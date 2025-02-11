https://ukraina.ru/20250211/1060965196.html

Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление

Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление - 11.02.2025 Украина.ру

Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление

Слитый британцами якобы "мирный план" таковым в действительности не является. Он предполагает оккупацию Украины западной коалицией, накачивание Киева оружием и дальнейшую агрессию, заявили Украине.ру опрошенные эксперты

2025-02-11T06:25

2025-02-11T06:25

2025-02-11T06:25

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запад

украина

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вооруженные силы украины

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США предоставят мирный план по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции 14-16 февраля, сообщили журналисты Bloomberg. Спецпосланник президента США Кит Келлог опроверг эту информацию спустя несколько дней - и тоже об этом сообщается через источники в СМИ. До этого британская газета Daily Mail опубликовала якобы основные тезисы этого плана, исходя из которых Россия получит преимущество в территориях, но провалит заявленные цели СВО. Факт заключается лишь в том, что несколько дней версии трансформировались, дополнялись якобы подробностями и опровергались, и все это остается на уровне слухов. Украина.ру попыталась разобраться, что происходит на самом деле.Пакет инициативВ результате участившихся в последнее время сливов примерно вырисовывается американский "мирный" план по Украине. И что самое удивительное, на Западе его считают очередным и неоправданным шагом Трампа навстречу Путину. В действительности же этот план в случае его реализации будет означать абсолютное поражение России, сказал в комментарии Украине.ру заместитель декана исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, доктор исторических наук Дмитрий Андреев.Исходя из "плана Дейли Мейл", ВСУ выводят из Курской области, российские войска остаются на линии боевого соприкосновения в новых регионах РФ. Гарантом прекращения боевых действий называют натовские войска. Профессор Андреев обратил внимание на то, что подавляющую часть территорий Украины российские войска заняли в первые недели специальной военной операции. Последующие три года боевых действий не сильно отодвинули границы враждебного киевского режима на Запад, учитывая отступления из Харьковской области и Херсона. Слитый "план" идет вразрез с заявленными целями спецоперации."Две основные цели СВО – денацификация и недопущение Украины в НАТО – окажутся выполненными [в случае реализации "плана"] с точностью до наоборот: антироссийский режим законсервируется и укрепится натовцами – неважно, что это будут всего лишь "миротворцы" и формально Киев не войдет в альянс. Тем более можно будет навсегда забыть о какой бы то ни было демилитаризованной зоне вблизи границ РФ. Ну и вишенкой на торте станет именно уход ВСУ из Курской области по условиям плана, а не силовое подавление нашего противника", - сказал Андреев.Согласиться с таким "планом" на фоне поступательно наращиваемого успеха по всей линии боевого соприкосновения стало бы самоубийственным шагом, прежде всего для президента России Владимира Путина. Российский лидер говорит о готовности к переговорам исключительно в связке с выполнением заявленных целей СВО. С таким планом Кремль не согласится, особенно после утраты Сирии.Тогда зачем британская газета это предлагает?Во-первых, Москву рассчитывают напугать ужесточением санкций и борьбой с теневым флотом. Открытые демарши на Балтике могут сочетаться с диверсиями. Западу выгодно, чтобы аварии в море приводили к экологическим катастрофам. Однако возникают сомнения, что Запад способен системно проводить гибридные операции, так как они "слишком тянут на casus belli", считает Андреев. По его предположению, западные партнеры готовы только на отдельные акции, рассчитанные на демонстративное унижение. Попытки принудить Россию к миру на навязываемых ей условиях в сочетании с "отдельными укусами" продолжатся, но на большее Запад не способен.А во-вторых – и это, по-видимому, главное, – "мирный" план Трампа следует рассматривать в одном пакете со всеми его громкими инициативами и уже предпринятыми после инаугурации шагами, среди которых:Трамп — возможно, проект глобалистов, призванный дискредитировать идею суверенитета США, превратив их в "управляющую компанию". Его временная роль - обесценить альтернативы глобализму, где "мирный план" с пророссийским оттенком - лишь театр. Он обречен на провал, чтобы на Западе могли заявить: "Смотрите, он легитимизировал российские земли!" - и списать его в утиль раньше окончания президентского срока. Заявления о "тайных переговорах" Москвы и Вашингтона кажутся частью этого спектакля."Словом, в субъектность проекта "Трамп", а значит – в серьезность всех его намерений, верится с трудом. Поэтому не стоит придавать значения намекам Пескова и Уолца о якобы идущих между Москвой и Вашингтоном консультациях и прочих "деликатных разговорах". Точно так же слова Путина о том, что Трамп построит европейские элиты, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", вполне могут быть не более чем сознательным подтруниванием над американским президентом, а главное – над теми кукловодами по обе стороны Атлантики, которые дергают его за ниточки", - сказал Андреев.Полный текст интервью с Дмитрием Андреевым можно прочитать по ссылке. Реальная цель Запада - подготовка контрнаступления, считает Андреев. Снижение призывного возраста на Украине и наращивание арсеналов ВСУ создают угрозу "войны числом". План Трампа здесь является инструмент манипуляции: создать иллюзию "усталости адекватных сил Запада" и готовности к диалогу, но с ультиматумами. Это классическая американская тактика: смесь "разумных предложений" и скрытых угроз. Никакого пророссийского сценария - лишь пиар для давления. Пока Киев получает ресурсы, а Запад имитирует "мирные инициативы", конфликт будет эскалировать.Натовские войска на ЛБСМихал Подоляк, советник главы офиса Зеленского, ответил на вопрос о возможной отправке американских войск на захват месторождений редкоземельных элементов. По его словам, властям в Киеве от этого стало бы "намного лучше", так как "это все-таки иного уровня война". В начале января он заявлял, что победить Россию возможно только за счет Украины, потому что страны НАТО психологически не готовы воевать.Подоляк стал символом непоследовательной украинской пропаганды, сказал в комментарии для Украина.ру донецкий историк, журналист и бывший замминистра информации ДНР Артем Ольхин. Его сверхпродуктивность — многочасовые эфиры, противоречивые заявления — вызывает вопросы, особенно на фоне сокращения финансирования украинских СМИ. В 2022 году он заявлял: "Путин в ужасе", "СВО скоро закончится", одновременно утверждая, что Украина победит сама, но без западного оружия не сможет. Эти тезисы, меняющиеся за недели, демонстрируют отсутствие принципов: Подоляк легко переобувается, что делает его удобным инструментом для манипуляций.Карьера Подоляка началась в Белоруссии, где он работал на оппозицию, затем переключился на Украину. В 2004 году белорусский КГБ депортировал его как угрозу национальной безопасности. Скорее всего, при первой возможности он сменит "хозяина", бежав на Запад, где востребована оторванная от реальности риторика, считает Ольхин."Я уверен, что это все манипуляции, примерно такие, какие производят иллюзионисты для того, чтобы вы не заметили как и откуда выскочит кролик. Это все одна часть большой игры", - сказал Ольхин.Подоляк выживает благодаря умению приспосабливаться. Он впишется в западные структуры — от "белорусских домов" в Варшаве до латвийских НКО, обслуживая любые антироссийские нарративы. Его лояльность идеалам украинства сомнительна, но русофобия — единственная константа. Совершив столько провокаций против России, он вынужден ненавидеть её, понимая неизбежность ответственности за содеянное.Подобная медиастратегия отражает суть украинской пропаганды: ложь, подмена фактов, игра на эмоциях. Подоляк не представляет реальность, а озвучивает сиюминутные задачи заказчиков. Это редкое "качество" позволяет ему оставаться на плаву, но обесценивает слова. История Подоляка - пример того, как пропаганда превращается в циничный спектакль, где правда не имеет значения, а важно лишь отвлечь внимание от краха иллюзий.Иллюзия планаЗападная пропаганда адресована двум ключевым аудиториям. Первая — западные граждане, которым внушают, что Россия согласится на любые условия, включая ультиматумы США. Цель — представить Москву слабой и готовой капитулировать. Вторая аудитория — эмигрантская оппозиция, создающая "альтернативные проекты" вроде несуществующих армий или инициатив на основе "планов Дейли мейл". Их задача — поддерживать иллюзию, что "заграница нам поможет".Идея переговоров о мире к 9 мая, по мнению Ольхина, абсурдна. Подписание договоров с США и Украиной в День Победы стало бы издевательством над памятью войны и подтвердило бы западный нарратив о "победе США во Второй мировой". Это противоречит позиции России и лично Путина, для которого 9 мая — символ суверенитета."Я не думаю, что заявление о переговорах и заключении мира 9 мая может найти серьезный отклик в наших реалиях на территории Российской Федерации и на территории вообще постсоветского пространства. Очень трудно представить себе условия, при которых Владимир Путин согласился бы подписывать какие-то договоры с США, Украиной и так далее, перекрывая праздник Великой Победы 9 мая. Это откровенное издевательство над тем, что люди могут думать о России", - сказал Ольхин.Американская риторика рассчитана и на внутренний запрос: бизнес и общество Запада, особенно Европы, устали от кризисов. Им нужны громкие заявления о "скором конце войны" — якобы благодаря Трампу или давлению на РФ. Однако это лишь утешительная сказка, маскирующая отсутствие реальных рычагов.Подобные планы — не геополитическая стратегия, а пиар-инструмент. Они не учитывают интересы России, а потому не могут быть основой для диалога. Их цель — создать видимость контроля Запада над ситуацией, что лишь усиливает пропагандистский шум, но не приближает разрешение конфликта.Мюнхенский… сговор?На Мюнхенской конференции ключевой темой станет перераспределение финансовой нагрузки по поддержке Украины, предполагает Ольхин. Дональд Трамп, несмотря на риторику о сокращении роли США, не откажется от финансирования, но будет настаивать, чтобы Европа брала на себя бОльшие расходы. Это попытка снизить затраты Америки, сохранив контроль над конфликтом. Расформирование USAID, по мнению Ольхина, связано с "предсказуемостью" организации и провалами вроде грузинской революции, что требует новых инструментов влияния.Обсудят и судьбу Зеленского: если его позиция станет невыгодной, Запад легко сменит нарратив. Трамп пока не критикует его публично, но тема "демократических выборов" на Украине может быть забыта, как только это перестанет соответствовать интересам США. Для Вашингтона смена власти в Киеве - вопрос пиара. Украинское общество, обработанное пропагандой, проголосует за любого "не Зеленского", но это ничего не изменит. Даже если его заменит экс-главком ВСУ Валерий Залужный, боевые действия продолжатся, если даже не с большим ожесточением.США и Великобритания, формально союзники, конкурируют за влияние. Перевод Залужного в Лондон может указывать на желание британцев продвинуть его в лидеры Украины, что осложнило бы позиции США. Однако администрация Трампа вряд ли это допустит, так как это будет выглядеть репутационным ударом.Таким образом, Мюнхенская конференция - площадка для создания иллюзии "успеха" Запада, где "успех" измеряется не победами, а снижением затрат. Для Трампа, как бизнесмена, это ключевой критерий. Однако реальная цель - сохранить давление на Россию, маскируя отсутствие стратегии.Украинские выборы, по мнению Ольхина, бессмысленны. Общество, погруженное в русофобскую пропаганду, не изменит отношение к России, даже сменив власть. "Демократия" здесь - фикция: Запад будет манипулировать процессом, подменяя суть формой. Война продолжится в любом сценарии, а смена лиц в Киеве лишь обновит декор, не затрагивая сути конфликта.Мюнхен станет демонстрацией "единства" Запада, где за громкими заявлениями скроется прагматичный расчет: переложить расходы на союзников, сохранив рычаги влияния. Реальные перемены в конфликте маловероятны - сейчас игра ведется в поле пиара, а не геополитики.Самосбывающийся прогноз?Западный план, изложенный в британской газете Daily Mail, мирным можно назвать только в кавычках, заявил Украине.ру научный сотрудник Центра этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета, депутат Народного Совета ДНР (2014-2023 гг.), участник "Русской весны" Мирослав Руденко. По его версии, "слитый план" - прогноз того, что бы Запад хотел видеть вместо всеобъемлющего мирного урегулирования."В принципе, основные положения России высказал президент Владимир Владимирович Путин еще прошлым летом. То есть, только в таких условиях возможно мирное урегулирование. С тех пор никаких отступлений от этого не было, никаких корректировок. Поэтому западный план больше построен по принципу "как бы они хотели сделать". Они часто используют такую методологию самосбывающегося прогноза. Очевидно, что, по сути, это оккупация остатков Украины западной коалицией. То, что там не будет американцев, а будут британцы, это, скажем так, ничего принципиально не меняет. Это все равно НАТО приходит непосредственно на территории Украины. То есть, такая слабо завуалированная оккупация этим западным агрессивным блоком", - сказал Руденко.А далее Украину продолжат накачивать оружием, готовить к продолжению агрессии в качестве инструмента в руках Запада. Что и происходит с 2014 года. Кроме этого, изложенное все же остается западным вбросом, а не согласованным с Россией реальным планом урегулирования, что было бы в интересах РФ. Помимо ввода европейских (натовских) войск британская версия предполагает тотальную оккупацию вместе с пропагандой и продолжением изменения сознания и идентичности проживающих на территории Украины людей. Произойдет легализация внешнего управления. Поэтому особых надежд связывать со "слитым планом" не следует."Это далеко не мирное урегулирование. Плюс там завуалирована попытка взять некие репарации в качестве неких отчислений на восстановление Украины. Мне кажется, это не то, что можно было бы считать реальным, настоящим и устраивающим все стороны планам мирного урегулирования. Это завуалированное продолжение экспансии Запада на территорию русского мира и исторической России, по большому счету. Потому что Украина до 1992 года - фактически часть одного с Россией пространства геополитического. А в культурном плане она такой и продолжала оставаться, что не устраивало, собственно говоря, Запад", - сказал Руденко.От Мюнхенской конференции по безопасности не стоит ждать чего-либо значительного, считает Руденко. У этого мероприятия есть режиссеры, которые уже были режиссерами конфликта. Теперь они пытаются сформулировать что-то выгодное. Они - и есть Запад.Президент США Дональд Трамп, предположил собеседник, будет действовать в интересах Штатов и глобального Запада. Интересы России и США - диаметрально противоположные. Как минимум потому, что ключевой интересант украинского конфликта - Вашингтон - принес даже в жертву экономику Европы и ее экономические интересы. Хотя Трампа и называют популистом, он продолжит геополитическую борьбу с Россией, может, другими методами, но гегемонию постарается удержать.О других вариантах мирного урегулирования российско-украинского конфликта - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать"

https://ukraina.ru/20240916/1057479722.html

https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html

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эксклюзив, запад, украина, россия, дональд трамп, михаил подоляк, артём ольхин, вооруженные силы украины, нато, bloomberg