https://ukraina.ru/20250212/1061013080.html

Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре

Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре - 12.02.2025 Украина.ру

Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил о необходимости "тщательного пересмотра" НАТО. Соответствующий пост он разместил в своих соцсетях

2025-02-12T12:27

2025-02-12T12:27

2025-02-12T13:14

новости

сша

европа

запад

илон маск

дональд трамп

владимир зеленский

нато

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/18/1060532173_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_81c6d7287d88acdfaece92dc7292ce39.jpg

Ранее аналогичное мнение выражал президент США Дональд Трамп, высказывая недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.В январе Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. К слову, сейчас это 2%, но даже с этой нагрузкой многие европейские государства не могут справиться.Организация Североатлантического договора или НАТО (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) - это военно-политический союз стран Северной Америки и Европы, который был создан с целью противодействия советской экспансии в послевоенной Европе. В 2024 году 23 из 32 стран альянса внесли в бюджет организации целевые 2% от своего ВВП на оборону. До вступления в альянс Швеции лидерами по обеспечению организации были США и Германия, обеспечивавшие по 16,3% от общего бюджета НАТО. Расходы альянса в прошлом году составили $1,34 трлн, то есть 55% общемировых военных расходов.Запад использует Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы. Такое мнение высказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Подробности здесь: Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции.

сша

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, запад, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, нато, бюджет