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Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции

Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции - 04.02.2025 Украина.ру

Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X рассказал, откуда администрация экс-президента США Джо Байдена взяла миллиарды долларов на содействие нелегальной миграции

2025-02-04T10:46

2025-02-04T10:46

2025-02-04T10:47

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"При администрации Байдена миллиарды долларов были перераспределены с помощи нуждающимся американцам на содействие нелегальной иммиграции", - написал Маск.Нынешний президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.Подробнее - в материале "Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, илон маск, джо байден, дональд трамп