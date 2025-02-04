Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции - 04.02.2025 Украина.ру
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Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции
Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции - 04.02.2025 Украина.ру
Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X рассказал, откуда администрация экс-президента США Джо Байдена взяла миллиарды долларов на содействие нелегальной миграции
2025-02-04T10:46
2025-02-04T10:47
новости
сша
илон маск
джо байден
дональд трамп
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"При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск.Нынешний президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.Подробнее - в материале "Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп
Новости, США, Илон Маск, Джо Байден, Дональд Трамп

Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции

10:46 04.02.2025 (обновлено: 10:47 04.02.2025)
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X рассказал, откуда администрация экс-президента США Джо Байдена взяла миллиарды долларов на содействие нелегальной миграции
"При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск.
Нынешний президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Подробнее - в материале "Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАИлон МаскДжо БайденДональд Трамп
 
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