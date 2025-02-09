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"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии

"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии - 09.02.2025 Украина.ру

"С этим надобно покончить": Маск взялся за учителей Калифорнии

Учителя в Калифорнии навязывают детям идеи расизма, сексизма и коммунизма вместо необходимых в жизни навыков. Об этом заявил американский инноватор и предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.

2025-02-09T17:59

2025-02-09T17:59

2025-02-09T17:59

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После выявления трат бюджетных средств США на чуждых Республиканской партии пропагандистов в своей стране и за рубежом по линии USAID, а затем и по линии Минфина, Маск присмотрелся к школьному образованию в одном из богатейших штатов.Маск рассказал подписчикам своего аккаунта о возмутившем его положении дел в Калифорнии. По его словам, там учителя тратят своё время на то, чтобы внушать детям идеи "расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни".Поводом для гневной реакции Маска стало сообщение требованиях учителей Калифорнии повысить им зарплаты. Доказательств распространения учителями штата идей расизма, сексизма и коммунизма глава DOGE не привёл.Ранее в новостях: "Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год

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новости, сша, илон маск, минфин, республиканская партия, учитель, школа, школьники, идеология, образование, консерватизм