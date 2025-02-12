Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID
10:23 12.02.2025 (обновлено: 12:57 12.02.2025)
© aron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press
© aron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Агентство по международному развитию США (USAID) потратило огромные деньги впустую, работая неэффективно и вмешиваясь в выборы. Об этом журналистам рассказали во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск
Традиционно и Трамп, и Маск в выступлении перед прессой говорили о недостатках правления Байдена, заверяя, что теперь жизнь налаживается. По их словам, пришлось преодолевать тяжёлое наследие байденовских времён, однако за короткое время удалось добиться впечатляющих результатов.
Инаугурация Трампа состоялась в январе, после чего Маск возглавил DOGE в особом статусе госслужащего. За несколько недель, обратил внимание Трамп, удалось выявить миллиарды долларов, бездарно потраченных USAID.
И это только по одному агентству, а в разработке DOGE их около 20. Везде находили недостатки, везде стремились оптимизировать расходование средств американских налогоплательщиков. Ради этого приходилось идти на чрезвычайные меры. Например, отстранять строптивых чиновников, использовать особые полномочия для доступа к секретной информации.
5 февраля, 11:09Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAIDКоманда американского миллиардера, возглавившего Департамент эффективности госуправления (DOGE) США Илона Маска получила доступ к охраняемой комнате Агентства по международному развитию (USAID). Об этом 5 февраля сообщило американское издание Bloomberg, уточнив, что в помещении хранилась секретная документация
Журналисты пытались выяснить, нет ли конфликта интересов у Маска-предпринимателя с Маском-госслужащим. Глава DOGE заверил, что нет: сделки от имени подконтрольных ему компаний заключают другие люди, а деятельность его департамента максимально открыта и представлена в соцсети.
“Поэтому все наши действия максимально прозрачны, - сказал Маск. – Мне не известно о случаях, когда организация была бы более прозрачной, чем DOGE”.
Маск предпочёл говорить больше об USAID, где он обнаружил огромные "откаты" на расходовании средств налогоплательщиков. Он также заявил, что “довольно многим людям” в правительстве США удалось обогатиться на десятки миллионов долларов благодаря руководству агентством.
10 февраля, 17:48Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистовАгентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если говорить об отдаче от вложенных средств, то я бы сказал, что в целом она не всегда была очень хорошей", - сказал Маск, критикуя USAID.
Трамп поддержал Маска, отметив, что USAID было "некомпетентно и очень коррумпировано", однако теперь с этим покончено. DOGE подотчётен главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлс, однако всем понятно, в каких отношениях находятся Маск и Трамп ещё с предвыборных времён. На встречу с журналистами Маск прибыл со своим малолетним сыном, которому президент уделил много внимания, и это не осталось не замеченным прессой.
USAID вмешивалось в выборы "неприемлемыми способами, что не выдерживало критики", сообщил прессе Маск. Однако об этом прозрачном намёке на Демпартию сообщили не все журналисты, приглашённые в Белый дом.
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