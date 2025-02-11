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США перекладывают на ЕС расходы на Украину – Рогов

США перекладывают на ЕС расходы на Украину – Рогов - 11.02.2025 Украина.ру

США перекладывают на ЕС расходы на Украину – Рогов

Президент США подал Евросоюзу сигнал о том, что Брюссель будет нести основное бремя поддержки нынешнего руководства Украины. Об этом 11 февраля заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

2025-02-11T10:08

2025-02-11T10:08

2025-02-11T10:08

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Накануне Дональд Трамп в своём аккаунте сделал репост публикации с новым афоризмом Владимира Путина. Телеканал CNBC представил мысль российского лидера в заголовке "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время как пошлины Трампа тревожат союзников"."Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", - сказал Рогов.Он отметил, что таким образом Трамп указал место странам Евросоюза. Рогов уверен, что президент США также чётко дал понять, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать ЕС.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля

https://ukraina.ru/20250202/1060754446.html

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новости, украина, сша, брюссель, дональд трамп, владимир рогов, владимир путин, ес, геополитика, международные отношения, международная политика, постсоветское пространство, сво