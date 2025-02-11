США перекладывают на ЕС расходы на Украину – Рогов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума
Президент США подал Евросоюзу сигнал о том, что Брюссель будет нести основное бремя поддержки нынешнего руководства Украины. Об этом 11 февраля заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне Дональд Трамп в своём аккаунте сделал репост публикации с новым афоризмом Владимира Путина. Телеканал CNBC представил мысль российского лидера в заголовке "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время как пошлины Трампа тревожат союзников".
2 февраля, 16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостикомДжо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу", - сказал Рогов.
Он отметил, что таким образом Трамп указал место странам Евросоюза. Рогов уверен, что президент США также чётко дал понять, что теперь конфликт на Украине и последующее восстановление страны должен будет оплачивать ЕС.
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