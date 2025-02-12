https://ukraina.ru/20250212/1061008386.html

Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID

Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID - 12.02.2025 Украина.ру

Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID

Агентство по международному развитию США (USAID) потратило огромные деньги впустую, работая неэффективно и вмешиваясь в выборы. Об этом журналистам рассказали во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск

2025-02-12T10:23

2025-02-12T10:23

2025-02-12T12:57

сша

илон маск

дональд трамп

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коррупция

usaid

демократическая партия

президентские выборы

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Традиционно и Трамп, и Маск в выступлении перед прессой говорили о недостатках правления Байдена, заверяя, что теперь жизнь налаживается. По их словам, пришлось преодолевать тяжёлое наследие байденовских времён, однако за короткое время удалось добиться впечатляющих результатов.Инаугурация Трампа состоялась в январе, после чего Маск возглавил DOGE в особом статусе госслужащего. За несколько недель, обратил внимание Трамп, удалось выявить миллиарды долларов, бездарно потраченных USAID.И это только по одному агентству, а в разработке DOGE их около 20. Везде находили недостатки, везде стремились оптимизировать расходование средств американских налогоплательщиков. Ради этого приходилось идти на чрезвычайные меры. Например, отстранять строптивых чиновников, использовать особые полномочия для доступа к секретной информации.Журналисты пытались выяснить, нет ли конфликта интересов у Маска-предпринимателя с Маском-госслужащим. Глава DOGE заверил, что нет: сделки от имени подконтрольных ему компаний заключают другие люди, а деятельность его департамента максимально открыта и представлена в соцсети.Маск предпочёл говорить больше об USAID, где он обнаружил огромные "откаты" на расходовании средств налогоплательщиков. Он также заявил, что “довольно многим людям” в правительстве США удалось обогатиться на десятки миллионов долларов благодаря руководству агентством."Если говорить об отдаче от вложенных средств, то я бы сказал, что в целом она не всегда была очень хорошей", - сказал Маск, критикуя USAID.Трамп поддержал Маска, отметив, что USAID было "некомпетентно и очень коррумпировано", однако теперь с этим покончено. DOGE подотчётен главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлс, однако всем понятно, в каких отношениях находятся Маск и Трамп ещё с предвыборных времён. На встречу с журналистами Маск прибыл со своим малолетним сыном, которому президент уделил много внимания, и это не осталось не замеченным прессой.USAID вмешивалось в выборы "неприемлемыми способами, что не выдерживало критики", сообщил прессе Маск. Однако об этом прозрачном намёке на Демпартию сообщили не все журналисты, приглашённые в Белый дом.Мнение эксперта на эту тему: Юрий Баранчик: Трамп пытается "жестко зачистить" оппонентов и бьет в ядро глубинного государства

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сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, новости, коррупция, usaid, демократическая партия, президентские выборы