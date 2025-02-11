https://ukraina.ru/20250211/1060986448.html

"Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить Украину

"Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить Украину - 11.02.2025 Украина.ру

"Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить Украину

Запад опять прорвало. Или только президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Кита Келлога. Или их СМИ, лишившиеся обильного подсоса в лице Агентства США по международному развитию (USAID) – они все наговорили такого, что даже консилиум опытных психиатров не сразу разберется.

2025-02-11T15:39

2025-02-11T15:39

2025-02-11T15:41

украина

россия

сша

европа

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владимир путин

дональд трамп

рамштайн

брюссель

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А вот не надо разбираться.Прорвало, как вы понимаете, словесно, обильно. Однако и не без пользы для людей, которые не без интереса наблюдают за всем происходящим.Запевал, ясное дело, президент Трамп, который опять возвестил на всю планету, что он такой миротворец, что даже в Одессе на Привозе в лучшие времена о таких не говорили – так внушителен его масштаб. По словам Трампа, заботливо процитированным газетой New York Post, за последнюю неделю наблюдается прямо-таки "огромный прогресс" в мирных переговорах по Украине, а значит, и договоренности по завершению войны будут достигнуты. "Я думаю, что это произойдет. …Я думаю, что мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы имеем дело с россиянами. Мы имеем дело с украинцами. Я думаю, что что-то будет", – сказал якобы Трамп.И он же, Трамп, как передает застывшее перед возможным закрытием "Радио Свобода"*, подтвердил, что его спецпредставитель Кит Келлог вскоре отправится в Украину и там все порешает.Случится это не раньше, чем 20 февраля сего года. А перед этим американцы самого высокого ранга на мероприятиях самого разного уровня и масштаба все провентилируют в Европе, чтобы, как заметил как-то иронично президент России Владимир Путин, европейские политики не гнали пургу, а сразу поняли, что очень скоро они "встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком".И вот что удивительно. Путин тогда прогнозировал насчет хвостиков европолитиков: "Все это встанет на свои места". Действительно встанет – как не встать, когда Путин приказал….И Трампу это так понравилось, что он у себя в сети Truth Social разместил ссылку на эти путинские слова. Наметил, так сказать, маячок для работы всей этой европейской политшушеры, которая сегодня якобы намылилась сварганить некий антитрамповский мятеж. Если верить надутым щекам президента Франции Эмманюэля Макрона, который решил пободаться с Трампом, чтобы доказать свою решимость и отвлечь внимание французов и всего мира от своей жены, которую подозревают что она – мужик. А некоторые так вообще утверждают, что это совсем никак не Брижит замужем за Эммочкой-душкой, а переодетый и слегка приукрашенный российский актер-беглец с придурью Алексей Панин…Вот такие у них там, на Западе, дела неоднозначные и тревожные.Но не смолчал и упомянутый Кит Келлог. До поездки в Украину, он, во-первых, должен встретиться с ее мощно, пардон, потужно, просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским, которого они возьмут в оборот сразу вчетвером. Вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.Все они должны прибыть на Мюнхенскую конференцию по безопасности в делегации США и там сдыбать Зеленского, чтобы объяснить ему, что по чем и кто кому Рабинович. Потому что Зеленский уже явно нуждается в нагоняе и в прочистке того, что осталось у него от мозгов после обильного приема изменяющих сознание веществ и вкусных галлюциногенных грибочков. Зеленский уже дошел до того, что обвиняет в воровстве американских поставок сами США и внаглую просит дать ему ядерное оружие, чтобы отразить поползновения конно-воздушных бурятских полчищ на подводных крыльях подземных аэростатов (если верить Зеленскому и его советниками типа убогого умом Михаила Подоляка именно этим ему и угрожает Путин).Ну, а если серьезно, то Вэнс и Хегсет уже в Европе, а Рубио где-то в пути. Вице-президент посещает в Париже саммит по искусственному интеллекту, а глава Пентагона буквально завтра, 12 февраля, посетит заседание в формате "Рамштайн" в Брюсселе, которое впервые пройдет под председательством не США, а Великобритании. Более того, впервые министр обороны США прибудет на это "збиговысько" (с украинского – сборище) без подарочков. То есть не привезет никаких траншей традиционной американской помощи Украине.Но американцы и их СМИ уже говорят, что они собираются сделать. Пока получается у них в высшей степени противоречиво. К примеру, сам Трамп, как уже известно, утверждает, с одной стороны, скоро будет мир. При этом Трамп сказал, что на этой неделе он поговорит с Зеленским об этом мире.Как и когда это произойдет, пока не известно. Но, как сообщает агентство Bloomberg, спецпосланник Трампа Келлог якобы планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов завершения конфликта на Украине. Для этого он и встретится с Зеленским в Мюнхене, и посетит Киев, а также ряд европейских столиц, чтобы собрать мнения всех заинтересованных лиц. И подготовить почву для прямых переговоров Трампа с Путиным и Зеленским.Однако, с другой стороны, сам Келлог буквально на днях утверждал, что никто ничего на Мюнхенской конференции сообщать не будут, а мирный план представит Трамп, когда сам посчитает это нужным. Более того, The Daily Telegraph сообщила, что, по ее данным, администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию на Украине, так как взяла время, чтобы учесть мнение европейских союзников и выслушать точки зрения о том, какую форму должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства европейских стран.Вот для этого Келлог и пообещал провести эти переговоры с премьер-министрами и президентами из государств, входящих в НАТО. Этот шаг должен заверить европейских партнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, которые намерен организовать Вашингтон.Но и это еще не все. Агентство Reuters, которое в последние дни буквально фонтанирует обнародованием сенсационных "инсайдов", утверждает, что Белый дом планирует подтолкнуть Европу к закупкам большего количества американского оружия для Украины. Потому что США, мол, рассматривают содержание Европой агрессивного неонацистского режима Зеленского в Киеве, ведущего войну против России, как "потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддержать Киев, не тратя деньги налогоплательщиков США".По мнению американцев, пишет Reuters, закупки Европой американского оружия для Украины "может улучшить переговорную позицию Киева". Мол, если европейцы согласятся на этот план, это подарит "некоторое успокоение украинским лидерам, которые обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь".Келлог отказался подтвердить этот план Белого дома, но сказал: "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что оно укрепляет нашу экономику". И загадочно добавил, что "есть много вариантов" договоренностей по этому вопросу – по поддержке Украины в войне с Россией.При этом, утверждает Reuters, американские чиновники "также надеются оформить с Украиной сделку по добыче полезных ископаемых, которая позволила бы Америке получить доступ к богатым запасам страны в обмен на постоянную помощь".И в этом сообщении тоже нет дыма без огня. Потому что сам Трамп в эфире телеканала Fox News признал, что будет давать Киеву оружие, если тот будет за него платить. И за старые поставки, и – тем более – за новые, при Трампе. "У них (то бишь у украинцев. – Авт.) огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. …Они могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией. – Авт.). …Но все те деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это", – заявил Трамп.И что самое неутешительное для неонацистов Зеленского – Трамп уверен: США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и каким будет исход войны.Такие вот исходные данные перед очередным витком международной говорильни на тему войны и мира между Россией и Украиной, за которой скучковался весь коллективный Запад, на фронтах специальной военной операции (СВО). Понятно и очевидно пока только одно: как змея с раздвоенным языкам, США одной полоской этого языка говорят о мире, а вот другой – готовятся в затяжной и хорошо подготовленной войне, обильно вспрыскивая свои слова ядом лжи и фарисейства.Отсюда и такая смысловая чересполосица и похожие на шизофрению противоречивые словесные нестыковки в заявлениях западных и – это главное! – американских политиков, от Трампа до самых мелких его адептов и клевретов.США, а за ними и весь коллективный Запад, прежде всего для себя не ответили на главный вопрос – нужна ли им Украина впредь и если нужна, то зачем и в каком качестве?Ответ, увы, напрашивается пока только один: все разговоры о мире и мирных планах, исходящие из самых разных источников и уст, – это всего лишь белый информационный шум, дымовая завеса, словесная ширма, прикрывающая подлинные планы и расчет, которые имеются у Запада и США на Украину. Она им нужна в прежнем качестве – инструмента в борьбе с Россией. То есть средства давления, истощения и ослабления России, тарана, плацдарма и полигона в войне.Но не только против России направлена будет Украина. она уже сыграла роль обоюдоострого оружия, которое помогло США втянуть Европу (ЕС и еврочленов НАТО) в войну в Украине и фактически обезжирила Европу. Экономически и финансово – ввергла в стагнацию и преддверие кризиса, когда европейские капиталы, производства и прочие активы начали перебираться за Атлантику в США.Сейчас США угрожают ЕС новой торговой войной, вызванной повышением американских тарифов на евротовары, если Европа: а) откажется воевать за Украину на свои деньги; б) на них же, на свои деньги не будет покупать американское оружие.И точно такое же требование к еврочленам НАТО: или они повышают расходы на оборону и покупают американское оружие, чтобы и дальше воевать с Россией в Украине, или США могут развалить Альянс к чертовой бабушке, вдребезги и пополам.Война в Украине с Россией на европейские деньги за американское оружие, что принесет экономическую выгоду только США, – это и есть тот, напоминаю, "потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддержать Киев, не тратя деньги налогоплательщиков США".Все четко, максимально правдиво и ясно сказано. В этом и есть суть "сделки", которую Трамп хочет заключить не по итогам войны в Украине, а в процессе перевода ее, войны, на другие рельсы и принципы. Трамп – бизнесмен, и он так видит. Как художник-портретист в обнаженной, извините, заднице видит весь чудесный облик натурщицы…Отсюда и второй вопрос для интересующихся: а что будет с Зеленским, сменят его на выборах или оставят? Ответ еще проще: Зеленский небезосновательно бузит, хамит и выпендривается на своем посту, покрикивая и почти обкладывая матом и с оскорблениями своих хозяев. Он просто тянет время, показывая всем, что если Украина по-прежнему остается средством войны и тараном, то зачем им на Западе, мол, менять такого верного, покорного и максимально жестокого слугу с виляющим хвостиком, как он. Ведь и он готов бросить в горнило войны всех своих сограждан, невзирая на пол и возраст. И передать своим поставщика всю страну. Оптом и в розницу. Со всеми недрами и тем, что на земле, на небе и в воде.И вы не поверите, но если дело опять быстро склонится к войне и она, (война) продолжится, то на западе вполне могут прислушаться к мольбам Зеленского и оставит его. Собак, даже бешеных, тоже не меняют, если они должны охранять хозяина. Издалека, чтобы не могли дотянуться и укусить. Зеленский именно такой и есть – укусить, может, и хочет, но кто ж ему даст….Есть правда, одно "предостережение" – позиция России, которой такие расклады, описанные выше, на фиг не нужны. Она продолжает СВО, добивается на ней успехов и понимает, что лучший договор о мире – это акт о безоговорочной капитуляции неонацистского режима, хочет того Запад или нет, сойдет ли к тому времени Зеленский с ума окончательно или нет. Для России он – просроченная пустышка, которую Запада еще должен легитимировать и хоть до какого уровня надуть властью и полномочиями. Хотя бы как лягушку через соломинку…И вы не поверите, но понимает это сам Трамп, который в полемике о мире как-то сказал: "Они (украинцы. – авт.) могут не договориться и не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией. Однажды они могут стать россиянами, а могут не стать россиянами".И есть лишь одно уточнение: могут или не могут – это не от них зависит, если Россия добьется успеха в СВО. А она добивается…И есть еще одно почти смешное и уж точно символическое обстоятельство: как сообщила газета Politico* со ссылкой на свои источники, раздухарившийся беспричинной воинственностью ЕС якобы готовится к захвату якобы связанных с Россией танкеров на Балтике. То есть ЕС разрабатывает юридические меры, которые позволят им задерживать суда, которые якобы связаны с Россией и влекут за собой ущерб, который они якобы могут нанести окружающей среде или повредить подводные кабели или иную критическую инфраструктуру.И впереди планеты всей в этом деле главы минобороны Литвы некто 46-летняя Довиле Шакалене, которая уже сейчас утверждает, что задержание судов станет "оправданным шагом" и будет направлено на воспрепятствование их передвижению по морю, поскольку на них были наложены санкции.ШАКАЛЕНЕ (выделено мной. – Авт.), Карл! Вот что значит верная выученица фондов, курируемых USAID в Латвии, и в юности "члэнкыня" (по-украински – член) партии "Движение либералов". Воистину бог шельму метит, одаривая нужными фамилиями, которые так символично звучат! Не зря президент Путин о шакале Табаки как-то говорил – они уже тут, как тут…Читайте на эту тему статью Алексея Туманова "Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление" *признано в России иноагентом

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