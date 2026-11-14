https://ukraina.ru/20261114/leninskie-lavry-pavla-milyukova-110-let-rechi-glupost-ili-izmena-1084405863.html

Ленинские лавры Павла Милюкова. 110 лет речи "Глупость или измена"

Ленинские лавры Павла Милюкова. 110 лет речи "Глупость или измена" - 14.11.2026 Украина.ру

Ленинские лавры Павла Милюкова. 110 лет речи "Глупость или измена"

Сейчас принято при всяком удобном случае поминать В.И. Ленину фразу: "революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству". Между тем, такая установка была присуща отнюдь не только Ленину и большевикам. Ярким её примером была речь лидера думской оппозиции Павла Милюкова, произнесённая 14 ноября 1916 года

2026-11-14T08:01

2026-11-14T08:01

2026-11-14T08:01

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Для начала – о самом персонаже. Павел Милюков сам по себе был личностью достаточно яркой.Блестящий учёный-историк – его магистерскую диссертацию "Государственное хозяйство России первой четверти XVIII века и реформа Петра Великого" даже хотели сразу зачесть как докторскую, но против выступил его учитель Василий Ключевский– видимо с воспитательными целями (впрочем, вся эта история выглядит академической легендой).Не менее блестящий оратор – речь от 14 ноября представляет собой один из лучших примеров думской демагогии. В этом была сила людей подобных Милюкову, Керенскому или Родзянко, и в этом же была их слабость – они проигрывали менее красивым, но более конкретным и понятным простым людям речам эсеров и большевиков. Интересно, что основной ораторский оборот был подсказан Милюкову одним из министров, который сказал – "я, может быть, дурак, но я не изменник", на что политик ответил: "разве же не всё равно для практического результата, имеем ли мы в данном случае дело с глупостью или с изменою?"Ведущий публицист и редактор кадетской газеты "Речь". Кстати, газета органом партии не была, да и сама думская фракция во многом представляла собой автономную политическую силу – в левоцентристских партиях с дисциплиной было не ахти…Неплохой политик-тактик, но слабый стратег, к тому же "человек кабинетный, теоретик, лишённый вообще государственного и национального чутья" (так характеризовал Милюкова один из лидеров кадетов князь Павел Долгоруков, знавший его с детства). Это, а также то, что в отличие от многих либеральных политиков он не был масоном, предопределило неспособность Милюкова сделать карьеру после революции – ему удалось побывать первым министром иностранных дел Российской республики, но на протяжении всего лишь двух месяцев (поставив при этом антирекорд по времени пребывания на посту).В сентябре 1904 года принял участие в Парижской конференции российских оппозиционных и революционных партий от "Союза освобождения", а незадолго до оглашения Манифеста 17 октября стал одним из создателей Партии конституционных демократов (народной свободы). В первые два созыва Думы не избирался из-за нарушения ценза оседлости (не жил по прописке и не знал, что прописку придумали коммунисты для закрепощения людей), но "дирижировал Думой из буфета".В IVДуме было оппозиционное большинство – "Прогрессивный блок", объединяющий 236 из 442 депутатов. Ядро их составляли кадеты, представители разных фракций "Союза 17 октября", прогрессисты, националисты Василия Шульгина. Объединяло их недоверие к царскому режиму, причём объединяло плохо.Революционерами они, в общем-то, не были, но поскольку, как писал Милюков уже после Октябрьской революции, "цель наша ограничивалась достижением республики или же монархии с императором, имеющим лишь номинальную власть", то революционного пути они не исключали. Сам Милюков в январе 1917 года в ответ на вопрос, почему Дума не берёт власть ответил: "приведите мне два полка к Таврическому дворцу – и мы возьмём власть". Это произошло в марте.К ноябрю 1916 года "Прогрессивный блок" находился в состоянии глубокого кризиса и был на грани распада, что, разумеется, угрожало лидерским позициям кадетов вообще и Милюкова персонально. Требовалось сделать нечто особенное… Милюков решил обвинить правительство в измене, чем поднять оппозиционную волну на новый уровень.Сама речь, не смотря на яркую публицистическую форму, удивительно бессодержательна. Сводилась она к намёкам (именно к намёкам – никаких прямых утверждений) на то, глава правительства Борис Штрюмер, будучи немцем ("довольно странно, что иностранной политикой в войне, которая вышла из панславистских идей, будет руководить немец"), передаёт правительствам центральных держав военные секреты и ведёт переговоры о сепаратном мире ("нужно кончить войну своевременно, а иначе плоды победы будут потеряны вследствие революции" – как в воду глядел). С намёками же на то, что делается это с благословения государыни императрицы Александры Фёдоровны.Вывод делался вполне логичный – правительство должно уйти в отставку (Дума права на кадровые решения не имела). Причём форма была вполне ленинской: правительство – "это наше главное зло, победа над которым будет равносильна выигрышу всей кампании".Основания? Сообщения западных (в том числе австрийских и прогерманских швейцарских) газет, со ссылками на слухи, распространяемые газетами московскими. Это примерно так же, как если бы какой-то депутат Госдумы сейчас черпал бы материалы для выступления из рекламы видео Дмитрия Гордона* в духе "Украинская баллистика разнесла здание ФСБ на Лубянке. В России переворот. В Москве входит Третий армейских корпус ВСУ". Сейчас такое трудно себе представить, а в 1916 году – заходило…Местами выступление Милюкова производит впечатление здравой логики, но он всё равно ухитряется промахнуться мимо действительно важной темы. Вот, например:"Когда вы целый год ждёте выступления Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз упускаете благоприятный момент нанести решительный удар на Балканах, – как вы назовёте это: глупостью или изменой?"С высоты нашего послезнания "глупостью или изменой" является привлечение на сторону Антанты таких "мощных" союзников как Румыния и Италия. Для России, Франции и Великобритании (там видимо тоже были "глупость или измена") это обернулось увеличением длины фронта, которые пришлось держать своими дивизиями. В частности, упомянутая узкоколейка потребовалась не для "решительного удара", а для спасения непутёвого союзника… Потом этот "союзник" ещё не побрезговал отжать у России Бессарабию.Несколько отходя от темы отметим, что Италия и Румыния в конечном итоге оказались среди победителей, но в положении "бедных родственников", униженных победой мало не в больше степени, чем немцы были унижены поражением. Результат – желание реванша и установление фашистских диктатур. А Россия ведь тоже могла оказаться среди победителей…Любопытной была реакция зала. Выкрики в момент, когда Милюков говорил об аресте известного авантюриста Ивана Манасевича-Мануйлова, производят впечатление, что по крайней мере часть депутатов лично присутствовали не только при его аресте (это дело случая – автор статьи присутствовал при аресте Саакашвили в Киеве), но также и когда он брал и давал взятки. Впрочем, некоторые депутаты обвиняли Милюкова во лжи, а крайне правый Николай Марков (Второй) поинтересовался, является ли речь кадета глупостью или изменой (тот высокомерно ответил, что это "заслуга перед Родиной").Результатом если не самой по себе этой речи, то усилий оппозиции по раскачиванию ситуации в стране стала отставка Штрюмера (в том числе потому, что он был дискредитирован перед союзниками), которому сколько-нибудь вменяемую альтернативу найти не удалось (в том числе – из-за конфликта с Думой), распространение слухов, порочащих императорскую фамилию, убийство Распутина и, через четыре месяца, революция.Ну а потом дошло и сепаратного мира, в котором Милюков обвинял Штрюмера. Правда, уже без Штрюмера, и без Милюкова.Позже, на рубеже 1917-18 годов, он писал Иосифу Ревенко (не смотря на имя – черносотенец, председатель Николаевского отделения Союза русского народа):"Твёрдое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намёки на недовольство".Милюков своё авторство этого саморазоблачительного документа отрицал. У историков общего мнения на этот счёт нет, но сама логика выглядит убедительной – если большевикам поражение в войне нужно было для слома старого стоя, то либералам нужно было сломить самодержавие до победы.С угрозой того, что следствием слома самодержавия может быть поражение в войне (что в конечном итоге и произошло) они не считались: "мы полагали, что власть сосредоточится и останется в руках первого кабинета министров, что временную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не своими руками, то руками союзников добьёмся победы над Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой этой победы".P.S.: Так-то Милюков плохим человеком не был. После того, как в результате покушения на него в 1922 году погиб его друг Владимир Набоков, он много лет помогал семье Набоковых, в частности – знаменитому сыну-писателю.* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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