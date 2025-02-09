https://ukraina.ru/20250209/1060929802.html
"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год - 09.02.2025 Украина.ру
"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд подозрительным персонажам. Об этом февраля заявил глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск.
2025-02-09T10:49
2025-02-09T10:49
2025-02-09T10:49
новости
сша
илон маск
дональд трамп
минфин
министерство финансов
терроризм
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060121416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2e026827fbd916042e8a7abc8db6daf.jpg
"Вчера мне сказали, что в сейчас более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера личности. Если это правда, то это крайне подозрительно", — написал Маск в своём аккаунте.Министерство финансов США не предоставило информации о получателях выплат из бюджета США, отметил глава DOGE. Из разъяснений чиновников министерства Маск понял, что примерно половина годовых выплат является финансированием очевидного мошенничества.Он потребовал от Минфина США упорядочить сведения о выплатах для дальнейшего аудита. Впоследствии каждый денежный перевод будет сопровождаться обоснованием выплаты с проверкой получателей.В частности, будут проверяться сведения о причастности получателей финансовой помощи США к террористическим группировкам. Также министерство будет следить за тем, живы ли получатели таких выплат.Ранее на эту тему: "За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060121416_224:0:1213:742_1920x0_80_0_0_8e8acfae4cde613f299c57c50b55c163.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, илон маск, дональд трамп, минфин, министерство финансов, терроризм, бюджет
Новости, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Минфин, Министерство финансов, терроризм, бюджет
"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд подозрительным персонажам. Об этом февраля заявил глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск.
"Вчера мне сказали, что в сейчас более $100 млрд в год выплачивается лицам без номера социального страхования или даже временного идентификационного номера личности. Если это правда, то это крайне подозрительно", — написал Маск в своём аккаунте.
Министерство финансов
США не предоставило информации о получателях выплат из бюджета США, отметил глава DOGE. Из разъяснений чиновников министерства Маск понял, что примерно половина годовых выплат является финансированием очевидного мошенничества.
"То есть $50 млрд в год или $1 млрд еженедельно!! Это полное безумие, и с этим нужно немедленно разобраться", — подчеркнул Маск.
Он потребовал от Минфина США упорядочить сведения о выплатах для дальнейшего аудита. Впоследствии каждый денежный перевод будет сопровождаться обоснованием выплаты с проверкой получателей.
В частности, будут проверяться сведения о причастности получателей финансовой помощи США к террористическим группировкам. Также министерство будет следить за тем, живы ли получатели таких выплат.