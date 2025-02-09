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"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год

"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год - 09.02.2025 Украина.ру

"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год

Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд подозрительным персонажам. Об этом февраля заявил глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск.

2025-02-09T10:49

2025-02-09T10:49

2025-02-09T10:49

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"Вчера мне сказали, что в сейчас более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера личности. Если это правда, то это крайне подозрительно", — написал Маск в своём аккаунте.Министерство финансов США не предоставило информации о получателях выплат из бюджета США, отметил глава DOGE. Из разъяснений чиновников министерства Маск понял, что примерно половина годовых выплат является финансированием очевидного мошенничества.Он потребовал от Минфина США упорядочить сведения о выплатах для дальнейшего аудита. Впоследствии каждый денежный перевод будет сопровождаться обоснованием выплаты с проверкой получателей.В частности, будут проверяться сведения о причастности получателей финансовой помощи США к террористическим группировкам. Также министерство будет следить за тем, живы ли получатели таких выплат.Ранее на эту тему: "За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков

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новости, сша, илон маск, дональд трамп, минфин, министерство финансов, терроризм, бюджет