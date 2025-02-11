Украинский прогресс Трампа, успехи ВС РФ и спасенный верблюд. Главное на 13:00 11 февраля
13:00 11.02.2025 (обновлено: 13:59 11.02.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
- —Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, но долги Киеву не забыл.
- —Австралийская газета The Daily Telegraph опубликовала сообщение о том, что США посоветуются с властями Европы по Украине, Трамп на это недвусмысленно отреагировал.
- —Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обнародовал информацию о том, что Россия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ.
- —Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что успехи ВС РФ в Часовом Яре и освобождение Дзержинска открывают российским силам дорогу на Константиновку. Что еще происходит на фронте.
- —Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведется работа с Украиной в части открытия гуманитарного коридора для жителей оккупированной части Курской области.
Прогресс?
Во вторник, 11 февраля, в интервью телеканалу Fox News новый американский лидер Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю удалось добиться значительного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Что конкретно у него получилось сделать, американский лидер не сказал, зато заострил внимание на том, что это стало возможно благодаря тесным контактам администрации Белого дома с Москвой и Киевом.
"Я думаю, урегулирование произойдет. Я думаю, мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю", - заявил Трамп, уточнив, однако, что не намерен помогать Киеву безвозмездно, поэтому его команда планирует получить доступ к редкоземельным металлам, которые есть на Украине.
Американский лидер подчеркнул, что США тратит на ВСУ куда больше, чем Европа, поэтому он ждет возвращения долга, даже если Украина войдет в состав России.
Европа " у ног господина"
Также во вторник австралийская газета The Daily Telegraph опубликовала противоречащую словам Трампа информацию: новая американская администрация приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы.
По данным издания, спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО, чтобы заверить их, что Вашингтон намерен усилить позиции Украины в переговорах с Россией.
Параллельно Трамп перепостил в свои соцсети статью CNBC, в которой приведен недавний комментарий президента России Владимира Путина о политике нового американского лидера.
"Путин заявил, что Европа "встанет у ног господина", поскольку тарифы Трампа встревожили союзников",- говорится в статье, где также отмечается, что у властей стран Евросоюза нет мужества, чтобы отстаивать свои интересы.
Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами Путина, является тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что новый глава Америки таким образом показал, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать ЕС.
Так или иначе, Келлог обещал представить элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. И в Киеве уже намекнули, что Украину ожидают "важные события", которые принесут "хорошие новости", "Мюнхенская конференция, и не только".
Вчера, 16:59Подготовка общественного мнения? В ГУР намекнули, что Киев готов миритьсяПредставитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что Киев поддерживает позицию нового президента США Дональда Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны на Украине. Слова украинского разведчика опубликовало местное издание "Страна.ua"
Черные трансплантологи Запада в рядах ВСУ
Во вторник, 11 февраля, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обнародовал информацию о том, что Россия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ.
"Есть упоминания по целому ряду других населенных пунктов. Я, честно сказать, сознательно не засвечиваю пока целый ряд мест, потому что мы хотим получить к ним доступ и получить доказательства, которые пока у нас косвенные", - сказал Мирошник, отметив, что такие центры уже были найдены в Часовом Яре и Авдеевке.
Он также подчеркнул, что страны Запада отправляют на Украину своих молодых хирургов и травматологов, чтобы те смогли "набить руку" на раненых военных ВСУ или даже мирных жителях до того, как они прикоснутся к представителям "цивилизованного мира".
Мирошник подытожил, что Россия ведет расследование, и все эпизоды будут зафиксированы, чтобы позднее по ним принять судебные решения.
10:12Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на УкраинеРоссия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ. Эта информация проверяется. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости 11 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Дорога на Константиновку и фронтовая сводка
Российские военные продолжают продвижение на фронте, и уже достигнутые ими успехи в Часовом Яре, а также освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Часов Яр: там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, особенно в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки", - сказал Пушилин.
Военкор Евгений Лисицын добавил, что в настоящее время российские военные закрепились возле ж/д моста западнее Песчановки на Херсонском направлении, что недалеко от самого Херсона. При этом на Красноармейском направлении ВС РФ завершили зачистку Успеновки и приступили к освобождению Новоалександровки.
"На Константинопольском (Кураховском направлении) наши парни выбивают противника с западной части Андреевки - остальная часть села под контролем ВС РФ. В районе Зеленовки, Разлива, Константинополя и Улаклы продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении наши парни продвинулись возле поселка Тополи на границе с Белгородской областью и теперь ведут бои за контроль над ним", - резюмировал военкор.
Курская область
Уточняется, что в Курском приграничье российские военные форсировали реку Локня и ведут бои в восточной части населенного пункта Свердликово. Западная и северная части поселка уже зачищены от врага.
В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обнародовала информацию о том, что Россия работает с Украиной и Международным красным крестом по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Этот факт подтвердила
"Есть надежда на положительное решение вопроса", - отметила она.
Также во вторник российские телеграм-каналы написали, что в селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области из местного зооуголка был спасен верблюд по кличке Василий.
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