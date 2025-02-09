https://ukraina.ru/20250209/1060934548.html
"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии - 09.02.2025 Украина.ру
"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма вместо необходимых в жизни навыков. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.
2025-02-09T17:59
2025-02-09T17:59
2025-02-09T17:59
новости
сша
илон маск
минфин
республиканская партия
учитель
школа
школьники
идеология
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060426392_34:0:1197:654_1920x0_80_0_0_cf505685704490f7ae688cc4a39d60f7.jpg
После выявления трат бюджетных средств США на чуждых Республиканской партии пропагандистов в своей стране и за рубежом по линии USAID, а затем и по линии Минфина, Маск присмотрелся к школьному образованию в одном из богатейших штатов.Маск рассказал подписчикам своего аккаунта о возмутившем его положении дел в Калифорнии. По его словам, там учителя тратят своё время на то, чтобы внушать детям идеи "расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни".Поводом для гневной реакции Маска стало сообщение требованиях учителей Калифорнии повысить им зарплаты. Доказательств распространения учителями штата идей расизма, сексизма и коммунизма глава DOGE не привёл.Ранее в новостях: "Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060426392_179:0:1051:654_1920x0_80_0_0_7c4a71ac706394a56a2cf4c646b3c514.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, илон маск, минфин, республиканская партия, учитель, школа, школьники, идеология, образование, консерватизм
Новости, США, Илон Маск, Минфин, Республиканская партия, учитель, Школа, школьники, идеология, образование, консерватизм
"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии
Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма вместо необходимых в жизни навыков. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.
После выявления трат бюджетных средств США на чуждых Республиканской партии пропагандистов в своей стране и за рубежом по линии USAID, а затем и по линии Минфина, Маск присмотрелся к школьному образованию в одном из богатейших штатов.
Маск рассказал подписчикам своего аккаунта о возмутившем его положении дел в Калифорнии. По его словам, там учителя тратят своё время на то, чтобы внушать детям идеи "расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни".
"С этим надобно покончить", - сообщил Маск.
Поводом для гневной реакции Маска стало сообщение требованиях учителей Калифорнии повысить им зарплаты. Доказательств распространения учителями штата идей расизма, сексизма и коммунизма глава DOGE не привёл.