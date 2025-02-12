Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре
12:27 12.02.2025 (обновлено: 13:14 12.02.2025)
© Mike Segar/ReutersФото: Илон Маск на инаугурации Трампа
© Mike Segar/Reuters
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО. Соответствующий пост он разместил в своих соцсетях
"НАТО нуждается в тщательном пересмотре", - написал он.
Ранее аналогичное мнение выражал президент США Дональд Трамп, высказывая недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.
Организация Североатлантического договора или НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - это военно-политический союз стран Северной Америки и Европы, который был создан с целью противодействия советской экспансии в послевоенной Европе.
В 2024 году 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Расходы альянса в прошлом году составили $1,34 трлн, то есть 55% общемировых военных расходов.
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