеи "расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни".
"С этим надобно покончить", - сообщил Маск.
Поводом для гневной реакции Маска стало сообщение требованиях учителей Калифорнии повысить им зарплаты. Доказательств распространения учителями штата идей расизма, сексизма и коммунизма глава DOGE не привёл.
Ранее в новостях: "Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
 
НовостиСШАИлон МаскМинфинРеспубликанская партияучительШколашкольникиидеологияобразованиеконсерватизм
 
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